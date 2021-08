Luft-zu-Luft-Betankungsmarkt Wettbewerbsanalyse und Prognose 2020-2030

Luft-Luft-Betankung (AAR) bezieht sich auf den Prozess des Pumpens oder Transferierens von Kraftstoff von Tanker eines Flugzeugs zu einem anderen in der Luft, unter der Bedingung, dass Flugzeuge in Formation fliegen. Es gibt zwei verfahren der prozess, fliegen boom und sonde und drogue methode. Der Katter soll eine einfache Methode zur Anpassung sein, da er keinen dedizierten Bediener erfordert, der wie die Flying Boom-Methode hinten sitzt. Stattdessen sind Ingenieur und der Empfängerpilot in der Sonden-und Drogue-Methode verantwortlich. Die Luft-zu-Luft-Betankung wird hauptsächlich von Militärpersonal genutzt oder betrieben, da zusätzlicher Treibstoff erforderlich ist, um das hohe Gewicht von Waffen, Rüstungen und anderen ähnlichen Objekten auszugleichen, da dies das maximale Startgewicht verringert. Erhöhung der Flotte militärischer Luftfahrzeuge, Optimierung der Technologie, Flexibilität der Sonden-und Droguemethode usw. sind die Hauptfaktoren, die das Marktwachstum antreiben können.

Nachfrage nach Sonde und Drogue-Methode

Sonde und Drogue methode ist viel flexibler als fliegen boom. Die Vereinigten Staaten beschäftigen hauptsächlich Sonden-und Drogue-AR-Systeme in ihren Tanker-und Empfängerflugzeugen. Dabei wird ein Drogue vom Tanker auf eine Länge des Tankschlauchs verlängert. Da der Drogue für Stabilisierung sorgt und die Empfangskupplung beherbergt, greift das Empfängerflugzeug in einen Flug ein. Aufgrund des Bedarfs an längeren Schläuchen und der Notwendigkeit aerodynamischerer Tanklager aus der Luft wird es für Organisationen wie USN wichtig, neue Methoden zur Lagerung und Verlängerung der Tankschläuche in Tankflugzeugen zu evaluieren. Sonden-und Drogue-Verfahren sorgen auch für die Reduzierung des zum Verstauen des Schlauchs erforderlichen Raums, ohne die Kraftstoffdurchflussleistung zu beeinträchtigen. Daher wird mit den Vorteilen wie diesen ein signifikantes Wachstum des Marktes prognostiziert.

Technologische Fortschritte für Kampfflugzeuge der sechsten Generation

Viele neue Technologien werden mit der Entwicklung von Flugzeugen aus dem letzten Jahrzehnt eingeführt. Künstliche Intelligenz, intelligente Strukturen, Hyperschallkreuzfahrt, Brennstoffzellentechnologien, verbesserte Mensch-Maschine-Schnittstelle sind im Prozess der Entwicklungen, die Qualität und mehr Sicherheitsstandards gewährleisten können. US-Kampfjets der sechsten Generation wurden seit 2012 gestartet. Die US Air Force und die US Navy haben in ihrem Plan für Luftüberlegenheit 2030 an einem Netzwerk integrierter Systeme gearbeitet, die auf mehrere Plattformen verteilt sind. Kampfflugzeuge Die Luftfahrt ist die am schnellsten wachsende Luftfahrt im Technologiebereich.

Möglichkeit der autonomen und Stealth-Attribut für zukünftige Tanker

Luftwaffenbehörden in den USA und vielen anderen Regionen erforschen und untersuchen die Attribute in ihrem KC-Z Future Tanker. Darüber hinaus untersucht die Luftwaffe den Einsatz eines kommerziellen Tankers für Diensttrainingsmissionen mit Kämpfern. Die autonomen zukünftigen Tanker können der neue Trend in Flugzeugen sein, und die Luftwaffe versucht, autonome oder halbautonome Fähigkeiten zu haben, um KC-46 Pegasus zu reparieren.

Komplexität beim Betanken kann als Einschränkung wirken

Es ist schwierig und komplex, den Kraftstoff in der Luft zu übertragen. Dinge können wirklich schief gehen, wenn sie nicht genau überprüft und ausgeführt werden. Zum Beispiel müssen zwei drastisch unterschiedliche Flugzeuge zusammenkommen und innerhalb von 100 Fuß oder weniger voneinander fliegen. Da jedes Flugzeug unterschiedliche Kräfte, Luftturbulenzen erhält und die normalen Unebenheiten bekämpfen muss, benötigt es passende Überschriften, Luftgeschwindigkeiten und Höhen, was schwierig ist. Außerdem müssen sich die Flugzeuge in einem gefährlich engen Abstand zueinander befinden, was drastische Folgen haben kann. Daher muss die richtige Pflege und der präzise Betrieb von Flugzeugen aufrechterhalten werden, um den Prozess abzuschließen.

Wettbewerbsumfeld

Prominente Akteure im Flugzeugsektor sind Cobham PLC (Vereinigtes Königreich), Eaton Corporation (USA), GE Aviation (USA), Airbus (Niederlande), BAE Systems, Lockheed Martin, Northstar und Omega Aerial Refuelling Services, Draken International, Israel Aerospace Industries, Parker Hannifin Corporation, Marshall Aerospace and Defence Group, Boeing (USA) usw.

Airbus führte im April 2020 zum ersten Mal die vollständige Luft-Luft-Betankung durch. Die über dem Atlantik durchgeführte Flugtestkampagne umfasste einen Airbus-Tankertest, der mit A3R-Lösung als Treibstofftransmitter ausgestattet war und den Treibstoff in ein F-16-Kampfflugzeug der portugiesischen Luftwaffe übertrug. 120 Trockenkontakte wurden in 45 Flugteststunden mit dem A3R-System durchgeführt. Dabei werden Echtzeit-Ausrichtung und Stabilitätsprüfung durchgeführt, damit der Sicherheitsabstand zwischen dem Ausleger und dem Empfänger eingehalten wird.

Die US Navy hat geplant, ihrer E-2D Advanced Hawkeye Command and Control-Flotte eine Luftbetankungsfähigkeit zu verleihen, wobei das erste Einsatzgeschwader seine Piloten zum Auftanken mit Tankern der Luftwaffe zertifiziert. Die Piloten der” Seahawks ” des Airborne Command and Control Squadron 126 führen die notwendigen Entwicklungen durch, um zertifiziert zu werden. Diese Piloten müssen eine Luftbetankung mit der F-8F Super Hornet lernen, die die Marine innerhalb ihres Trägerluftflügels verwendet, um Buddy-to-Buddy-Betankung mit Flugzeugen durchzuführen, die an den Luftflügel angeschlossen sind, ohne auf die Hilfe von landgestützten Tankern angewiesen zu sein.

Im Mai 2020 half Hercules dem Hubschrauber CH-53K in der Luft, den Turbulenzen und auch einer gewissen Kraft auf der Betankungssonde standzuhalten. CH-53K demonstrierte seine Fähigkeit, den Drogue zu erfassen und anzuschließen. Das Flugzeug hat während der Tests eine gute Leistung erbracht und die Programmziele erreicht. Der neue KC-130J des Lockheed Martin Aeronautics Teams ist die Variante von C-130 Hercules, die Starrflügel -, Drehflügel-und Kipprotorflugzeuge betankt, die eine schnelle Bodentankung durchführen. KC-130 hat die Fähigkeit, AAR zu fast jeder Drehflügelplattform in der Welt durch seinen Schlauch und drogue Luftbetankungssystem zur Verfügung zu stellen.

Regionale Aussichten

Nordamerika wird voraussichtlich den Luft-Luft-Betankungs-und Luftfahrtmarkt mit Hilfe von Forschungen und neuen Technologien dominieren. Nordamerika wird sich voraussichtlich nach der Pandemie, die auf die BIP-Prognosen, die finanzielle Gesundheit der regionalen Fluggesellschaften und die verfügbaren Ersatzstoffe zurückzuführen ist, moderat erholen. Das Wachstum des militärischen Luftfahrtsektors und die Präsenz wichtiger Schlüsselakteure dürften die Hauptantriebsfaktoren sein. USAF benötigt schwere Stealth-Ausrüstung für niedrig beobachtbare Tanker, Transporte, Bomber usw. das ermöglicht das Einsetzen von Spezialeinsatzteams tief hinter den feindlichen Linien über eine heimliche Höhe.

Asien-Pazifik ist auch eine der führenden Regionen in der Luftfahrt und Flugzeugen. Obwohl Covid-19 dazu führte, das Marktwachstum einzudämmen, zählen Luftturbinenkraftstoff aufgrund seiner großen Flottengröße und der laufenden Entwicklungen in China und Indien zur Verbesserung des Marktes im Prognosezeitraum. Im Juli 2020 bekamen IAF Rafale-Jets nach einem Ausfall von mehr als 7 Stunden Luftbetankung auf fast 30.000 Fuß. Mit der Einführung von EW-Systemen, modernen Waffen und künstlicher Intelligenz kann das Wachstum in der Region viel schneller vorangetrieben werden.

Der Covid-19 hat Europa in der Luftfahrt und die Entwicklung im Tanksektor stark beeinflusst. Da sich der Welthandel in den kommenden Jahren voraussichtlich deutlich erholen wird, wird der Markt voraussichtlich steigen. Steigende Militärausgaben, Innovationen in der Entwicklung von Flugzeugen und steigende Inzidenz von Flugzeugumrüstungen in Tankflugzeugvariationen dürften die wichtigsten Wachstumsaussichten sein.

Segmentierung

Nach Typ

Bemannt

Unbemannt

Von System

Fliegende Boom-Methode

Sonde und Drogue-Methode

Autonome Methode

Nach Komponente

Sprühdüsen

Schläuche

Sonde

Boom

Pods

Ventil

Kraftstoffbehälter

Pumpse

Nach Luftfahrzeugtyp

Fester Flügel

Drehflügel

Nach Endbenutzer

OEM

Aftermarket

Nach Region

Nordamerika

Europa

Asien-Pazifik

Naher Osten und Afrika

Lateinamerika

Schlüsselfragen beantwortet​

Wer sind die führenden Akteure, die das Marktwachstum unterstützen?

Cobham PLC (Vereinigtes Königreich), Eaton Corporation (USA), GE Aviation (USA), Airbus (Niederlande), BAE Systems usw.

Welche region wird voraussichtlich eine führende position in der Branche?

Nordamerika für ihre innovativen Erfindungen und technologischen Fortschritte.

Welches Segment als ARR-Typ verbucht im Prognosezeitraum ein größeres Wachstum?

Bemannte Segment als seine Annahme durch Militär-und Seestreitkräfte zugenommen haben.

Bei welchem Flugzeugtyp wird im Prognosezeitraum ein stärkeres Wachstum erwartet?

Starrflügelsegment, da es für längere Fahrstrecken verwendet werden kann und auch unter rauen Umgebungsbedingungen kompatibel ist.

Welche Komponente kann den Betrieb der Luft-Luft-Betankungsmethode verbessern?

Schlauch, Sonde, boom, Kraftstofftanks, Pumpen, etc.

