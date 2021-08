Künstliche Tränen Markt Detaillierte Analyse und Prognose 2017-2025

Globaler Arificial Tears Markt: Momentaufnahme

Die schnell wachsende globale geriatrische Bevölkerung spielt eine wichtige Rolle für das Wachstum des globalen Marktes für künstliche Intelligenz. Da das Altern zu schwächeren Augen führt, sind ältere Menschen anfälliger für Augenerkrankungen wie das Syndrom des trockenen Auges. Dies führt daher zu einer größeren Aufnahme künstlicher Tränen. Darüber hinaus wird der Markt wahrscheinlich von dem wachsenden Pool von Menschen profitieren, die sich Augenoperationen unterziehen. Das Management des trockenen Auges, das eine allgemeine Bedingung nach der Augenchirurgie ist, spornt die Nachfrage an. Neben ihrer konventionellen Anwendung werden sie auch bei Tieren als Teil der topischen Therapie bei Keratokonjunktivitis sicca eingesetzt.

Einige der verschiedenen Arten von künstlichen Tränen sind auf der Grundlage ihrer Rohstoffe Tränen aus Cellulose, Tränen auf Glycerinbasis, Emulsionsträne auf Ölbasis sowie Tränen auf Polyethylenglykol-und Propylenglykol-Basis. Tränen auf Glycerinbasis sind aufgrund ihrer einfachen Verfügbarkeit und ihrer Fähigkeit, die Augen lange feucht zu halten, wahrscheinlich sehr gefragt. Aufgrund der zunehmenden Neigung der Endverbraucher zu Naturprodukten ist jedoch in naher Zukunft eine Verlagerung hin zu aus Cellulose gewonnenen Produkten zu beobachten. Basierend auf der Lieferung sind Salben und künstliche Tränen zwei gängige Methoden zur Linderung trockener Augen.

Die Hersteller künstlicher Tränen dürften das immense Potenzial der Schwellenländer im asiatisch-pazifischen Raum und in Lateinamerika nutzen. Die Spieler sind an der Herstellung von Produkten beteiligt, die fortschrittlich sind und den Anforderungen der Endbenutzer entsprechen, was ihnen hilft, ihre Sichtbarkeit zu verbessern. Wichtige Marktteilnehmer für künstliche Tränen widmen Forschungs-und Entwicklungsaktivitäten große Aufmerksamkeit, um ihr Produktportfolio zu diversifizieren.

Globaler Markt für künstliche Tränen: Überblick

Künstliche Tränen sind Augentropfen, die verwendet werden, um trockene Augen zu schmieren, und sie helfen, Feuchtigkeit auf der äußeren Oberfläche der Augen zu bewahren. Künstliche Tränen werden verwendet, um trockene Augen zu behandeln, ein Zustand, der auf bestimmte Medikamente, Alterung und Operationen oder Umweltbedingungen zurückzuführen ist. Künstliche Tränen sind für die Behandlung von Symptomen des trockenen Auges unerlässlich und im Handel ohne Rezept erhältlich.

Künstliche Tränen werden hergestellt, um echte Tränen zu imitieren und verschiedene Augenprobleme zu behandeln. Diese künstlichen Tränen werden unter Verwendung von Salzen, Wasser und Polymeren hergestellt. Künstliche Tränen besitzen jedoch nicht das Protein, das in natürlichen Tränen vorhanden ist. In den letzten Jahren haben sich künstliche Tränen als wirksame Lösung für Personen herausgestellt, die extrem trockene Augen haben und diese alle paar Stunden befeuchten müssen.

Der Forschungsbericht ist ein äußerst wichtiges Instrument, um Trends, Chancen und Wettbewerbshierarchien des globalen Marktes für künstliche Intelligenz bis zum Ende des Prognosezeitraums im Jahr 2025 zu erfassen. Der Bericht wird präsentiert, nachdem Daten aus branchenbezogenen Datenbanken gesammelt und die Daten mithilfe von Standardanalysetools überprüft wurden.

Der Forschungsbericht teilt den Markt für künstliche Tränen nach Produkt und Geographie auf. Der Bericht enthält eine ausführliche Zusammenfassung, die Details zu den verschiedenen Segmenten und Teilsegmenten des Marktes enthält.

Globaler Markt für künstliche Tränen: Treiber und Beschränkungen

Die zunehmende Inzidenz des Syndroms des trockenen Auges (DES) ist einer der Hauptfaktoren für den Markt für künstliche Tränen. Das Syndrom des trockenen Auges wird durch längere Exposition gegenüber digitalen Displays, schlechtes Augenlid, regelmäßige Luftreisen, Unterernährung, trockenes Wetter, chronische Konjunktivitis, Narben von Augenverletzungen, schlechte Ernährung und schwere klimatische Veränderungen ausgelöst. Die wirtschaftliche Lage der Verbraucher in Entwicklungsländern treibt auch diesen Markt an; Das niedrige Pro-Kopf-Einkommen in Entwicklungsländern im Vergleich zu Industrieländern wird zu einer verstärkten Nutzung von kostengünstigen künstlichen Tränenprodukten führen.

Der zunehmende Einsatz konservierungsmittelfreier künstlicher Tränen, eine steigende Nachfrage nach fortschrittlichen Produkten für die postoperative Versorgung trockener Augen, technologischer Fortschritt, eine zunehmende Anzahl von Personen, die Kontaktlinsen tragen, und die steigende Anzahl von Mobil-und Smartphone-Nutzern sind einige andere Faktoren, die das Wachstum des globalen Marktes für künstliche Tränen vorantreiben.

Das Wachstum des Marktes für künstliche Tränen wird jedoch durch bestimmte Faktoren behindert. Die übermäßige Verwendung künstlicher Tränen kann Nebenwirkungen wie Rötung der Augen, Sehstörungen, Reizungen und Augenschmerzen haben. Die Verwendung fortschrittlicher Augenpflegeprodukte hat diese Probleme jedoch in gewissem Maße behoben.

Globaler Markt für künstliche Tränen: Regionale Aussichten

Der globale Markt für künstliche Tränen ist in Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum und den Rest der Welt unterteilt. Der asiatisch-pazifische Raum wird aufgrund der zunehmenden Alterung der Bevölkerung und der steigenden Inzidenz von DES-Patienten in der Region voraussichtlich attraktive Wachstumschancen bieten.

Im Bericht genannte Unternehmen

Der Bericht präsentiert die Anbieterlandschaft des globalen Marktes für künstliche Intelligenz mit einem detaillierten Wettbewerbsprofil der großen Unternehmen, die in diesem Markt tätig sind. Dies sind Allergan Inc., Advanced Vision Research Inc., AbbottMedical Optics Inc. Novartis International AG, Santen Pharmaceuticals, McNEIL-PPC, Bausch & Lomb und Alcon Inc.

