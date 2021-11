Le marché des applications de régime et de nutrition connaîtra une croissance saine avec les principaux acteurs clés – Azumio Inc., MyFitnessPal, Inc., Noom, Inc., Lifesum Ab, FitNow, Inc., MyNetDiary Inc., Innit International SCA

Le rapport d’étude de marché sur les applications de régime et de nutrition est une source précieuse d’informations perceptives pour les stratèges commerciaux. Cette étude de marché sur les applications de régime et de nutrition fournit des données complètes qui élargissent la compréhension, la portée et l’application de ce rapport.

Une étude spécifique du paysage concurrentiel du marché mondial des applications de régime et de nutrition a été allouée, fournissant des informations sur les profils d’entreprise, la situation financière, les développements récents, les fusions et acquisitions, et donc l’analyse SWOT. Ce rapport d’analyse fournira un plan transparent aux préoccupations des lecteurs concernant la situation générale du marché pour choisir davantage sur ce marché des projets.

Le rapport sur le marché des applications diététiques et nutritionnelles présente les entreprises suivantes, notamment : – Azumio Inc., MyFitnessPal, Inc., Noom, Inc., Lifesum Ab, FitNow, Inc., MyNetDiary Inc., Innit International SCA, The Kroger Co. , mySugr GmbH, FatSecret, HappyCow, Inc., HealthifyMe Wellness Private Limited, Fitocracy, Inc., Wombat Apps LLC, Cronometer Software Inc., CareClinic, Syndigo LLC, foodvisor.io, Eat This Much Inc., Asken Inc., Leaf Groupe Ltd., Avatar Nutrition LLC

Analyse du marché et perspectives :

Le marché des applications de régime et de nutrition devrait croître au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché est en croissance avec un TCAC de 30,4% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait atteindre 17 450,56 millions de dollars. d’ici 2028.

Les applications de régime et de nutrition sont des applications logicielles utilisées pour suivre les apports nutritionnels et gérer les régimes pour une alimentation saine, la perte de poids, le maintien du poids, la prise de poids et la forme physique. Les applications de régime sont également demandées pour les soins de santé afin de suivre les sensibilités alimentaires, les allergies et les conditions médicales, telles que le diabète, l’hypertension artérielle et les maladies cardiaques. Ces outils d’application sont proposés sur des appareils tels que les smartphones, les tablettes et les PC. Ces dernières années, la pénétration accrue d’Internet et d’autres services numériques tels que le cloud computing ont stimulé le marché des offres de plateformes numériques. Les applications de téléphonie mobile sont utilisées comme outils par de nombreux utilisateurs pour obtenir de l’aide dans leurs tâches quotidiennes. La sensibilisation croissante aux troubles de santé dus à des modes de vie malsains a conduit à une augmentation des applications de régime et de nutrition.

Par type (application de suivi de la nutrition, application de suivi d’activité, applications de plate-forme sociale, applications de paris et autres), produits (smartphones, appareils portables, tablettes), sexe (femmes, hommes), âge (adultes, adolescents, personnes âgées), plate-forme ( Android, IOS, Windows et autres), utilisateur final (centres de fitness, industries de la santé, paramètres de soins à domicile et autres)

Segment de marché par régions, l’analyse régionale couvre :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Italie, pays nordiques, Espagne, Suisse et reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Australie, Nouvelle-Zélande, Corée du Sud, Inde, Asie du Sud-Est et reste de l’APAC)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Chili, Colombie, reste des pays, etc.)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Turquie, Nigéria, Afrique du Sud, reste de la MEA)

Table des matières –

Taille, état et prévisions du marché mondial des applications de régime et de nutrition 2028

1 Aperçu du marché

2 profils de fabricants

3 Ventes, revenus, part de marché et concurrence des applications de régime et de nutrition mondiales par fabricant

4 Analyse globale du marché des applications de régime et de nutrition par régions

5 applications de régime et de nutrition en Amérique du Nord par pays

6 applications de régime et de nutrition en Europe par pays

7 applications de régime et de nutrition en Asie-Pacifique par pays

8 applications de régime et de nutrition en Amérique du Sud par pays

9 applications de régime et de nutrition au Moyen-Orient et en Afrique par pays

10 segments de marché mondiaux des applications de régime et de nutrition par type

11 Segment de marché mondial des applications de régime et de nutrition par application

12 Prévisions du marché des applications de régime et de nutrition

13 canaux de vente, distributeurs, commerçants et revendeurs

14 Résultats de la recherche et conclusion

15 Annexe

