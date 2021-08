Low-Dropout (LDO) Regulator Markt – Globale Branchenanalyse, Größe, Anteil, Wachstum, Trends und Prognose bis 2024

Ein LDO oder Low-Dropout-Regler ist ein DC-Spannungsregler (Gleichstrom), der die Ausgangsspannung regeln kann, wenn die Differenz zwischen Eingangsspannung und Ausgangsspannung gering ist. Typischerweise bietet ein LDO einen „Dropout“ (Differenz zwischen Eingangs- und Ausgangsspannung) von weniger als 0,3 V, während ein Standard-Linearspannungsregler eine Dropout-Spannung von 1 Volt oder mehr bietet. Ein LDO findet seinen Einsatz in verschiedenen Industrien basierend auf bestimmten Eigenschaften wie Abfallspannung des LDO, Netzregelung, Geschwindigkeit (wie schnell er auf variierende Lasten reagieren kann), Lastregelung, Ruhestrom und Maximalstrom (welcher festgelegt wird) durch die Größe des Durchgangstransistors), unter anderem. Die Erzeugung von 3,3 V aus 3,6 V (Li-Ion-Akku) erfordert eine viel geringere Differenz zwischen Eingangs- und Ausgangsspannung (weniger als 300 mV). Anwendungen wie diese, erfordern die Verwendung eines Low-Dropout-Reglers, um die erforderliche niedrigere Dropout-Spannung zu erreichen. Unter stationären Betriebsbedingungen (Gleichgewichtszustand einer Schaltung oder eines Netzwerks) verhält sich ein LDO jedoch wie ein einfacher Widerstand.

Die steigende Nachfrage nach LDOs ist unter anderem auf den verstärkten Einsatz in der Unterhaltungselektronik und in Schaltungen wie Mikroprozessoren und Mikrocontrollern zurückzuführen. Darüber hinaus treibt auch die weltweit gestiegene Affinität der Verbraucher zu tragbaren und drahtlosen Anwendungen das Wachstum der LDO-Branche voran. Steigende Rohstoffkosten und hohe Kosten für die Aufrechterhaltung der Effizienz sind jedoch die größten Hemmnisse, die das Wachstum der Branche behindern könnten.

Es wird erwartet, dass die Nachfrage nach Low-Dropout-Spannungsreglern auf dem Weltmarkt aufgrund der wachsenden Nachfrage nach dem Produkt in verschiedenen Branchen wie Telekommunikation, Flugzeugen und Mobiltelefonen stetig zunehmen wird. Der asiatisch-pazifische Raum dürfte im Prognosezeitraum von 2016 bis 2024 das höchste Wachstum des LDO-Marktes aufweisen.

Der Markt für Low-Dropout-Regler kann nach Anwendung und Geografie segmentiert werden. Je nach Anwendung wird der Markt für Low-Dropout-Regler in LDOs für digitale Lasten, LDOs für analoge Lasten und LDOs für HF-Lasten (Radio Frequency) unterteilt. Digitale LDOs sind darauf ausgelegt, mit niedrigem I q . Energie zu sparen (Ruhestrom). LDOs führen zu einer längeren Batterielebensdauer, da tragbare Systeme lange Zeiträume mit geringem Stromverbrauch haben, wenn die Software im Leerlauf ist. Wenn die Systeme inaktiv sind, werden LDOs heruntergefahren und verbrauchen weniger als 1 µA. LDOs für DSPs (Digital Signal Processing) und Mikrocontroller müssen mit hoher Effizienz arbeiten und hohe und schnell variierende Ströme verarbeiten. Rauschunterdrückung und Versorgungsrauschunterdrückung sind zwei der gefragtesten Eigenschaften von Komponenten, die in drahtlosen Systemen verwendet werden. Dies kann durch Sorgfalt und Einfallsreichtum im internen Design des LDO erreicht werden. Ihre niedrige Dropout-Spannung und ihr niedriger Ruhestrom machen sie zu einer guten Wahl für tragbare und drahtlose Anwendungen.

Auf der Grundlage der Geographie kann der Markt für Low-Dropout-Regler in Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum und den Rest der Welt unterteilt werden. Die steigende Nachfrage im Markt für Unterhaltungselektronik, drahtlose Geräte und tragbare batteriebetriebene Geräte würde wahrscheinlich zu einem Anstieg der Nachfrage auf dem Markt für Regler mit niedrigem Dropout führen. Es wird erwartet, dass der asiatisch-pazifische Raum der am schnellsten wachsende Markt für Regulierungsbehörden mit geringem Dropout ist. Der technologische Fortschritt in Ländern wie China, Südkorea und Taiwan in Verbindung mit billigen Arbeitskräften und günstigen wirtschaftlichen Bedingungen dürfte zu den Wachstumsfaktoren im asiatisch-pazifischen Raum beitragen.

Es gibt viele Akteure in der Low-Dropout-Regulierungsbranche. Zu den wichtigsten Unternehmen zählen Maxim (USA), Linear ((USA), Rohm (Japan), Texas Instruments (USA), STMicroelectronics (Frankreich) und Ams AG (Österreich). Weitere Marktteilnehmer sind Analog Devices (USA), Fairchild (USA), Toshiba (Japan), Microchip Technology (USA), ON Semiconductor (USA).

Der Bericht bietet eine umfassende Marktbewertung. Dies geschieht durch eingehende qualitative Erkenntnisse, historische Daten und überprüfbare Prognosen zur Marktgröße. Die im Bericht enthaltenen Prognosen wurden unter Verwendung bewährter Forschungsmethoden und Annahmen abgeleitet. Auf diese Weise dient der Forschungsbericht als Analyse- und Informationsspeicher für jede Facette des Marktes, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: Regionale Märkte, Technologien, Typen und Anwendungen.

