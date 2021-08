Laut neuem Forschungsbericht wird der Markt für tragbare CPR bis 2025 voraussichtlich das höchste Wachstum verzeichnen

Globaler Markt für tragbare HLW: Schnappschuss

Mit dem steigenden Bedarf an medizinischen Notfalldiensten (EMS) erlebt der globale Markt für tragbare CPR einen erheblichen Anstieg in Größe und Bewertung. Das gestiegene Bewusstsein der Menschen in Bezug auf den Herzstillstand und die klinischen Vorteile der HLW-Geräte, die verstärkte Unterstützung der Regierungen in Form von Geldern und Zuschüssen sowie der Anstieg der geriatrischen Bevölkerung treiben diesen Markt ebenfalls erheblich an.

Es wird erwartet, dass die eskalierende Prävalenz von Herz-Kreislauf-Erkrankungen und die weltweit zunehmenden Fälle von Herzstillstand außerhalb des Krankenhauses in den kommenden Jahren den weltweiten Markt für automatisierte HLW-Geräte ankurbeln werden. Auf der anderen Seite werden die hohen Kosten, die mit automatisierten CPR-Geräten verbunden sind, ihr Gewicht, die Notwendigkeit einer umfassenden Schulung, um sie verwenden zu können, und widersprüchliche Ergebnisse das Wachstum dieses Marktes in naher Zukunft hemmen.

Dennoch wird erwartet, dass die technologischen Fortschritte zusammen mit dem zunehmenden Bewusstsein der Menschen für die Vorteile des Managements von Herzstillstand in aufstrebenden Regionen wie Lateinamerika und dem asiatisch-pazifischen Raum die Nachfrage nach automatisierten HLW-Geräten in den nächsten Jahren erhöhen werden Darüber hinaus wird erwartet, dass es in den kommenden Jahren lukrative Möglichkeiten für globale und regionale Teilnehmer bietet.

Die Herz-Lungen-Wiederbelebung (HLW) ist eine Notfalltechnik, die während eines Herzinfarkts oder Ertrinkens angewendet wird, wenn die Person nicht atmen kann. Während eines Herzstillstands hört das Herz aufgrund einer unzureichenden Blutversorgung auf, das Leben zu erhalten. Unter solchen Bedingungen kann eine lebenswichtige Blutzirkulation bereitgestellt werden, indem das Herz ständig komprimiert wird, indem eine physikalische Kraft auf die Brust des Patienten ausgeübt wird. Diese Rettungstechnik wird als kardiopulmonale Reanimation (CPR) bezeichnet, die in Notfallsituationen oder -zuständen eingesetzt wird, um den Patienten vor einem tödlichen Myokardinfarkt oder Hirnschaden zu schützen.

Die traditionelle grundlegende Herz-Lungen-Wiederbelebung (HLW) mit manuellen Thoraxkompressionen gilt allgemein als einfache, schnelle, wirtschaftliche und häufig bevorzugte Technik zur Erzeugung eines künstlichen Blutflusses während eines Herzstillstands; es weist jedoch auch Einschränkungen und Inkonsistenzen auf. Der sauerstoffreiche Blutfluss zum Gehirn und zum Herzen kann sich noch weiter verringern, wenn die manuelle Thoraxkompression nicht ausreicht. Automatisierte Geräte zur Durchführung von HLW sind entstanden, um die Nachteile manueller HLW-Techniken zu überwinden.

Ein automatisiertes Gerät bietet eine bessere Kontrolle der Kompression und vermeidet Rippenfrakturen und Schäden an lebenswichtigen Organen. Das automatisierte Thoraxkompressionsgerät liefert einen erhöhten Blutfluss zu lebenswichtigen Organen und verbessert dadurch das Reanimationsergebnis im Vergleich zur manuellen Thoraxkompression. Eine automatische HLW kann richtig durchgeführt werden, indem die Kompressionsrate, ihre Kompressionskraft und die Blutflussrate überwacht werden, so dass der Retter sicher sein kann, dass er/sie das Verfahren richtig durchführt. Der Nachteil der traditionellen CPR-Methode und die Vorteile des tragbaren CPR-Geräts gegenüber der manuellen Technik sind die Hauptantriebskraft für die steigende Nachfrage nach tragbaren CPR-Geräten. Die zunehmende Prävalenz von Herzstillstand und die steigende Nachfrage nach medizinischen Notdiensten sind weitere Faktoren, die die Expansion des Marktes für tragbare CPR weiter vorantreiben. Hohe Kosten und ein hoher Schulungsaufwand, der für die Verwendung von HLW-Geräten erforderlich ist, bremsen jedoch die Expansion des Marktes.

Der globale tragbare CPR-Markt kann in Produkt, Mechanismustyp, Anwendungen, Endbenutzer und Region unterteilt werden. In Bezug auf den Produkttyp kann der Markt in manuelle HLW und automatisierte mechanische HLW unterteilt werden. Automatisierte mechanische CPR-Geräte können weiter in pneumatisch angetriebene und batteriebetriebene unterteilt werden. In Bezug auf den Mechanismustyp kann der Markt in Kolbengeräte, Lastverteilungsgeräte und 3D-Kompressionsgeräte unterteilt werden. Das Kolbensegment dominiert den Markt aufgrund der Benutzerfreundlichkeit und der Eigenschaften, wie z. B. des geringen Gewichts dieser Geräte. In Bezug auf die Anwendung kann der globale Markt für tragbare CPR-Geräte in Krankenwagen und Notfalldienste, Koronar- und Intensivpflege, Herzkatheterisierung, Organtransplantation und andere unterteilt werden. In Bezug auf Endbenutzer kann der Markt in Krankenhäuser, außerhalb von Krankenhäusern und andere unterteilt werden.

Geografisch kann der globale Markt für tragbare CPR in Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum, Lateinamerika sowie den Nahen Osten und Afrika unterteilt werden. Nordamerika hat einen bedeutenden Anteil am Markt für tragbare HLW, gefolgt von Europa. Der Anstieg der Zahl der Herzerkrankungen, der Anstieg der Gesundheitsausgaben und der technologische Fortschritt bei Geräten für die HLW durch wichtige Akteure in den Industrieländern sind wichtige Faktoren, die zur Expansion des Marktes in der Region beitragen. Der asiatisch-pazifische Raum ist ein schnell wachsender Markt für tragbare HLW aufgrund der zunehmenden Inzidenz von Herzerkrankungen aufgrund von Stress und einer hohen Anzahl von geriatrischen Patienten in Entwicklungsländern sowie eines steigenden ungedeckten medizinischen und gesundheitlichen Bedarfs Darüber hinaus steigt die Patientenpopulation in Entwicklungsländern wie Indien und China und der Anstieg der Prävalenz chronischer Krankheiten wie Herzkrankheiten treiben den Markt für tragbare HLW im asiatisch-pazifischen Raum an.

Zu den wichtigsten Akteuren auf dem globalen Markt für tragbare CPR gehören CPR Medical Devices, Inc., Physio-Control Inc., Revivant Corp., Cardiac Science Corporation, Koninklijke Philips NV, St. Jude Medical, Inc., ZOLL Medical Corporation, General Electric Company , und Michigan Instruments unter anderem.

