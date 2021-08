Lipidmarkt wird 2018 während des Prognosezeitraums eine stellare CAGR aufzeichnen

Der Verkauf von Lipiden hat in jüngster Vergangenheit im Einklang mit der wachsenden Nachfrage nach persönlichen und kosmetischen Anwendungen eine starke Zunahme erfahren. Die Verwendung von Lipiden als Rohstoffe und Inhaltsstoffe hat bei der Herstellung von Kosmetika zugenommen. Laut der neuesten Forschungsstudie von Transparency Market Research (TMR) wird der globale Lipidmarkt bis Ende 2028 voraussichtlich 26,4 Mrd. USD wert sein und sich im Zeitraum 2018-2028 um 4,3% CAGR vermehren.

Die Anziehungskraft der Verbraucher auf Kosmetika und Hautpflegeprodukte mit organischen Inhaltsstoffen war die wichtigste treibende Kraft hinter der Nachfrage nach Lipiden in der Körperpflege- und Kosmetikindustrie. Laut dem TMR-Bericht über den Lipidmarkt finden Lipide aufgrund der hohen Akzeptanz in Hautpflege und Make-up, die zusammen mehr als die Hälfte des Wertanteils am globalen Kosmetikmarkt ausmachen, weit verbreitete Anwendungen in der Kosmetik. Die immense Akzeptanz von Lipiden in der Kosmetik kann auf beeindruckende funktionelle Eigenschaften von Lipiden wie ungiftige und biologisch abbaubare Natur und Hautverträglichkeit zurückgeführt werden. Darüber hinaus kurbelt das steigende verfügbare Pro-Kopf-Einkommen in Entwicklungsländern den Verkauf von Kosmetika in Regionen wie MEA, Lateinamerika, Indien und China an, so TMR. Die zunehmende Urbanisierung hat in verschiedenen Regionen enorme Veränderungen des Lebensstils mit sich gebracht, was die Zuwächse in der Kosmetik- und Körperpflegeindustrie weiter untermauert. Auch Social Media und Digitalisierung spielen eine zentrale Rolle bei der Verbreitung einer breiten Palette von Kosmetika, die ihren Absatz ankurbelt.

Laut dem TMR-Bericht über den Lipidmarkt lockt die Nutrazeutika-Industrie mit den sich schnell ändernden Trends in der F & B-Branche unzählige Gesundheitsprobleme an, die eine breite Verbraucherbasis anziehen. Ein wachsendes Bewusstsein für Gesundheitsprobleme in Verbindung mit hohen Gesundheitsausgaben sind die Hauptfaktoren für das Wachstum der Nutrazeutika-Industrie, die in den kommenden Jahren voraussichtlich den Weg für das Wachstum des Lipidmarktes ebnen wird.

Muster anfordern – https://www.transparencymarketresearch.com/sample/sample.php?flag=S&rep_id=57627

Hersteller konzentrieren sich zunehmend auf Forschung und Entwicklung von kundenspezifischen Produkten

Inmitten des harten Wettbewerbs auf dem globalen Lipidmarkt mit zahlreichen globalen sowie regionalen Herstellern investieren Hersteller zunehmend in F&E-Aktivitäten, um neuartige Produkte zu entwickeln, um der steigenden Nachfrage gerecht zu werden und dem wettbewerbsintensiven Marktumfeld standzuhalten. Mehrere Hersteller fusionieren mit regionalen Akteuren, um ihre Vertriebspräsenz in der Region zu vergrößern. Darüber hinaus haben die kontinuierlichen Forschungen und Entwicklungen in der pharmazeutischen Industrie die Hersteller dazu veranlasst, maßgeschneiderte Lipidprodukte anzubieten.

Einen Bericht kaufen- https://www.transparencymarketresearch.com/checkout.php?rep_id=57627<ype=S

China hält Spitzenposition im Lipidmarkt, APAC mit hoher Wachstumsrate

China wird voraussichtlich in absehbarer Zeit den globalen Lipidmarkt dominieren, wobei sich der Lipidmarkt 2018-2028 voraussichtlich auf 4,6% CAGR beschleunigen wird. Mit einer bemerkenswerten Nachfrage aus der Kosmetik-, Körperpflege- und F&B-Industrie in China wird die Region für Hersteller sehr lukrativ bleiben. Der expandierende F&B-Sektor in China ist ein Hauptfaktor für den wachsenden Verkauf von Lipiden in der Region. Der Lipidmarkt wird in der APAC-Region wahrscheinlich aufgrund der wachsenden Anziehungskraft für Nutrazeutika in Verbindung mit der hochgradig fortschrittlichen pharmazeutischen Industrie in der Region wachsen. Indien wird weiterhin ein lukrativer Markt für das Wachstum der Nutrazeutika-Industrie bleiben, da im ganzen Land zunehmend gesundheitsbezogene Probleme/Krankheiten auftreten, was wiederum dem Lipidmarkt Anziehungskraft verleihen wird.

Trendbericht abrufen – https://www.prnewswire.com/news-releases/growing-consumer-shift-towards-vegetarian-food-product-to-spell-growth-for-the-bean-pasta-market-tmr-301326930.html