Le marché des plastiques automobiles connaît la croissance la plus élevée dans un avenir proche | Principaux acteurs clés – Magna International Inc., Lear Corporation, Adient plc, BASF SE, Borealis AG, Covestro AG

Le rapport d’étude de marché sur les plastiques automobiles est une source précieuse d’informations perceptives pour les stratèges commerciaux. Cette étude de marché des plastiques automobiles fournit des données complètes qui élargissent la compréhension, la portée et l’application de ce rapport.

Une étude spécifique du paysage concurrentiel du marché mondial des plastiques automobiles a été allouée, fournissant des informations sur les profils d’entreprise, la situation financière, les développements récents, les fusions et acquisitions, et donc l’analyse SWOT. Ce rapport d’analyse fournira un plan transparent aux préoccupations des lecteurs concernant la situation générale du marché pour choisir davantage sur ce marché des projets.

Le rapport sur le marché des plastiques automobiles présente les entreprises suivantes, qui comprennent : – Magna International Inc., Lear Corporation, Adient plc, BASF SE, Borealis AG, Covestro AG, Evonik Industries AG, SABIC, Grupo Antolin, TOYOTA BOSHOKU CORPORATION, Faurecia, TOYODA GOSEI Co., Ltd., Sage Automotive Interiors, DSM, Dow, Momentive, TEIJIN LIMITED, Solvay, Akzo Nobel NV et CNR Group, LLC

Le marché des plastiques automobiles devrait connaître une croissance du marché à un taux de 11,2 % au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Le rapport Data Bridge Market Research sur le marché des plastiques automobiles fournit une analyse et des informations sur les différents facteurs qui devraient prévaloir tout au long de la période de prévision. tout en apportant leurs impacts sur la croissance du marché. L’augmentation de la demande du produit pour diverses applications industrielles accélère la croissance du marché des plastiques automobiles.

Les matériaux polymères font référence aux matériaux qui possèdent la capacité d’être façonnés ou moulés en appliquant une pression et une température élevées. Les plastiques sont connus pour avoir diverses propriétés, notamment une faible densité, une transparence, une conductivité électrique et une ténacité élevée. Divers thermoplastiques et thermodurcissables sont généralement moulés et remoulés pour être utilisés dans l’industrie automobile. Le polypropylène et le polyéthylène sont les matériaux couramment utilisés.

L’augmentation de la tendance de l’électrification des véhicules à travers le monde agit comme l’un des principaux facteurs de croissance du marché des plastiques automobiles. L’essor de l’adoption de matériaux légers en raison des émissions strictes par le gouvernement et d’autres organisations publiques, et l’amélioration continue des processus de recyclage accélèrent la croissance du marché. L’augmentation de la demande des consommateurs pour des véhicules hautes performances, légers et économes en carburant, et l’inclination des équipementiers pour les plastiques thermiquement stables influencent davantage le marché. De plus, l’industrialisation rapide, l’expansion de diverses industries d’utilisation finale, les activités de recherche et développement et l’introduction de nouvelles fonctionnalités de sécurité et de composants de luxe affectent positivement le marché des plastiques automobiles. En outre, l’utilisation de bioplastiques dans la production de véhicules et l’utilisation de plastiques/additifs antimicrobiens dans la production de véhicules automobiles offrent des opportunités rentables aux acteurs du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028.

Par type de produit (polypropylène, polyuréthane, chlorure de polyvinyle, acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS), polyamide, polyéthylène haute densité (PEHD), polycarbonate, polybutylène téréphtalate (PBT), autres), type de véhicule (voitures conventionnelles, voitures électriques) , Application (Groupe Propulseur, Composants Électriques, Ameublement Intérieur, Composants Sous Le Capot, Châssis, Autres)

Segment de marché par régions, l’analyse régionale couvre :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Italie, pays nordiques, Espagne, Suisse et reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Australie, Nouvelle-Zélande, Corée du Sud, Inde, Asie du Sud-Est et reste de l’APAC)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Chili, Colombie, reste des pays, etc.)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Turquie, Nigéria, Afrique du Sud, reste de la MEA)

Table des matières –

Taille, état et prévisions du marché mondial des plastiques automobiles 2028

1 Aperçu du marché

2 profils de fabricants

3 Ventes mondiales de plastiques automobiles, revenus, part de marché et concurrence par fabricant

4 Analyse du marché mondial des plastiques automobiles par régions

5 plastiques automobiles en Amérique du Nord par pays

6 Plastiques automobiles européens par pays

7 plastiques automobiles Asie-Pacifique par pays

8 plastiques automobiles en Amérique du Sud par pays

9 Plastiques automobiles au Moyen-Orient et en Afrique par pays

10 segments du marché mondial des plastiques automobiles par type

11 Segment de marché mondial des plastiques automobiles par application

12 Prévisions du marché des plastiques automobiles

13 canaux de vente, distributeurs, commerçants et revendeurs

14 Résultats de la recherche et conclusion

15 Annexe

