Le marché de la santé de la réalité virtuelle (VR) connaîtra une croissance massive de témoin oculaire par SyncThink Inc., AppliedVR, Koninklijke Philips N.V., EchoPixel, Psious, Firsthand Technology Inc, MindMaze Inc

Le rapport de recherche sur le marché de la santé en réalité virtuelle (VR) est une source précieuse d’informations perceptives pour les stratèges commerciaux. Cette étude du marché de la santé en réalité virtuelle (VR) fournit des données complètes qui élargissent la compréhension, la portée et l’application de ce rapport.

Une étude spécifique du paysage concurrentiel du marché mondial de la santé en réalité virtuelle (VR) a été allouée, fournissant des informations sur les profils d’entreprise, la situation financière, les développements récents, les fusions et acquisitions, et donc l’analyse SWOT. Ce rapport d’analyse fournira un plan transparent aux préoccupations des lecteurs concernant la situation générale du marché pour choisir davantage sur ce marché des projets.

Le rapport sur le marché de la santé de la réalité virtuelle (VR) présente les entreprises suivantes, notamment : – SyncThink Inc., AppliedVR, Koninklijke Philips NV, EchoPixel, Psious, Firsthand Technology Inc, MindMaze Inc, Augmedix, Inc, VirtaMed AG, Vivid Vision, Inc , Virtually Better Inc, Osso VR, Inc, ImmersiveTouch, Inc, CAE Inc, Google (une filiale d’Alphabet Inc), Microsoft, General Electric, Medical Realities Ltd, Siemens et Facebook

Analyse du marché et perspectives :

Le marché mondial de la santé en réalité virtuelle (VR) devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché est en croissance avec un TCAC de 32,9% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait atteindre 30 162,53 millions de dollars d’ici 2028. La préférence accrue pour la réalité virtuelle dans le secteur de la santé agit comme un facteur majeur de la croissance du marché.

Demande croissante de santé en réalité virtuelle (VR)

Le marché de la santé en réalité virtuelle (VR) vous fournit également une analyse de marché détaillée pour chaque pays de croissance de l’industrie avec les ventes, les ventes de composants, l’impact du développement technologique sur la santé en réalité virtuelle (VR) et les changements dans les scénarios réglementaires avec leur prise en charge du virtuel. marché de la santé en réalité (VR). Les données sont disponibles pour la période historique de 2010 à 2019.

Par produit (Matériel, logiciels et services),`

Par technologie (technologie montée sur la tête, technologie de suivi des gestes, technologie des projecteurs et des murs d’affichage, basée sur les appareils mobiles et autres),

Par application (formation et éducation médicales, thérapie d’exposition à la réalité virtuelle, chirurgie, gestion des soins aux patients, réadaptation, gestion de la douleur et autres),

Par domaine thérapeutique (Craniofacial, Cardiovasculaire, Ophtalmologie, Pneumologie, Neurologique, Troubles du sommeil, Phobies, Addictions, Trouble de stress post-traumatique (TSPT) et autres),

Par utilisateur final (hôpitaux, cliniques, centres chirurgicaux, centres chirurgicaux ambulatoires, centres de diagnostic, centres de réadaptation, établissements de soins de longue durée, établissements de santé mentale et autres),

Par canal de distribution (appels d’offres directs, ventes au détail et distributeur tiers)

Segment de marché par régions, l’analyse régionale couvre :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Italie, pays nordiques, Espagne, Suisse et reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Australie, Nouvelle-Zélande, Corée du Sud, Inde, Asie du Sud-Est et reste de l’APAC)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Chili, Colombie, reste des pays, etc.)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Turquie, Nigéria, Afrique du Sud, reste de la MEA)

Table des matières –

Taille, état et prévisions du marché mondial de la santé en réalité virtuelle (VR) 2028

1 Aperçu du marché

2 profils de fabricants

3 Ventes mondiales de santé de réalité virtuelle (VR), revenus, part de marché et concurrence par fabricant

4 Analyse globale du marché de la santé en réalité virtuelle (VR) par régions

5 Santé de réalité virtuelle (VR) en Amérique du Nord par pays

6 Santé en réalité virtuelle (VR) en Europe par pays

7 Santé en réalité virtuelle (VR) Asie-Pacifique par pays

8 Santé de réalité virtuelle (VR) en Amérique du Sud par pays

9 Santé en réalité virtuelle (VR) au Moyen-Orient et en Afrique par pays

10 segments du marché mondial de la santé en réalité virtuelle (VR) par type

11 Segment de marché mondial de la santé en réalité virtuelle (VR) par application

12 Prévisions du marché de la santé en réalité virtuelle (VR)

13 canaux de vente, distributeurs, commerçants et revendeurs

14 Résultats de la recherche et conclusion

15 Annexe

