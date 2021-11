La biométrie en tant que service sur le marché de la santé 2021 Tendances émergentes, taux de croissance et principaux acteurs clés : Thales Group, Agnitio A/S, BioAXS Co. Ltd., Cenmetrix (Pvt) Ltd., FUJITSU, HID Global Corporation, Hitachi, Ltd

Le rapport d’étude de marché sur la biométrie en tant que service dans les soins de santé est une source précieuse d’informations perceptives pour les stratèges commerciaux. Cette étude du marché de la biométrie en tant que service dans les soins de santé fournit des données complètes qui élargissent la compréhension, la portée et l’application de ce rapport.

Une étude spécifique du paysage concurrentiel du marché mondial de la biométrie en tant que service dans les soins de santé a été allouée, fournissant des informations sur les profils d’entreprise, la situation financière, les développements récents, les fusions et acquisitions, et donc l’analyse SWOT. Ce rapport d’analyse fournira un plan transparent aux préoccupations des lecteurs concernant la situation générale du marché pour choisir davantage sur ce marché des projets.

Le rapport Biometric as a Service in Healthcare Market présente les sociétés suivantes, qui comprennent : – Thales Group, Agnitio A/S, BioAXS Co. Ltd., Cenmetrix (Pvt) Ltd., FUJITSU, HID Global Corporation, Hitachi, Ltd., Biométrie intégrée, Innovatrics., IRITECH, INC., LaserLock International, Inc., M2SYS Technology, IDEMIA., Nuance Communications, Inc., Qualcomm Technologies, Inc., SecuGen Corporation., Uniphore., LumenVox. et authentification vocale Verint VoiceVault

Analyse du marché et perspectives de la biométrie en tant que service sur le marché de la santé

L’essor de l’adoption de technologies de pointe telles que l’intelligence artificielle et la technologie de l’Internet des objets, le besoin croissant de ressources et de solutions offrant une sécurité et une assurance rentables et haut de gamme et le développement croissant des infrastructures, en particulier dans les différentes régions en développement du monde, sont les principaux facteurs attribuables à la croissance de la biométrie en tant que service sur le marché des soins de santé. Data Bridge Market Research analyse que la biométrie en tant que service sur le marché des soins de santé affichera un TCAC de 23,35 % pour la période de prévision 2021-2028. Par conséquent, la valeur de marché s’élèverait à 10 252,16 millions de dollars d’ici 2028.

La biométrie est une technologie utilisée par les organisations en tant que composant de solutions de sécurité haut de gamme. La technologie biométrique offre un cryptage et une authentification de bout en bout. La biométrie stocke les informations et sécurise l’entrée via des informations biologiques humaines telles que les empreintes digitales. L’objectif principal derrière l’adoption de cette technologie par le secteur de la santé est d’empêcher la perte de données cruciales et d’éviter les pertes financières.

L’attention croissante portée aux avancées technologiques dans les systèmes de sécurité et de surveillance deviendra le principal facteur de croissance du marché. L’augmentation de la demande de services et de solutions biométriques par l’industrie de la santé en raison des avantages qu’elle offre tels qu’une fiabilité élevée, une rentabilité et un déploiement instantané et l’augmentation des dépenses pour les activités de recherche et développement en ce qui concerne les solutions de sécurité s’aggraveront encore la croissance du marché.

Par type de modalité (unimodale et multimodale),

Par contrôle d’accès et authentification (authentification à un facteur et authentification à plusieurs facteurs),

Par modèle (Cloud public, Cloud privé et Cloud hybride),

Par canal d’accès (en ligne, en personne, sur tablette, IOS et Android),

Par application (dispensation en pharmacie, authentification des prestataires de soins, sécurité des dossiers médicaux et du centre de données, identification et suivi des patients, accès à domicile/à distance des patients, sécurité des stupéfiants, fraudes à l’assurance contre les fraudes et autres)

Segment de marché par régions, l’analyse régionale couvre :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Italie, pays nordiques, Espagne, Suisse et reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Australie, Nouvelle-Zélande, Corée du Sud, Inde, Asie du Sud-Est et reste de l’APAC)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Chili, Colombie, reste des pays, etc.)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Turquie, Nigéria, Afrique du Sud, reste de la MEA)

Table des matières –

Taille, état et prévisions du marché mondial de la biométrie en tant que service dans les soins de santé 2028

1 Aperçu du marché

2 profils de fabricants

3 Global Biometric as a Service dans les ventes, les revenus, la part de marché et la concurrence des soins de santé par fabricant

4 Analyse globale du marché de la biométrie en tant que service dans les soins de santé par régions

5 Biométrie en tant que service en Amérique du Nord dans les soins de santé par pays

6 Europe Biométrique en tant que service dans les soins de santé par pays

7 Biométrie en tant que service en Asie-Pacifique dans les soins de santé par pays

8 Biométrie en tant que service en Amérique du Sud dans les soins de santé par pays

9 Moyen-Orient et Afrique Biométrie en tant que service dans les soins de santé par pays

10 Segment de marché mondial de la biométrie en tant que service dans les soins de santé par type

11 Segment de marché mondial de la biométrie en tant que service dans les soins de santé par application

12 Prévisions du marché de la biométrie en tant que service dans les soins de santé

13 canaux de vente, distributeurs, commerçants et revendeurs

14 Résultats de la recherche et conclusion

15 Annexe

