Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungskanalsysteme Markt – Globale Branchenanalyse, Wachstum bis 2025

Kanalsysteme werden sowohl in Hoch- als auch in Niedertemperatur- und Druckbereichen von Dreh- und Starrflüglern sowohl für militärische als auch für zivile Anwendungen eingesetzt. Das Niederdruck-Kanalsystem wird in Niederdruck- und Temperaturanwendungen wie Übergangskanälen, Windschutzscheiben-Entfeuchtung, Cockpit-Instrumentenkühlung, Kabinenseitenwand-Riser-Kanal, akustischem Schalldämpfer, Avionik-Belüftung, klimatisierter Versorgung und Kabinenumwälzung verwendet. Die am meisten bevorzugten Materialien in Niederdruck-Leitungssystemen sind rostfreier Stahl und Titan.

Die Hauptanwendungen dieses Hochdruck-Kanalsystems sind Motorzapfluft, APU-Lufteinlass und -auslass, thermisches Anti-Eis-System, Motorstarter-Kanalsystem und Kraftstofftank-Inertisierungssystem. Hochdruck-Leitungssysteme sind im gesamten Flugzeug angeordnet, dh von den Triebwerken über den Rumpf bis hin zu den Flügelkanten. Die Hauptakteure auf diesem Markt verwenden Hochtemperaturmetalle wie Edelstahl, Titan und Verbundwerkstoffe, um absolut optimale Kanalsystemlösungen anzubieten. Verbundwerkstoffe werden wahrscheinlich die Markttraktion in den nächsten Jahren vorantreiben, indem sie Metalle ersetzen.

Der Markt wird vor allem von der steigenden Nachfrage nach Flugzeugen in den Schwellenländern getrieben. Länder wie China, Indien, Brasilien und Korea sind unter anderem die weniger Länder, die die Nachfrage nach Flugzeugen stützen, was zur Nachfrage nach Luft- und Raumfahrt-Kanalsystemen führt. Der technologische Fortschritt ist auch ein wichtiger Faktor, der die Nachfrage nach Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungskanalsystemen auf dem Weltmarkt stärkt.

Die Wettbewerbsanalyse umfasst den Marktanteil von Unternehmen auf dem Markt für Luft- und Raumfahrtsysteme. Die Auswirkungen von Fahrern und Rückhaltemitteln werden bewertet und ihre Auswirkungen auf den Markt während der gesamten Studie werden gegeben, um einen umfassenden Einblick in den Markt zu erhalten. Auch Branchentrends und Technologien werden berücksichtigt, die die neuesten Informationen zu Joint Ventures und fortschrittlicher Technologie unter den Anbietern von Luftfahrzeugkanalsystemen liefern.

Der globale Markt für Luft- und Raumfahrtsysteme für Luft- und Raumfahrtsysteme ist nach Flugzeugtyp in Regionalflugzeuge, Verkehrsflugzeuge, Hubschrauber, allgemeine Luftfahrt und Militärflugzeuge unterteilt. Verkehrsflugzeuge werden im Prognosezeitraum wahrscheinlich den höchsten Umsatzanteil am globalen Markt für Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungskanalsysteme haben. Auf der Grundlage des Kanaltyps teilt sich der Markt in starre, halbstarre Kanäle und flexible Kanäle unter anderem auf. Je nach Anwendung wird der Markt in Flugzeugzellen, Triebwerke und andere unterteilt. Basierend auf dem Drucktyp ist der Markt in Niederdruck-Rohrleitungssysteme und Hochdruck-Rohrleitungssysteme unterteilt. Nach Materialien ist der Markt in Edelstahl und Legierungen, Titan und Titanlegierungen, Verbundwerkstoffe und andere unterteilt.

Die geografische Aufteilung des Marktes umfasst Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum, den Nahen Osten sowie Afrika und Lateinamerika. Nordamerika verzeichnete im Prognosezeitraum den höchsten Marktumsatz, gefolgt von Europa und dem asiatisch-pazifischen Raum. Aufgrund der Verlagerung des Schwerpunkts der großen Flugzeughersteller auf den asiatisch-pazifischen Raum wird der asiatisch-pazifische Raum voraussichtlich eine der am schnellsten wachsenden Regionen in diesem Markt sein. China und Indien sind die Schlüsselländer für das Wachstum dieses Marktes in dieser Region. Die steigende Zahl von Produktions- und Montagestandorten für die Luft- und Raumfahrt stimuliert die Nachfrage nach Flüssigkeitsfördersystemen in Europa.

Die Lieferkette auf dem Weltmarkt umfasst Hersteller von Flüssigkeitsfördersystemen, Rohstoffhersteller, Flugzeug-OEMs, Flugzeugtriebwerk-OEMs und Fluggesellschaften. Die wichtigsten Hersteller von Flugzeugtriebwerken sind General Electric, CFM, Pratt & Whitney Aviation Engines und Rolls Royce. Die größten Flugzeughersteller sind Airbus, Boeing, Lockheed Martin, Bombardier, ATR, Embraer, Cessna und Gulfstream.

Die Hauptakteure auf dem globalen Markt für Flüssigkeitstransportsysteme für die Luft- und Raumfahrt und Verteidigung sind Arrowhead Products (USA), GKN Plc (UK), Meggitt Plc (UK), Stelia Aerospace (Frankreich), AIM Aerospace (USA), Eaton Aerospace (Irland), Parker Hannifin (USA), Senior Aerospace (UK), Zodiac Aerospace (Frankreich), ITT Aerospace (USA), Flexfab (USA) und Unison Industries (USA). Langfristige Verträge, die Entwicklung neuer Produkte und die Zusammenarbeit mit OEMs sind die wichtigen Ansätze, die von den Hauptakteuren umgesetzt werden, um Wettbewerbsvorteile auf dem Markt zu erzielen.

