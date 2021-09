Lavendelextrakt Markt – Globale Branchenanalyse, Größe, Anteil, Wachstum, Trends und Prognose 2017 – 2025

Lavendelextrakt ist die Sammlung essentieller Rohmischungen aus der Extraktion verschiedener Teile der Lavendelblüte, die unter Verwendung von Lösungsmitteln wie Ethanol oder Wasser extrahiert wird. Lavandulaöl wird aus den Lavendelblüten gewonnen, die wissenschaftlich als Lavandula Angustifolia bekannt sind. Die Herstellung von Lavendelöl erfordert einen enormen Arbeitsaufwand und Hilfe des Destillationsprozesses, aus dem Lavandulaöl (Lavendelöl) gewonnen wird. Es gibt verschiedene Methoden, aus denen dieses ätherische Öl gewonnen wird, wie Hydrodestillation, Wasserdampfdestillation und Lösungsmittelextraktion. Lavendelextrakte enthalten wünschenswerte Eigenschaften, die aus krautigen Lavendelblüten extrahiert werden, die in verschiedenen Industrien zunehmend und umfassend verwendet werden, wie z. Lavendelextrakte, die phytochemische Verbindungen wie Carotinoide und Flavonoide enthalten, werden hauptsächlich in Tee, Backwaren, Kosmetika, Abkochung, Ölen und anderen verwendet, was die Nachfrage nach dem globalen Markt für Lavendelextrakte in naher Zukunft ankurbelt. Lavendelextrakte können in flüssiger und pulverförmiger Form verwendet werden. Die Kosmetikindustrie verwendet Lavendelextrakte in ihren Produkten aufgrund der steigenden Verbrauchernachfrage nach Lavendelextrakt-Hautpflegeprodukten. Die Verschiebung der Verbraucherpräferenz für Produkte auf Basis von natürlichen Lavendelextrakten ist ein wichtiger treibender Faktor für das Wachstum des Lavendelextraktmarktes.

Globaler Lavendelextrakt: Marktsegmentierung

Der globale Markt für Lavendelextrakte ist nach Form, Anwendung, Vertriebskanal und Regionstyp segmentiert. Marktsegment nach Anwendung, es wird nach seiner Anwendung in Kosmetik, Nahrungs- und Genussmittel und Pharmazie segmentiert. Unter diesen Anwendungssegmenten werden kosmetische und pharmazeutische Segmente voraussichtlich einen Marktanteil von mehr als 50 % beitragen und bei höheren Flächen wachsen. Ein weiteres Segment basiert auf Vertriebskanälen, die Gesundheits- und Schönheitsgeschäfte, Apotheken und Drogerien, Online-Handel und andere (Direktvertriebs-) Vertriebskanäle umfassen. Bei der Analyse der Nachfrage nach Lavendelextrakten in Form von Öl auf Kuchen wurde festgestellt, dass die Kosmetikindustrie mengenmäßig die Mehrheit erwirbt, gefolgt von der Nachfrage nach Lavendelextrakten in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie. Der Hauptgrund für die steigende Nachfrage nach Lavendelextrakten auf dem Weltmarkt ist der Reichtum an natürlicher Qualität und organischer Natur. Lavendelextrakte in Form von Öl finden breite Anwendung in Produkten der Kosmetikindustrie wie in Parfüms, Hautpflege und Haarpflege und in vielen anderen Schönheitspflegeprodukten. Die Nachfrage nach Lavendelöl wächst auch aus der Lebensmittel- und Getränkeindustrie sowie der pharmazeutischen Industrie. In der Lebensmittel- und Getränkeindustrie wird Lavendelextraktöl hauptsächlich als Lebensmittelaroma benötigt, wie in Milchprodukten, Tee, Küchenkraut, Gelee usw. und in der pharmazeutischen Industrie wird Lavendelextraktöl für Therapien, Dermatitis, Diabetes, Erkältung, Asthma, Insektenschutzmittel und für viele andere Zwecke. Der globale Markt für Lavendelextrakte ist auch nach Form hauptsächlich in Pulver, Flüssigkeit und andere unterteilt. Unter diesen wird erwartet, dass das Ölsegment den Markt für Lavendelextrakte im Prognosezeitraum ankurbelt. Unter diesen Industrien wird erwartet, dass die Kosmetikindustrie deutlich zunehmen wird, gefolgt von der Pharmaindustrie. Daher wird erwartet, dass der globale Lavendelextrakt-Markt den Umsatzbeitrag im Prognosezeitraum erheblich steigern wird.

Globaler Lavendelextraktmarkt: Regionaler Ausblick

Geografisch kann die globale Lavendelextrakt-Industrie in wichtige Regionen unterteilt werden, darunter Nordamerika, Lateinamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika. Weltweit hat sich Westeuropa unter allen Regionen als die dominanteste Region entwickelt, gefolgt vom asiatisch-pazifischen Raum auf dem globalen Markt für Lavendelextrakte. Die zunehmende Verwendung von Ölen in Hautpflegeprodukten aus Lavendelblüten in Verbindung mit dem Anstieg von Lavendelextrakten in verarbeiteten Lebensmitteln hat das Wachstum des globalen Marktes für Lavendelextrakte gestärkt und wird daher den Umsatzbeitrag des Marktes im Prognosezeitraum voraussichtlich erheblich steigern.

Globaler Markt für Lavendelextrakte: Wachstumstreiber

Die treibenden Faktoren des globalen Lavendelextraktmarktes sind die steigende Nachfrage nach natürlichen Inhaltsstoffen von Lavendelextrakten in verarbeiteten Lebensmitteln ist ein wichtiger treibender Faktor. Der Hauptgrund für die steigende Nachfrage nach Lavendelextrakten im aktuellen Marktszenario liegt in seinem Duft und seiner aromatischen Bedeutung. Heutzutage werden die Verbraucher hauptsächlich von Produkten beeinflusst, die eine natürliche Qualität haben, biologisch sind und auch gut für ihre Gesundheit sind, wodurch es in den wachsenden Volkswirtschaften der Welt eine höhere Nachfrage hat. Auf der anderen Seite ist Lavendelextraktöl gemäß dem aktuellen Markttrend aufgrund seiner breiten Anwendung in Körper- und Schönheitspflegeprodukten ein Trend auf dem Markt. Dieses Öl wird hauptsächlich in Körpercremes, Lotionen, Seifen, Parfums und vielen anderen kosmetischen Produkten verwendet. Darüber hinaus gewinnt Lavendelextraktöl auch in der Speziallebensmittelindustrie nachgefragt, wo die Verbraucher Lebensmittel und Getränke bevorzugen, die reich an natürlichen Inhaltsstoffen, natürlichem Geschmack, Geschmack, Aroma usw. sind.

Globaler Lavendelextrakt Markt: Spieler

Zu den wichtigsten Akteuren in der gesamten Wertschöpfungskette des globalen Marktes für Lavendelextrakte gehören Young Living Essential Oils, TERRA, NOW Foods, Ovvio Oils, Enio Bonchev, Alteya Group, Alpha Aromatics, Mother Herbs Private Limited, Sydney Essential Oil Co. Pty Ltd und NHR Organic Oils und andere. Es wird erwartet, dass die Unternehmen ihr Geschäft erweitern, indem sie ihr Produktportfolio auf dem globalen Markt für Lavendelextrakte verbessern. Die Unternehmen werden voraussichtlich in Zukunft bestimmte Strategien entwickeln, um bis 2025 den Wettbewerbsvorteil auf dem globalen Markt für Lavendelextrakte zu erzielen.

Die Welt hat sich seit dem Ausbruch der COVID-19-Pandemie grundlegend verändert. Eine bemerkenswerte Veränderung in der Funktionsweise verschiedener Unternehmen und Sektoren hat ihre Arbeitsmechanismen stark beeinflusst. Dieser Wandel ist der Lebensmittel- und Getränkebranche nicht fremd. Transparency Market Research (TMR) hat viele Aspekte in Bezug auf die Unterschiede zwischen den Trends in der Welt vor und nach der Pandemie in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie untersucht.

