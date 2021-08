Laut neuem Forschungsbericht boomt der Markt für neurointerventionelle Geräte weltweit

Neurointerventionelle Radiologie oder neurovaskuläre Intervention ist ein relativ neues medizinisches Fachgebiet, das minimalinvasive endovaskuläre Techniken zur Behandlung von Gefäßerkrankungen des Gehirns einsetzt. Die Behandlung von Erkrankungen, die in der Wirbelsäulenhöhle oder in den Gefäßen des Gehirns auftreten, wird als Neurointervention bezeichnet. Die Neurointervention gewinnt aufgrund ihrer vorteilhaften Eigenschaft der minimalen Invasivität unter Neurospezialisten eine hohe Akzeptanz. Im Vergleich zur herkömmlichen Clipping-Methode hat die Neurointervention eine signifikante Erfolgsquote.

In letzter Zeit ist die Zahl der Schlaganfälle und Aneurysmen gestiegen. Die steigende Prävalenz von ischämischen Schlaganfällen und Hirnaneurysmen kurbelt den globalen Markt für neurointerventionelle Geräte an. Die niedrige Sterblichkeitsrate während der Behandlung mit diesen Geräten hat zu einer großen Popularität von neurointerventionellen Geräten bei Neurospezialisten/Neurochirurgen geführt. Es wird erwartet, dass der Anstieg der geriatrischen Bevölkerung die Nachfrage nach neurointerventionellen Geräten in den nächsten Jahren erhöhen wird. Derzeit werden neurointerventionelle Geräte in entwickelten Regionen wie Europa und Nordamerika weit verbreitet eingesetzt. Es wird erwartet, dass diese Geräte im Prognosezeitraum in Lateinamerika und im asiatisch-pazifischen Raum beliebter werden. Schlaganfall und aneurysmatische Erkrankungen sind in Lateinamerika häufiger als in Europa. Aufgrund der fortschrittlichen chirurgischen Technologie, die in neurointerventionellen Geräten verwendet wird, nimmt die Verwendung dieser Geräte durch Neurochirurgen zu. Diese Geräte, insbesondere Katheter und Metallspulen, werden von Neurochirurgen bevorzugt. Die hohen Kosten bestimmter neurointerventioneller Geräte erweisen sich jedoch als große Einschränkung für den Markt für neurointerventionelle Geräte.

Der globale Markt für neurointerventionelle Geräte wurde nach Produkt, Technik, Endbenutzer und Region segmentiert. Basierend auf dem Produkt wurde der Markt für neurointerventionelle Geräte in neurovaskuläre Stents (intrakranielle Stents und Karotisstents), Emboliespiralen, neurovaskuläre Thrombektomiegeräte, intrasackförmige Geräte, Flussumleiter, Ballons, Flüssigkeitsembolien, Stent-Retriever und Embolieschutzgeräte unterteilt. Bei den Produkten wird für die Segmente Flow Diverter und Stent Retriever im Prognosezeitraum ein bemerkenswertes Wachstum erwartet. Basierend auf der Technik wurde der Markt für neurointerventionelle Geräte in zerebrale Angiographie, Neurothrombektomie, Stenting, Flussunterbrechung und Coiling-Verfahren unterteilt. Es wird erwartet, dass das Wickelverfahren im Prognosezeitraum das führende Techniksegment auf dem globalen Markt für neurointerventionelle Geräte ist. Basierend auf dem Endbenutzer wurde der Markt in ambulante chirurgische Zentren und Krankenhäuser unterteilt.

Laut der Brain Aneurysm Foundation hatten im Jahr 2015 etwa 6 Millionen Menschen in den USA ein nicht gerissenes Hirnaneurysma. Die jährliche Rupturrate beträgt etwa 8–10 pro 100.000 Menschen, was bedeutet, dass etwa 30.000 Menschen in den USA an einer Hirnaneurysmaruptur leiden. Jedes Jahr werden weltweit fast 500.000 Todesfälle durch Hirnaneurysmen verursacht und 50% der Opfer sind 50 Jahre oder jünger. Laut dem Center for Disease Control & Prevention ist der Schlaganfall die fünfthäufigste Todesursache in den USA und fordert jedes Jahr mehr als 130.000 Todesopfer im Land (einer von 20 Todesfällen). Ein Schlaganfall kostet die USA jedes Jahr etwa 33 Milliarden US-Dollar. Dazu gehören die Kosten für Gesundheitsleistungen, Medikamente zur Behandlung von Schlaganfällen und versäumte Arbeitstage.

Geografisch wurde der globale Markt für neurointerventionelle Geräte in Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum, Lateinamerika sowie den Nahen Osten und Afrika unterteilt. Nordamerika hält den größten Marktanteil, während Europa den zweitgrößten Anteil hält. Es wird erwartet, dass das hohe Bewusstsein für neurovaskuläre Erkrankungen in Europa den Markt für neurointerventionelle Geräte in der Region im Prognosezeitraum ankurbelt. Die hohen Kosten neurointerventioneller Geräte sind jedoch zu einem limitierenden Faktor für den Markt in Entwicklungsregionen geworden. Trotzdem wird für den Markt für neurointerventionelle Geräte im asiatisch-pazifischen Raum in naher Zukunft ein bemerkenswertes Wachstum erwartet. Die Zunahme der Prävalenz neurovaskulärer Erkrankungen, das wachsende Bewusstsein und die steigende ältere Bevölkerung sind einige der Schlüsselfaktoren, die den Markt im asiatisch-pazifischen Raum antreiben.

Hauptakteure auf dem globalen Markt für neurointerventionelle Geräte sind Medtronic, Penumbra Inc., Stryker Corporation, Terumo Corporation, Johnson & Johnson, Boston Scientific, BrainLab, Elekta, Karl Storz und Micromar. Die Einführung technologisch fortschrittlicher Produkte kann internationalen Akteuren helfen, ungenutzte Marktpotenziale in Asien und Lateinamerika zu erschließen.

