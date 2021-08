Life Science Analytics Markttrends, Chancen und Wachstum, Analyse, Größe (Wert und Volumen) Prognose bis 2030

Globaler Life Science Analytics Markt: Überblick

Die Verwendung deskriptiver Analysen und Berichte zur Entwicklung von Datenbanken sowie präskriptive und prädiktive Analysen zur Vorhersage zukünftiger Ergebnisse und Trends werden in den kommenden Jahren das Wachstum des globalen Marktes für biowissenschaftliche Analysen vorantreiben. Der wachsende Einfluss des Internets und der sozialen Medien auf das Gesundheitsgeschäft ist lobenswert, da es genutzt wird, um das Bewusstsein zu schärfen und Daten zu sammeln. Dies verbessert die Beteiligung der Patienten und wird voraussichtlich die Nachfrage nach analytischen Lösungen steigern. Darüber hinaus wird der erhöhte Bedarf an analytischen Lösungen zur Verbesserung der Patientenergebnisse bei gleichzeitiger Senkung der Gesundheitskosten voraussichtlich den globalen Markt für biowissenschaftliche Analysen im Projektionszeitraum von 2020 bis 2030 ankurbeln.

Es wird erwartet, dass die personalisierte Medizin, die verschiedene Permutationen des menschlichen Genoms berücksichtigt und datenangereicherte Technologien wie eHealth, mHealth und elektronische Patientenakten (EMRs) für eine bessere Patientenversorgung nutzt, das Wachstum des globalen Marktes für biowissenschaftliche Analysen vorantreibt. Darüber hinaus ist es wahrscheinlich, dass eine Mischung aus Datenanalysen für menschliche und künstliche Intelligenz, die zum Abbauen von Gesundheitsdaten und zur Anpassung von Behandlungstechniken verwendet werden, für den Markt eine gute Nachricht darstellt.

Die Forschung “Global Life Science Analytics Market” umfasst die wichtigsten Marktsegmente wie Typ, Anwendung, Bereitstellung, Endbenutzer und regionale Märkte. Es untersucht auch die gegenwärtige Wettbewerbsfähigkeit des globalen Life Science Analytics-Marktes im projizierten Zeitraum von 2020 bis 2030.

Globaler Markt für biowissenschaftliche Analysen: Wichtige Trends

Der Einsatz fortschrittlicher Analytik in Bereichen wie Vertrieb und Marketing, Pharmakovigilanz, Forschungs-und Entwicklungsaktivitäten, klinischen Studien, Lieferkette und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften dürfte das Marktwachstum ankurbeln. Darüber hinaus dürfte der zunehmende Einsatz von Data-Mining-Techniken und Big-Data-Analysen zur Identifizierung risikoreicher Zielpopulationen und zur Erstellung relevanter Pläne und Lösungen für den Markt eine gute Nachricht sein. Der globale Markt für Life-Science-Analysen wird auch von prädiktiven Analyselösungen angetrieben, die von Finanzierungsinstituten und Regierungsorganisationen im Gesundheitswesen eingesetzt werden, um Zahlungsbetrug erfolgreich zu vermeiden.

Die aktuelle COVID-19-Epidemie treibt die Nachfrage nach Life Science Analytics noch weiter an, da die Gesundheitsinfrastrukturen bereits belastet sind. Die Pandemie wird wahrscheinlich die Nachfrage nach Analysen im Ressourcenmanagement wie Medikamenten, Impfungen und anderen kritischen medizinischen Hilfsgütern erhöhen. IBM und Moderna arbeiten beispielsweise an einem Impfmanagement-Programm, das hybride Computer und hochentwickelte Analysetools nutzt. Darüber hinaus wird erwartet, dass die wachsende ältere Bevölkerung, der steigende Wunsch nach verbesserter Patientenerfahrung und die zunehmende Prävalenz nicht übertragbarer Krankheiten in naher Zukunft die Einnahmen steigern werden. Revenue Cycle Management Programme und Population Health Management können beide von analytischen Lösungen profitieren.

