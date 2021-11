Le marché des isolants à noyau creux 2021-2028 est en plein essor avec un TCAC sain || Les principaux concurrents sont PPC Austria Holding GmbH, CTC INSULATOR, Modern Insulators Ltd., PFISTERER Holding AG

Le rapport d’étude de marché Hollow Core Insulator est une source précieuse d’informations perceptives pour les stratèges commerciaux. Cette étude de marché sur les isolants à noyau creux fournit des données complètes qui élargissent la compréhension, la portée et l’application de ce rapport.

Une étude spécifique du paysage concurrentiel du marché mondial des isolants à noyau creux a été allouée, fournissant des informations sur les profils d’entreprise, la situation financière, les développements récents, les fusions et acquisitions, et donc l’analyse SWOT. Ce rapport d’analyse fournira un plan transparent aux préoccupations des lecteurs concernant la situation générale du marché pour choisir davantage sur ce marché des projets.

Le rapport Hollow Core Insulator Market présente les entreprises suivantes, notamment : – PPC Austria Holding GmbH, CTC INSULATOR, Modern Insulators Ltd., PFISTERER Holding AG, Jiangsu Shenma Electric Power Co., Ltd, Maschinenfabrik Reinhausen GmbH, SAVER SpA, Nanjing Electric (Group) Co., Ltd., NGK INSULATORS, LTD, ZPE ZAPEL SA, Zhengzhou Orient Power Co., Ltd, SANDIAN ELECTRIC, Aditya Birla Insulators., MacLean-Fogg, Global Insulator Group LLC, Royalinsulator, Hitachi ABB Power Grids, Fujian Ruisen New Materials Co., Ltd., Dalian Hivolt Power System Co., Ltd., Newell & Hindustan Urban Infrastructure Ltd.

Analyse et aperçu du marché :

Le marché mondial des isolants à noyau creux devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché est en croissance avec un TCAC de 4,9% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait atteindre 956 604,86 millions USD d’ici 2028. La demande croissante de systèmes d’isolation électrique légers est le principal facteur qui devrait stimuler la croissance du marché.

Un isolant est un matériau utilisé pour contenir le son ou la chaleur ou quelque chose qui ne conduit pas l’électricité. Les isolateurs à âme creuse sont des substances isolantes pour diverses applications haute tension et lignes de transmission d’énergie électrique. Les isolateurs à âme creuse, alternatives aux isolateurs en verre et en porcelaine, offrent des performances de haute qualité, fiables et solides dans des tensions élevées jusqu’à 1100 kV AC et 1100 kV DC. Comparés aux isolateurs en verre et en porcelaine, les isolateurs à âme creuse offrent d’autres avantages importants en raison de leur poids plus léger, de leurs meilleures performances de contamination, de leur résistance sismique et de leur protection accrue en cas de défaillance catastrophique. Les isolateurs à âme creuse offrent une cohérence dimensionnelle, ce qui permet des améliorations dans l’optimisation diélectrique et des performances globales plus élevées de divers systèmes d’étanchéité. La demande d’isolateurs à noyau creux a augmenté dans le sillage de la protection des transformateurs et des lignes de transport d’électricité en raison de l’hydrophobie de ses abris qui offrent donc des performances améliorées dans des conditions environnementales et polluées difficiles.

Par tension nominale (inférieure à 300 KV, 300-600 KV, supérieure à 600 KV),

Par type de matériau de hangar (caoutchouc de silicone de vulcanisation à haute température (HTV), caoutchouc de silicium liquide)

Par type de produit (céramique, composite),

Par application (transformateurs d’instruments, disjoncteurs, parafoudres, traversées, appareillages de commutation, poteaux de station, terminaison de câble)

Segment de marché par régions, l’analyse régionale couvre :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Italie, pays nordiques, Espagne, Suisse et reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Australie, Nouvelle-Zélande, Corée du Sud, Inde, Asie du Sud-Est et reste de l’APAC)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Chili, Colombie, reste des pays, etc.)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Turquie, Nigéria, Afrique du Sud, reste de la MEA)

Table des matières –

Isolateur à noyau creux mondial Taille, état et prévisions du marché 2028

1 Aperçu du marché

2 profils de fabricants

3 Global Hollow Core Insulator Ventes, revenus, part de marché et concurrence par fabricant

4 Analyse globale du marché des isolants à noyau creux par régions

5 isolants à noyau creux en Amérique du Nord par pays

6 isolants à noyau creux en Europe par pays

7 isolants à noyau creux Asie-Pacifique par pays

8 isolants à noyau creux en Amérique du Sud par pays

9 Isolateurs à âme creuse au Moyen-Orient et en Afrique par pays

10 segment de marché mondial des isolants à noyau creux par type

11 Segment de marché mondial des isolants à noyau creux par application

12 Isolateur à noyau creux Prévision du marché

13 canaux de vente, distributeurs, commerçants et revendeurs

14 Résultats de la recherche et conclusion

15 Annexe

