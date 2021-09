Laut neuem Forschungsbericht boomt der Markt für medizinische Warnsysteme weltweit

Medizinische Alarmsysteme sind Alarmsysteme, die für einen medizinischen Notfall entwickelt wurden. Es hilft bei dringender medizinischer Versorgung in einer gefährlichen Situation eines medizinischen Fachpersonals. Das System enthält den Sender, der im Notfall manuell oder automatisch aktiviert werden kann. Wenn das medizinische Alarmsystem aktiviert wird, überträgt es das Signal an eine zentrale Leitwarte eines alarmierenden Überwachungsunternehmens oder die andere Notfalleinrichtung oder den Angehörigen des Benutzers oder kann an das nähere Krankenhaus sein.

Dieses medizinische Alarmsystem ermöglicht es der Person, im Falle eines Sturzes oder eines anderen Notfalls den Rettungsdienst zu kontaktieren. Medizinisches Warnsystem, das meist von einer älteren Person, einem Patienten mit längerer Krankheit oder einer behinderten Person verwendet wird, die allein geht oder sich dafür entscheidet, zu Hause zu bleiben, anstatt in Pflegeeinrichtungen. Darüber hinaus gibt es eine Reihe anderer Anwendungen von medizinischen Warnsystemen wie bei Unfällen, Bränden oder Naturkatastrophen.

Ein medizinisches Warnsystem verhindert manchmal Pannen, wenn es nicht verhindert werden kann, dass diese Geräte die Auswirkungen von Pannen oder Verletzungen reduzieren, indem sie die Verfügbarkeit rechtzeitiger medizinischer Hilfe sicherstellen. Medizinische Warnsysteme sind leicht zugänglich und erschwinglich, was die medizinische Sicherheit des Patienten erhöht. Es hilft nicht nur im Notfall, sondern hilft dem Patienten auch bei Routineuntersuchungen, regelmäßigen Diagnosen und auch bei der Erinnerung an die Medikamentenzeit. Einige medizinische Warnsysteme werden mit einem Vitalparameter-Überwachungssystem geliefert, um den Gesundheitszustand des Patienten zu verfolgen.

Der globale Markt für medizinische Warnsysteme wurde nach Komponenten, Produkttypen, Endbenutzern und Geografie unterteilt. Auf der Basis von Komponenten ist das medizinische Warnsystem in Global System for Mobile Communications (GSM), Mikrofon, Sturzerkennungssensor, Wireless Transmitter und Global Positioning System (GPS) unterteilt. GSM hat aufgrund seiner Zuverlässigkeit und Portabilität eine hohe Nachfrage.

In Bezug auf den Produkttyp wird der Markt für medizinische Warnsysteme in Mobilfunk, Standalone und Festnetz unterteilt. Mobile Warnsysteme haben tendenziell eine hohe Nachfrage, da das Bewusstsein für die persönliche Gesundheit zunimmt. Der Endbenutzer des medizinischen Warnsystems umfasst Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen, häusliche Pflegeeinrichtungen, Langzeitpflegezentren und Seniorenwohneinrichtungen. Krankenhäuser werden weiter unterteilt in Krankenhäuser mit über 500 Betten, Krankenhäuser mit 250 bis 499 Betten und Krankenhäuser mit weniger als 250 Betten. Häusliche Pflegeeinrichtungen werden von älteren Personen eher bevorzugt, um in ihren eigenen Häusern zu bleiben.

Geografisch wurde der Markt für medizinische Warnsysteme in fünf regionale Märkte eingeteilt, nämlich Nordamerika (USA und Kanada), Europa (Deutschland, Frankreich, Großbritannien usw.) und Asien-Pazifik (Australien, China, Japan, Indien usw.), Lateinamerika (Mexiko, Brasilien usw.) sowie Naher Osten und Afrika (Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate, Südafrika usw.).

Nordamerika wurde hinsichtlich des Umsatzes für medizinische Warnsysteme als größter Markt beobachtet, da die Menschen in Nordamerika sich der persönlichen Gesundheit bewusster sind und es vorziehen, unabhängig zu leben. Auf Nordamerika folgte Europa und soll ein höheres Wachstum verzeichnen. Aufstrebende Märkte wie der asiatisch-pazifische Raum, Lateinamerika und der Nahe Osten und Afrika werden im Prognosezeitraum 2016-2024 voraussichtlich ein robustes Wachstum verzeichnen, da die alternde Bevölkerung und die wachsende Gesundheitsbranche in diesen Ländern zu einem Anstieg der Patientenpopulation führen würden. China, Brasilien und Indien dürften unter den Schwellenländern aufgrund steigender Investitionen staatlicher Stellen zur Verbesserung der Gesundheitseinrichtungen ein starkes Wachstum erzielen.

Darüber hinaus gibt es eine Reihe von Faktoren, die das Wachstum des Marktes für medizinische Warnsysteme beeinflussen würden, wie beispielsweise der technologische Fortschritt, das Bewusstsein für die persönliche Gesundheit und Sicherheit in Entwicklungsländern und die Zunahme der Zahl älterer Patienten. Der Markt erlebt auch gewisse Einschränkungen, wie den harten Wettbewerb unter den bestehenden Herstellern von medizinischen Warnsystemen und den anschließenden Aufschwung beim Masseneinkauf durch INHs und GPOs (Group Purchasing Organizations).

Zu den wichtigsten Akteuren auf diesem Markt gehören Medical Guardian LLC, LifeFone, Bay Alarm Medical, ADT LLC dba ADT Security Services, Philips N.V., AlertOne Services LLC, Valued Relationships, Inc., Galaxy Medical Alert Systems und Guardian Alarm.

