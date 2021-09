Kokosnusscreme-Markt bleibt 2017-2025 lukrativ

Coconut cream is the mixture obtained after extracting the tender coconut flesh and mashing it to make a thick paste. Coconut cream is the same as coconut milk, but only has a thicker consistency and a similarly non-sweet taste. Coconut cream is high in fats and is often used in flavored curries and kitchens to add flavor and make them less spicy. The growing popularity of the products in the preparation of paleo diets and beverages such as pina colada fuel the growth of the coconut cream market The coconut cream market is also growing due to its use as a non-sweet cream in many health-related desserts and beverages.

Coconut Cream Market: Segmentation

The Coconut Cream market can be segmented on the basis of source, end use, and distribution channel. On the basis of the source, the Coconut Cream market can be divided into Organic and Conventional.

Get the brochure of the report @

https://www.transparencymarketresearch.com/sample/sample.php?flag=B&rep_id=33995

On the basis of end consumption, the Coconut Cream market can be divided into Food Industry, Personal Care Industry, and Commercial. The Coconut Cream Market in the Food Industry can be further divided into Confectionery, Sauces and Spreads, Breakfast, and others. The commercial segment can be further subdivided into hotels, restaurants & cafés (Horeca), institutional food and households.

Buy now:

https://www.transparencymarketresearch.com/checkout.php?rep_id=33995<ype=S

Auf der Grundlage des Vertriebskanals kann der Kokosnusscreme-Markt in Direkt- und indirekte Verkäufe unterteilt werden. Der indirekte Vertrieb wird weiter unterteilt in Moderner Handel, Großhändler, Convenience Stores, Einzelhändler und Online-Händler.

Kokosnusscreme-Markt: Treiber, Einschränkungen und Trends

Der Markt für Kokoscreme ist in den letzten zehn Jahren stetig gestiegen, da die Präferenz der Menschen für Kokosprodukte aufgrund ihrer vielen gesundheitlichen Vorteile und auch als natürliche Quelle für Nährstoffe zugenommen hat. Die Kokoscreme wird hauptsächlich als Brotaufstrich für Haushaltszwecke verwendet und wird kommerziell häufig als Inhaltsstoff in der Kosmetik- und Körperpflegeindustrie verwendet. Die Kokoscreme wird aufgrund ihres hohen Fettgehalts in der Nahrung weniger bevorzugt. Der Markt für Kokoscreme ist gestiegen, da Kokoscreme in vielen scharfen Küchen sowohl das Aroma als auch das Kühlmittel ist. Die makroökonomischen Faktoren wie das Exportverbot für Kokosnuss in Ländern wie Indonesien beeinflussen das Wachstum des Kokosnusscreme-Marktes weltweit. Während viele Regionen für die Produktion von Kokosnussprodukten weiterhin von Exporten aus tropischen Ländern abhängig sind, können solche Moratorien das Wachstum des Kokoscrememarktes behindern. Der Kokoscreme-Markt basiert auf dem nachfrageseitigen Faktor, da er für seine Anwendung in der Lebensmittelindustrie vom Geschmack und den Vorlieben der Verbraucher beeinflusst wird. Die Verfügbarkeit von Ersatzstoffen für Kokoscreme wird das Wachstum des Kokoscreme-Marktes im Prognosezeitraum wahrscheinlich beeinflussen.

Markt für Kokoscremes: Regionaler Ausblick

Die Verwendung von Kokoscreme bei der Zubereitung moderner Getränke und traditioneller Diäten kann den Absatz des Kokoscrememarktes ankurbeln. Auch die Verwendung bei Gesundheitskonsumenten als zuckerarme Sahnealternative dürfte den Absatz des Kokoscreme-Marktes ankurbeln. Makroökonomische Faktoren wie die Zulassung von Kokoscreme als fettarmes Produkt hemmen das Marktwachstum in Europa. Die Verwendung von natürlichen Produkten, die gesund sind, sowie das Bewusstsein und die Alphabetisierung der Verbraucher kann das Wachstum des Kokosnusscreme-Marktes unterstützen. Der Markt für Kokoscremes wird voraussichtlich in tropischen Regionen wachsen, in denen mehr Kokosnüsse produziert werden. Der Kokosnusscrememarkt im asiatisch-pazifischen Raum verzeichnet ein maximales Wachstum, da die Verbraucher sich der Vorteile von Kokosnuss bewusst sind und die Verwendung von Kokosnussprodukten traditionell das Wachstum dieses Marktes gefördert hat. Es wird erwartet, dass die Verbraucher im asiatisch-pazifischen Raum die Verwendung von Kokoscreme eher bevorzugen, und dies ist ein wichtiger Treiber für das Wachstum des Kokoscrememarktes im asiatisch-pazifischen Raum. In den Regionen für den Nahen Osten und Afrika sind die afrikanischen Länder für das Wachstum ihrer Wirtschaft stark von der Landwirtschaft und ihren verwandten Produkten abhängig, und daher wird erwartet, dass auch der Kokoscrememarkt in dieser Region wächst.

Coconut Cream Market: Key Players

Celebes Coconut Corporation

Wild Harvest Organics

THAITAN FOODS INTERNATIONAL CO, .LTD.

Goya Foods, Inc.

Edward & Sons.

Maya Gold Trading BV.