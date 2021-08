Kuherbsen-Markt – Globaler Branchenbericht, 2030

Kuherbsenmarkt: Einführung

Eine kürzlich von Transparency Market Research veröffentlichte Studie zum Kuhbohnen-Markt enthält globale Branchenanalysen und Chancenbewertungen für 2020-2030. Die Einnahmen aus dem weltweiten Kuherbsenmarkt werden im Jahr 2020 auf über 6,3 Mrd.

Veganismus und Vegetarismus-Lebensstil, um den Trend zu Botanicals anzukurbeln

Zunehmende Fälle von Fettleibigkeit, Diabetes und Herzkrankheiten haben dazu geführt, dass Verbraucher bewusst werden, die jetzt gesunde Lebensmittel mit reduziertem Zucker-, Salz-, Fett- und Kaloriengehalt kaufen. Ethische und religiöse Gründe haben die Klasse der Veganer mit wissenschaftlichen Studien unterstützt, die entsprechende Beobachtungen präsentieren. Diese Studien legen nahe, dass übermäßiger Verzehr von Fleisch, insbesondere von rotem Fleisch, das Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen erhöhen kann. Dies wiederum hat die Annahme von Vegetarismus und Veganismus gefördert. Darüber hinaus suchen gesundheitsbewusste Verbraucher nach pflanzlichen Inhaltsstoffen, die gegenüber synthetischen Inhaltsstoffen zusätzliche gesundheitliche Vorteile haben. Da die Nachfrage nach pflanzlichen Produkten wie Kuherbsen steigt, werden botanische Lebensmittelprodukte wahrscheinlich auf dem Markt an Bedeutung gewinnen.

Bio- und Naturprodukte werden auf dem Kuherbsenmarkt zur neuen Normalität

Verbraucher können beim Verzehr von Produkten mit künstlichen Inhaltsstoffen mit Allergien oder Nebenwirkungen konfrontiert werden und bevorzugen daher alle natürlichen und biologischen Kuherbsenprodukte ohne künstliche Konservierungsstoffe und Farbstoffe. Da die Verbraucher weiterhin auf künstliche Produkte verzichten und biologische und natürliche Optionen wählen, haben die Hersteller von Backwaren, Süßwaren und anderen Lebensmitteln im Kuherbsensegment begonnen, mehr Produkte zu entwickeln, die biologischen und natürlichen Anforderungen entsprechen.

Zunahme der Anzahl handwerklicher Bäckereien, die Chancen für wichtige Marken schaffen

Handwerkliche Backwaren werden in Handarbeit hergestellt und nach traditionellen Methoden unter Verwendung hochwertiger natürlicher Zutaten wie Kuherbsen hergestellt. Farbe, Textur und Geschmack von Kuherbsenprodukten werden an die Vorlieben und Anforderungen der Verbraucher angepasst. Die steigende Nachfrage nach Back- und Süßwaren sowie der sich ändernde Lebensstil und das Kaufverhalten der Verbraucher sind die Schlüsselfaktoren, die handwerkliche Bäckereien antreiben. Die wachsende Nachfrage nach gesunden Lebensmittelprodukten mit hochwertigen natürlichen Zutaten ist auch ein wesentlicher Grund für die wachsende Zahl handwerklicher Bäckereien auf der ganzen Welt. Die Nachfrage nach handwerklichen Backwaren nimmt zu, insbesondere seitens der Verbraucher. Dieser Trend zu handwerklichen Backwaren treibt das Wachstum des Kuherbsenmarktes an.

