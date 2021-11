Le marché de l’emballage pharmaceutique primaire assistera à une expansion robuste d’ici 2028 3M, BD, CCL Industries, McKesson Corporation, WestRock Company, West Pharmaceutical Services Inc., Klöckner Pentaplast

Le rapport d’étude de marché sur l’emballage pharmaceutique primaire est une source précieuse d’informations perceptives pour les stratèges commerciaux. Cette étude de marché sur l’emballage pharmaceutique primaire fournit des données complètes qui élargissent la compréhension, la portée et l’application de ce rapport.

Une étude spécifique du paysage concurrentiel du marché mondial de l’emballage pharmaceutique primaire a été allouée, fournissant des informations sur les profils d’entreprise, la situation financière, les développements récents, les fusions et acquisitions, et donc l’analyse SWOT. Ce rapport d’analyse fournira un plan transparent aux préoccupations des lecteurs concernant la situation générale du marché pour choisir davantage sur ce marché des projets.

Le rapport sur le marché des emballages pharmaceutiques primaires présente les entreprises suivantes, qui comprennent : – 3M, BD, CCL Industries, McKesson Corporation, WestRock Company, West Pharmaceutical Services Inc., Klöckner Pentaplast, SCHOTT AG., Amcor plc, Berry Global Inc., FlexiTuff Ventures International Ltd., International Paper, Stevanato Group, Origin Pharma Packaging, Mondi, Lonza, Robert Bosch GmbH, DuPont de Nemours, Inc., Thermo Fisher Scientific et Boston Scientific, AptarGroup Inc. et Gerresheimer AG

Le marché de l’emballage pharmaceutique primaire devrait connaître une croissance du marché à un taux d’environ 5,10% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028, et atteindra la valeur de 125 174,08 millions USD d’ici 2028. Le rapport Data Bridge Market Research sur le marché de l’emballage pharmaceutique primaire fournit une analyse et des informations concernant les différents facteurs qui devraient prévaloir tout au long de la période de prévision tout en fournissant leurs impacts sur la croissance du marché. L’urbanisation rapide à l’échelle mondiale accélère la croissance du marché des emballages pharmaceutiques primaires.

L’emballage fait référence à une partie intégrante du produit pharmaceutique et est souvent impliqué dans la distribution, le dosage et l’utilisation du produit pharmaceutique. L’emballage primaire du médicament est défini comme le matériau qui entoure le produit pharmaceutique, et une protection externe supplémentaire est fournie par l’emballage secondaire et tertiaire.

L’essor de l’industrie pharmaceutique à travers le monde est l’un des principaux facteurs de croissance du marché de l’emballage pharmaceutique primaire. L’augmentation du nombre de processus de fabrication avancés pour développer des solutions d’emballage durables et respectueuses de l’environnement, et l’adoption du suivi et du traçage sérialisés des médicaments accélèrent la croissance du marché.

Par type (bouteilles en plastique, plaquettes thermoformées, étiquettes et accessoires, bouchons et fermetures, sachets médicaux spécialisés, seringues préremplies, emballages à température contrôlée, sachets et bandes, ampoules, flacons, inhalateurs préremplis, tubes de médicaments, pots et Boîtes, cartouches, autres), matériel (plastiques et polymères, papier et cartons, verre, métaux, autres), administration de médicaments (emballage d’administration de médicaments par voie orale, emballage d’administration de médicaments pulmonaires, emballage d’administration de médicaments transdermiques, emballages injectables, emballages d’administration de médicaments topiques, Emballage d’administration nasale de médicaments, Emballage d’administration de médicaments oculaires, Emballage d’administration de médicaments IV, Emballage d’administration d’autres médicaments)

Segment de marché par régions, l’analyse régionale couvre :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Italie, pays nordiques, Espagne, Suisse et reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Australie, Nouvelle-Zélande, Corée du Sud, Inde, Asie du Sud-Est et reste de l’APAC)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Chili, Colombie, reste des pays, etc.)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Turquie, Nigéria, Afrique du Sud, reste de la MEA)

Table des matières –

Taille, état et prévisions du marché mondial de l’emballage pharmaceutique primaire 2028

1 Aperçu du marché

2 profils de fabricants

3 Ventes mondiales d’emballages pharmaceutiques primaires, revenus, part de marché et concurrence par fabricant

4 Analyse globale du marché des emballages pharmaceutiques primaires par régions

5 Emballages pharmaceutiques primaires en Amérique du Nord par pays

6 Emballages pharmaceutiques primaires en Europe par pays

7 Emballages pharmaceutiques primaires en Asie-Pacifique par pays

8 Emballages pharmaceutiques primaires en Amérique du Sud par pays

9 Emballages pharmaceutiques primaires au Moyen-Orient et en Afrique par pays

10 segments du marché mondial des emballages pharmaceutiques primaires par type

11 Segment de marché mondial de l’emballage pharmaceutique primaire par application

12 Prévisions du marché de l’emballage pharmaceutique primaire

13 canaux de vente, distributeurs, commerçants et revendeurs

14 Résultats de la recherche et conclusion

15 Annexe

