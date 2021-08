Lithiumnitrat-Markt verzeichnet im Prognosezeitraum ein stetiges Wachstum

Lithiumnitrat: Einführung

Lithiumnitrat wird durch die Verwendung von Salpetersäure und Lithiumcarbonat hergestellt. Es wird häufig als rotes Flammenfärbemittel bei der Herstellung von Feuerwerkskörpern und Fackeln verwendet. Darüber hinaus wird Lithiumnitrat als Beizmittel bei der Glasherstellung verwendet. Andere prominente Anwendungen von Lithiumnitrat umfassen die Salzschmelzenchemie, Metallurgie und Vliesstoffe.

Ausgezeichnete oxidierende Eigenschaften von Lithiumnitrat, um den Markt anzukurbeln

Lithiumnitrat ist ein Oxidationsmittel, das bei der Herstellung von roten Feuerwerkskörpern und Fackeln verwendet wird. Lithiumnitrat wird hauptsächlich als flüssiger Ammoniakstabilisator in Kühlgeräten verwendet.

In der Bauindustrie wird Lithiumnitrat zur Kontrolle und Verringerung der Bildung von Alkali-Kieselsäure-Reaktionen bei der Herstellung von Beton und Mörtel verwendet. Laut Weltbank dürfte die weltweite Stadtbevölkerung bis 2050 die 6-Milliarden-Marke überschreiten. Auch die Weltbank schätzt, dass die Stadtbevölkerung bis 2050 mehr als 65 % der gesamten Weltbevölkerung ausmachen wird. Die Daten zeigen den Bedarf in naher Zukunft sowohl für Wohn- als auch für Gewerbeflächen. Die rasante Bevölkerungszunahme, steigende Staatsausgaben für den Infrastrukturausbau und die steigende Flächennachfrage beflügeln den globalen Bau- und Bausektor. Darüber hinaus hat sich die Weiterentwicklung der Baumethoden zur Steigerung der Produktivität und der Wartbarkeit von Bauwerken positiv auf den globalen Bau- und Bausektor ausgewirkt. Es wird erwartet, dass der Anstieg der weltweiten Bauaktivitäten in naher Zukunft die Nachfrage nach Mörtel und Beton ankurbeln und damit den Verbrauch von Lithiumnitrat im Prognosezeitraum ankurbeln wird.

Auswirkungen von COVID-19 auf den globalen Lithiumnitrat-Markt

Es wird erwartet, dass der Lithiumnitrat-Markt durch die weltweite Ausbreitung der Coronavirus-Pandemie beeinträchtigt wird. Die Unterbrechung der Lieferkette und die Einstellung der Produktionsaktivitäten wirken sich nachteilig auf den globalen Lithiumnitratmarkt aus. Darüber hinaus ist die Nachfrage nach Beton- und Mörtelprodukten aufgrund der weltweit rückläufigen Investitionstätigkeit im Bausektor zurückgegangen. Dies wird voraussichtlich in naher Zukunft eine erhebliche Bedrohung für den Lithiumnitrat-Markt darstellen.

Wichtige Hersteller, die auf dem globalen Lithiumnitratmarkt tätig sind, bewegen sich auf digitale Kanäle wie Videokonferenzen (VC)/Telefon/Internet um, um die Coronavirus-Pandemie zu bekämpfen und den Verkauf ihrer Produkte zu steigern

Asien-Pazifik hält großen Anteil am globalen Lithiumnitrat-Markt

In Bezug auf die Region kann der globale Lithiumnitrat-Markt in Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum, Lateinamerika sowie den Nahen Osten und Afrika unterteilt werden

Der asiatisch-pazifische Raum hielt 2019 den größten Anteil am weltweiten Lithiumnitrat-Markt. Das Wachstum von Regierungsinitiativen zur Entwicklung von Infrastruktur, erschwingliche Wohnprojekte und der Anstieg des Zuflusses ausländischer Direktinvestitionen (FDI) sind Schlüsselfaktoren, die den Wohnungsbausektor wahrscheinlich ankurbeln werden quer durch die Region. Die Ausbreitung der Coronavirus-Pandemie dürfte die Bauwirtschaft jedoch aufgrund der Unterbrechung der Rohstoffversorgung und der Abwanderung von Bauarbeitern behindern. Dies wird voraussichtlich den Markt im asiatisch-pazifischen Raum in naher Zukunft behindern.

Die USA halten einen Schlüsselanteil am Lithiumnitrat-Markt in Nordamerika. In Bezug auf Wert und Volumen hatte Kanada im Vergleich zu den USA einen relativ geringen Marktanteil in der Region, da im ganzen Land nur wenige Produzenten präsent sind.

