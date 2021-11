Künstliche Intelligenz (KI) Insurtech-Markt bietet hohe Chancen für zukünftiges Geschäftswachstum 2028 | IBM, Microsoft, Amazon Web Services Inc., Avaamo, Oracle, Cape Analytics, LLC, Quantemplate, Zürich, Lemonade

Der Marktforschungsbericht Künstliche Intelligenz (KI) Insurtech bietet wertvolle Wahrnehmungsinformationen für Unternehmensstrategen. Diese Marktumfrage für künstliche Intelligenz (KI) bietet umfassende Daten, die das Verständnis, den Umfang und die Anwendung dieses Berichts erweitern.

Spezifische Forschungen zum Wettbewerbsumfeld des globalen InsurTech-Marktes für künstliche Intelligenz (KI) sollen Einblicke in Unternehmensprofile, Finanzbedingungen, jüngste Entwicklungen, Fusionen und Übernahmen und damit SWOT-Analysen liefern. Dieser Analysebericht bietet einen transparenten Plan für die Bedenken der Leser bezüglich der allgemeinen Marktbedingungen für die weitere Auswahl dieses Marktprojekts.

Der Insurtech-Marktbericht für künstliche Intelligenz (KI) zeigt die Profile der folgenden Unternehmen: – IBM, Microsoft, Amazon Web Services Inc., Avaamo, Oracle, Cape Analytics, LLC, Quantemplate, Zürich, Lemonade, Trōv, Inc., Slice Insurance Technologies Inc., Insurify, Inc., Insurmi, Planck Resolution LTD. , Tractable Ltd., Google, Infosys Limited, Wipro Limited, Acko General Insurance und Shift Technology

Fordern Sie dieses erstklassige Forschungsbeispiel unter https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-artificial-intelligence-ai-insurtech-market&DBMR an

Marktanalyse und Einblicke:

Für den InsurTech-Markt für künstliche Intelligenz (KI) wird im Prognosezeitraum 2021-2028 ein Marktwachstum von 29,2 % erwartet. Der Databridge-Marktforschungsbericht über den KI-InsurTech-Markt bietet Analysen und Einblicke in verschiedene Faktoren, die voraussichtlich weit verbreitet sind, und wirkt sich gleichzeitig auf das Marktwachstum während des gesamten Prognosezeitraums aus. Die steigende Nachfrage aus verschiedenen Branchen beschleunigt das Wachstum des Insurtech-Marktes für künstliche Intelligenz (KI).

Insurtech nutzt Technologie und Innovation, um Zeit zu sparen und bei aktuellen Versicherungsmodellen zu sparen. KI-Technologien wie Natural Language Processing (NLP), Roboterautomatisierung, Machine Learning und Deep Learning unterstützen den Versicherungslebenszyklus von der Kundenakquise bis zur Schadenbearbeitung. KI wird verwendet, um eine neue Reihe innovativer Produkte zu schaffen, wie z. B. On-Demand-Immobilienversicherungen und sofort anpassbare Lebensversicherungen.

Nach Komponente (Hardware, Software, Service)

Nach Technologie (Maschinelles Lernen und Deep Learning, Natural Language Processing (NLP))

Machine Vision, Roboterautomatisierung), Bereitstellung (on-Cloud, lokal)

Nach Anwendung (Beschwerdemanagement, Risikomanagement und Compliance, Chatbots etc.)

Nach Branche (Lebensversicherung, Krankenversicherung, Titelversicherung, Kfz-Versicherung usw.)

Nach regionalen Marktsegmenten umfasst die regionale Analyse:

Nordamerika (USA, Kanada, Mexiko)

Europa (Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Niederlande, Italien, skandinavische Länder, Spanien, Schweiz, sonstiges Europa)

Asien-Pazifik (China, Japan, Australien, Neuseeland, Südkorea, Indien, Südostasien) , etc. APAC)

Südamerika (Brasilien, Argentinien, Chile, Kolumbien, andere Länder, etc.)

Mittlerer Osten und Afrika (Saudi-Arabien, Arabische Emirate, Israel, Ägypten, Türkei, Nigeria, Südafrika, andere MEA)

Inhaltsverzeichnis –

Globale Marktgröße, Situation und Prognose für Künstliche Intelligenz (KI) Insurtech 2028

1 Marktüberblick

2 Herstellerprofil

3 Globale künstliche Intelligenz (KI) Insurtech Umsatz, Umsatz, Marktanteil, Wettbewerb nach Herstellern

4 Globale künstliche Intelligenz (KI) nach Regionen Marktanalyse

5 Nordamerikanische künstliche Intelligenz nach Land (KI) Insurtech

6 Länderspezifisch Europäische Künstliche Intelligenz (KI) Insurtech

7 Länderspezifisch Asien-Pazifik Künstliche Intelligenz (KI) Insurtech

8 Länderspezifische Südamerikanische Künstliche Intelligenz (KI) Insurtech

9 Mittlerer Osten und Afrika Künstliche Intelligenz (KI) Länderspezifisch von Insurtech

Globale Künstliche Intelligenz ( AI) Isolierung Atekku-Marktsegmente nach Typ 10

11 durch Anwendung einer globalen Isolierung mit künstlicher Intelligenz (KI) Atekku-Marktsegmente

12 Isolierung mit künstlicher Intelligenz (KI) Atekku Prognosen

13 Vertriebskanäle, Distributoren, Händler, Händler

14 Ergebnisse und Schlussfolgerungen

15 Anhang

Kontaktieren Sie uns unter https://www.databridgemarketresearch.com/inquire-before-buying/?dbmr=global-artificial-intelligence-ai-insurtech-market&DBMR, um Rabatte auf diesen Insurtech-Marktbericht für künstliche Intelligenz (KI) zu erhalten .

Über Databridge-Marktforschung:

Data Bridge hat sich als unkonventionelles und neuartiges Marktforschungs- und Beratungsunternehmen mit einer beispiellosen Belastbarkeit und einem integrierten Ansatz etabliert. Wir sind entschlossen, die besten Marktchancen zu entdecken und effiziente Informationen zu fördern, damit Ihr Unternehmen auf dem Markt erfolgreich sein kann. Data Bridge ist bestrebt, die richtigen Lösungen für komplexe geschäftliche Herausforderungen zu bieten und leitet einen einfachen Entscheidungsprozess ein.

Kontakt:

Marktforschung für Datenbrücken

USA: +1 888 387 2818

Vereinigtes Königreich: +44 208 089 1725

Hongkong: +852 8192 7475

E-Mail: Corporatesales@databridgemarketresearch.com