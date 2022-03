Startseite/Uncategorized/ Krypto-Wallet-Marktgrößen-, Anteils- und Trendanalysebericht, nach Endbenutzer (Handel, E-Commerce und Einzelhandel, Peer-to-Peer-Zahlung, Überweisung) basierend auf Regions- und Segmentprognosen, 2022–2028

Krypto-Wallet-Marktgrößen-, Anteils- und Trendanalysebericht, nach Endbenutzer (Handel, E-Commerce und Einzelhandel, Peer-to-Peer-Zahlung, Überweisung) basierend auf Regions- und Segmentprognosen, 2022–2028 Europa ist aufgrund der zunehmenden staatlichen Unterstützung in dieser Region die am schnellsten wachsende Region auf dem globalen Krypto-Wallet-Markt. Am 3. Juni 2021 plante die Europäische Union die Veröffentlichung einer digitalen Geldbörse, die es ihren Bürgern ermöglichen würde, Zahlungen in allen Mitgliedstaaten mit leichter Reibung zu tätigen. Außerdem ermöglicht es die Speicherung digitaler ID-Informationen. Diese Krypto-Wallet würde Passwörter und Zahlungsaspekte speichern und den Zugriff auf lokale Regierungswebsites und Rechnungszahlungen mit einer einzigen digitalen Identität ermöglichen.