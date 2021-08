Lebensmittelverarbeitungsausrüstung Markt – Segmentierung, Großteiler und geografische Analyse, 2030

Markt für Lebensmittelverarbeitungsgeräte: Einführung

Die Transparenz-Marktforschung liefert wichtige Erkenntnisse zum globalen Markt für Lebensmittelverarbeitungsgeräte. In Bezug auf den Umsatz wird der globale Markt für Lebensmittelverarbeitungsgeräte im Prognosezeitraum aufgrund zahlreicher Faktoren, zu denen TMR gründliche Einblicke und Prognosen im globalen Marktbericht für Lebensmittelverarbeitungsgeräte bietet , mit einer CAGR von ~ 5 % wachsen .

In dem Bericht prognostiziert TMR, dass der globale Markt für Lebensmittelverarbeitungsgeräte weitgehend von Faktoren wie dem steigenden Konsum verarbeiteter Lebensmittel, der Urbanisierung und dem steigenden verfügbaren Einkommen der Verbraucher auf der ganzen Welt angetrieben wird. Dies beeinflusst die Verarbeiter, sich für Geräte zur Handhabung von Schüttgütern zu entscheiden, um die Anforderungen der Verbraucher auf der ganzen Welt zu erfüllen.

Im Marktbericht für Lebensmittelverarbeitungsgeräte umfasst das Gerätetypsegment Zerkleinerungsgeräte, Größenvergrößerungsgeräte, Homogenisatoren und Mischer, Kühl- und Heizsysteme, Reinigungssysteme, Fermenter, Sortierer und Sortierer und andere. Basierend auf der Ausrüstung wird erwartet, dass der Markt für Lebensmittelverarbeitungsgeräte im prognostizierten Zeitraum mit einer erheblichen Wachstumsrate vom Segment Reinigungssysteme dominiert wird. Die Segmente Kühl- und Heizsysteme, Zerkleinerungsgeräte sowie Homogenisatoren und Mixer sind aufgrund ihrer Benutzerfreundlichkeit und insgesamt zufriedenstellenden Ergebnisse auch in verschiedenen Ländern der Welt für die Lebensmittelverarbeitung von Bedeutung. Dies sind die Faktoren, die das Wachstum des Marktes für Lebensmittelverarbeitungsgeräte im Prognosezeitraum voraussichtlich beeinflussen werden.

In Bezug auf die Bedienung ist das halbautomatische Segment weltweit ein wichtiger Player. Es wird erwartet, dass es aufgrund der zunehmenden Präferenz für die Lebensmittelverarbeitung aufgrund seiner kosteneffektiven Vorteile mit einem großen Anteil dominant bleiben wird. Das Automatiksegment ist auch ein potenzielles Betriebssegment auf dem Markt für Lebensmittelverarbeitungsgeräte. Es wird erwartet, dass das schnelle Wachstum der Zahl der kleinen und mittleren Lebensmittel verarbeitenden Industrien das Wachstum des Marktes für Lebensmittelverarbeitungsgeräte in der Zukunft vorantreiben wird.

Der Markt für Lebensmittelverarbeitungsgeräte ist stark fragmentiert. Eine große Anzahl kleiner, mittlerer und großer Unternehmen agiert auf dem Markt auf globaler und nationaler Ebene. Unternehmen konzentrieren sich darauf, innovative Lösungen anzubieten, um ihre Marktreichweite zu erhöhen.

Markt für Lebensmittelverarbeitungsgeräte: Prominente Regionen

Der asiatisch-pazifische Raum hält aufgrund des schnellen Wachstums der Lebensmittelproduktion und der Durchdringung multinationaler Verarbeitungsunternehmen in Schwellenländern wie Indien, China, den Philippinen und verschiedenen anderen asiatischen Ländern einen großen Anteil am Markt für Lebensmittelverarbeitungsgeräte. Es wird erwartet, dass dieser Faktor das Wachstum des Marktes für Lebensmittelverarbeitungsgeräte im asiatisch-pazifischen Raum im Vergleich zu anderen Regionen in Zukunft schnell vorantreiben wird.

Es wird geschätzt, dass die Nachfrage nach Ausrüstungen für die Lebensmittelverarbeitung in Europa und Nordamerika in naher Zukunft aufgrund des steigenden Konsums von verarbeiteten Lebensmitteln und der Präsenz prominenter regionaler Akteure des Lebensmittelsektors erheblich zunehmen wird. Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Russland, die USA und Kanada werden voraussichtlich im Prognosezeitraum wichtige Märkte für Lebensmittelverarbeitungsgeräte sein.

Es wird erwartet, dass der Markt in Südamerika sowie im Nahen Osten und in Afrika in naher Zukunft schnell wachsen wird. GCC, Südafrika, Brasilien und Argentinien werden voraussichtlich in den kommenden Jahren die potenziellen Märkte für Lebensmittelverarbeitungsgeräte sein.

Große vielversprechende Akteure werden sich wahrscheinlich auf die Ausweitung des Geschäfts durch strategische Allianzen sowie Fusionen und Kooperationen konzentrieren, um ihre Präsenz auf dem globalen Markt für Lebensmittelverarbeitungsgeräte zu stärken. Unternehmen erweitern ihr Geschäft durch die Lieferung von Geräten über mehrere Online-Vertriebskanäle. Unternehmen konzentrieren sich darauf, den Verarbeitern fortschrittliche Robotertechnologie und kosteneffektive innovative Lösungen anzubieten, um die Rentabilität für ein nachhaltiges Unternehmenswachstum zu steigern.

Markt für Lebensmittelverarbeitungsgeräte: Hauptakteure

Hauptakteure auf dem globalen Markt für Lebensmittelverarbeitungsgeräte sind GEA Group AG, Bühler AG, Tetra Laval International SA, Alfa Laval AB, Krones AG, Dover Corporation und Middleby Corporation.

Globaler Markt für Lebensmittelverarbeitungsgeräte: Segmentierung

Markt für Lebensmittelverarbeitungsgeräte nach Ausrüstung

Ausrüstung zur Größenreduzierung

Geräte zur Größenvergrößerung

Homogenisatoren, Mixer & Blender

Kühl- und Heizsysteme

Reinigungssysteme

Fermenter

Sortierer & Grader

Andere

Markt für Lebensmittelverarbeitungsgeräte nach Operation

Automatisch

Halbautomatisch

Handbuch

Markt für Lebensmittelverarbeitungsgeräte nach Anwendung

Molkerei

Früchte, Gemüse

Meeresfrüchte, Fleisch und Geflügel

Bäckerei & Konditorei

Getränke

Andere

Markt für Lebensmittelverarbeitungsgeräte nach Regionen

Nordamerika uns Kanada Rest von Nordamerika

Europa Vereinigtes Königreich Deuschland Frankreich Rest von Europa

Asien-Pazifik China Indien Japan Rest Asien-Pazifik

Naher Osten & Afrika GCC-Länder Südafrika Restlicher Naher Osten & Afrika

Südamerika Brasilien Rest Südamerika



