Künstliche Intelligenzmarkt – neueste Branchenforschung und zukünftige Wachstumseachse

Globaler Markt für künstliche Intelligenz: Überblick

Laut einem neuen Marktbericht zu dem globalen Zusammenhang künstlicher Intelligenz Markt von Transparency Market Research der globale künstlicher Intelligenz Markt veröffentlicht wird voraussichtlich erreichen US $ 5,508.4 Bn von 2027 . Der Markt für künstliche Intelligenz wird voraussichtlich von 2019 bis 2027 mit einer CAGR von 24,5% wachsen . Es wird erwartet, dass die zunehmende Abhängigkeit von der Automatisierung das Wachstum des Marktes vorantreiben wird. Im Prognosezeitraum wird erwartet, dass Nordamerika den größten Marktanteil hat, während der asiatisch-pazifische Raum am stärksten wachsen wird.

Unternehmen, die disruptive Technologien für eine effektive Kundenreichweite nutzen – Die meisten Unternehmen nutzen derzeit neue und innovative disruptive Technologien, um Kunden zu erreichen. Zu diesen Marketingaktivitäten gehören Social, Mobile, Analytics und Cloud (SMAC), die dabei helfen, das Unternehmen in ein globales digitales Unternehmen zu verwandeln. Bei sozialen Aktivitäten werden die verschiedenen Netzwerkseiten überwacht und relevante oder rohe Informationen im virtuellen Format gesammelt. Pervasive Analytics und eingebettete Analyselösungen werden zur Analyse der Informationen bereitgestellt und relevante Marketinginformationen werden über die Cloud-Datenbank mit den Kunden geteilt. Der SMAC-Prozess entwickelt sich täglich weiter. Es wird erwartet, dass disruptive Technologien die Nachfrage nach Lösungen für künstliche Intelligenz bei Unternehmen, die in Online-Marketingaktivitäten investieren, ankurbeln werden. Zum Beispiel, Mehrere führende E-Commerce-Unternehmen wie Amazon und Flipkart konzentrieren sich derzeit darauf, SMAC-Funktionen zu nutzen, um ihr Online-Shopping-Erlebnis durch künstliche Intelligenz zu verbessern. Es wird erwartet, dass der Treiber während des gesamten Prognosezeitraums von 2019 bis 2027.

Erweiterung der Anwendungsbasis von Lösungen für künstliche Intelligenz – Mit den wachsenden Fortschritten in der Big-Data-Analyse kann die Erweiterung der Anwendungsbasis von Lösungen für künstliche Intelligenz als ein wichtiger Faktor angesehen werden, der den globalen Markt für künstliche Intelligenz antreibt. Die meisten Anwendungen der künstlichen Intelligenz sind branchenübergreifend zu beobachten, unter anderem in der Gesundheitsinformatik, BFSI, E-Commerce und Einzelhandel. Zum Beispiel im Jahr 2013, London Brand Management Ltd. hat mit Hilfe eines automatisierten Informationsdienstes für britische Kunden eine innovative künstliche Lösung entwickelt, um das erste elektrische Serienauto von BMW zu bewerben. Im Gesundheitswesen werden künstliche Intelligenzlösungen unter anderem für verschiedene Zwecke eingesetzt, darunter medizinische Diagnose sowie medizinische Datenverarbeitung und -analyse. Künstliche Intelligenzlösungen arbeiten in der Regel mit Ärzten zusammen, um höchste Versorgungsqualität zu gewährleisten. Darüber hinaus können im Banken- und Finanzsektor die Systeme der künstlichen Intelligenz eingesetzt werden, um ein minimales Risiko zu gewährleisten, indem alle potentiellen Bedrohungen durch die umfassende Analyse historischer und vorhandener Daten oder Informationen identifiziert werden.

Markt für künstliche Intelligenz: Markttaxonomie

Der globale Markt für künstliche Intelligenz wurde in Typ, Anwendung und Region unterteilt. Je nach Typ wurde der Markt in künstliche neuronale Netze, digitale Assistenzsysteme, eingebettete Systeme, Expertensysteme und automatisierte Robotersysteme unterteilt. Je nach Anwendung wurde der Markt in Deep Learning, intelligente Roboter, Bilderkennung, digitaler persönlicher Assistent, Abfragemethode, Sprachverarbeitung, Gestensteuerung, Videoanalyse, Spracherkennung, kontextbezogene Verarbeitung und Cybersicherheit unterteilt. Nach Regionen ist der globale Markt für künstliche Intelligenz in Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum, den Nahen Osten und Afrika sowie Südamerika unterteilt. Zunächst wurden Anbieter im gesamten Ökosystem künstlicher Intelligenzen basierend auf Geräte- und Technologieanbietern auf dem Markt analysiert.

Markt für künstliche Intelligenz: Regionaler Ausblick

Es wird erwartet, dass Nordamerika im Prognosezeitraum den Markt für künstliche Intelligenz dominiert. Im asiatisch-pazifischen Raum wird ein zunehmendes Wachstum des Marktes für künstliche Intelligenz erwartet. Der Markt für künstliche Intelligenz im Nahen Osten und in Afrika, Europa und Südamerika wird im Prognosezeitraum voraussichtlich ebenfalls schnell expandieren.

Der Bericht bietet eine eingehende Segmentanalyse des globalen Marktes für künstliche Intelligenz und liefert so wertvolle Erkenntnisse auf Makro- und Mikroebene. Die Analyse der wichtigsten Länder, die Wachstumschancen bieten oder einen erheblichen Anteil haben, wurde auch in die geografische Analyse des Marktes für künstliche Intelligenz aufgenommen.

Markt für künstliche Intelligenz: Wettbewerbsdynamik

The research study includes profiles of leading companies operating in the global artificial intelligence market. Key players profiled in the report include QlikTech International AB, MicroStrategy Inc., IBM Corporation, Google, Inc., Brighterion Inc., Microsoft Corporation, IntelliResponse Systems Inc., Next IT Corporation, Nuance Communications, and eGain Corporation.

