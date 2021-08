Krankenhausbetten: Globaler Marktumsatz und Marktanteil nach Herstellern

Globaler Markt für Krankenhausbetten: Überblick

Betten gehören zu den wichtigsten Ausstattungsmerkmalen eines Krankenhauses, da die Patienten in der Regel nicht mobil sind, um die Behandlung zu erhalten, und für sie oft Ruhe erforderlich ist. Für die kritischen Bedingungen, in denen Patienten ins Krankenhaus eingeliefert werden, müssen Betten so konstruiert sein, dass sie idealen Halt und Komfort bieten. Mit der steigenden Prävalenz mehrerer Krankheiten befindet sich die Gesundheitsbranche auf einem Allzeithoch und folglich wird für den globalen Markt für Krankenhausbetten im Prognosezeitraum von 2016 bis 2024 eine gesunde Wachstumsrate prognostiziert.

Dieser Bericht über den globalen Markt für Krankenhausbetten ist eine eingehende Untersuchung aller Faktoren, die sich voraussichtlich in naher Zukunft auf die Wachstumsrate auswirken werden, und enthält Schätzungen zur zukünftigen Marktlage bis 2024. Der Bericht ist eine Zusammenfassung von Interviews und Diskussionen mit einer Vielzahl von wichtigen Branchenteilnehmern und Meinungsbildnern. In dem Bericht wurden auch einige der Hauptakteure vorgestellt, die ihren Marktanteil, ihre Produktpalette, ihre regionale Präsenz und die jüngsten strategischen Entwicklungen wie Fusionen, Kooperationen, Übernahmen und andere Ankündigungen untersuchten.

Die globalen Krankenhausbetten können nach Typ, Behandlung, Leistung und Geografie segmentiert werden. Nach Typ kann der Markt in allgemeine Betten, Kinderbetten, Druckentlastungsbetten, bariatrische Betten und Geburtsbetten unterteilt werden. Nach Behandlung kann der Markt in Akutbetten, Langzeitpflegebetten und Intensivpflegebetten eingeteilt werden. Nach Leistung kann der Markt in elektrische Betten, manuelle Betten und halbelektrische Betten unterteilt werden. Geografisch untersucht der Bericht die in den Regionen Nordamerika, Asien-Pazifik, Europa und Rest der Welt verfügbaren Möglichkeiten.

Globaler Markt für Krankenhausbetten: Trends und Chancen

Die steigende geriatrische Bevölkerung ist einer der wichtigsten Faktoren dieses Marktes, da die über 65-Jährigen im Allgemeinen an verschiedenen Krankheiten wie Arthritis, Herzerkrankungen, Atemwegserkrankungen, Alzheimer, Osteoporose und Diabetes leiden. Laut dem National Institute on Aging wird die weltweite geriatrische Bevölkerung auf 1,5 Milliarden ansteigen, was zu einer starken Nachfrage nach Krankenhausbetten führt. Die steigende Zahl von Krankenhauseinweisungen und technologische Fortschritte in diesem Bereich sowie die Verbesserung der Gesundheitsinfrastruktur in Schwellenländern sind weitere wichtige Faktoren, die den Markt positiv beeinflussen. Dem Bericht zufolge ist die steigende Nachfrage nach fortschrittlichen und selektiven Funktionen von Krankenhausbetten ein Trend, der Investitionen in die Forschung und Entwicklung fortschrittlicher Betten drängt. Umgekehrt werden die hohen Kosten dieser Betten als Haupthemmnis für die Wachstumsrate des globalen Marktes für Krankenhausbetten angesehen.

Globaler Markt für Krankenhausbetten: regionaler Ausblick

Es wird erwartet, dass Europa im Prognosezeitraum der lukrativste regionale Markt bleibt, was die steigenden Ausgaben der europäischen Medizinindustrie und Gesundheitsorganisationen widerspiegelt. Nordamerika bildet aufgrund der robusten Gesundheitsinfrastruktur die zweitprofitabelste Region, während für den asiatisch-pazifischen Raum die robusteste Wachstumsrate prognostiziert wird, die auf die große Bevölkerungsbasis und die Verbesserung der Gesundheitsinfrastruktur in Schwellenländern wie Indien, China, Japan und Australien zurückzuführen ist , und Südkorea.

Im Forschungsbericht erwähnte Unternehmen

Paramount Bed Co. Ltd., Getinge Group, LINET spol. s r.o., ArjoHuntleigh, Stryker, Hill-Rom Holdings, Inc., Invacare Corporation und Medline Industries, Inc. sind einige der wichtigsten Akteure, die derzeit auf dem globalen Markt für Krankenhausbetten tätig sind. Die meisten dieser Unternehmen haben untergeordnete Produktionseinheiten, um die Nachfrage von medizinischen Einrichtungen zu decken, die ihre veralteten Krankenhausbetten durch moderne ersetzen.

