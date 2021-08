Knochenbrühe Protein Marktgröße, Anteil, Trends 2027

Marktaussichten

Knochenbrühe-Protein ist zu einem der beliebtesten Nahrungsergänzungsmittel bei Menschen auf der ganzen Welt geworden. Knochenbrühe-Protein ist ein Nahrungsergänzungsmittel, das behauptet, den Menschen gesundheitliche Vorteile wie Gewichtsverlust, Verringerung von Gelenkschmerzen, Verringerung der Hautalterung und verringerten Appetit zu bieten. Das Knochenbrühe-Protein wird von den meisten Herstellern größtenteils aus Hühnerknochen oder Rinderknochen gewonnen. Der Anstieg der Produktion und des Konsums von gesundheits- und fitnessbezogenen Nahrungsmitteln und Getränken treibt den gesamten Markt für Knochenbrühe-Proteine ​​an. Der Markt für Knochenbrüheproteine ​​wird aufgrund eines deutlich gestiegenen Proteinkonsums hauptsächlich von Nordamerika gefolgt von Europa dominiert. Weltweit werden die Hersteller in den kommenden Jahren ein erhebliches Wachstum auf dem Markt für Knochenbrühe-Proteine ​​verzeichnen. Einige der wichtigsten Hersteller auf dem Markt für Knochenbrühe-Proteine ​​sind Ancient Brands LLC, Perfect Supplements LLC, By-Brown LLC, Kettle & Fire, Inc., LONOLIFE, Paleo Pro LLC, Left Coast Performance, Precision Naturals, Nutraholics und Protein Essentials GMBH.

Der Anstieg von Gesundheits- und Fitnessnahrungsmitteln und -getränken treibt den Markt für Knochenbrühe-Proteine ​​an

Der Markt für Knochenbrüheproteine ​​verzeichnet einen bemerkenswerten Anstieg aufgrund eines Anstiegs der Produktion und des Konsums von gesundheits- und fitnessbezogenen Nahrungsmitteln und Getränken auf der ganzen Welt. Die Verlagerung der Verbraucher hin zu proteinbasierten Lebensmitteln aus tierischen Quellen treibt den Markt für Knochenbrühenproteine ​​insgesamt an. Der wachsende Trend zum Verzehr von verzehrfertigen und trinkfertigen Nahrungsmitteln und Getränken auf Proteinbasis treibt den Markt für Knochenbrühe-Proteine ​​an. Das Knochenbrühe-Protein hat zahlreiche gesundheitliche Vorteile wie verbesserte Knochenstärke, Hautalterung und Stärkung der Immunität und des Stoffwechsels. Der Markt für Knochenbrüheproteine ​​wird von der steigenden Zahl gesundheitsbewusster Menschen auf der ganzen Welt angetrieben. Die fortschreitende Urbanisierung und die fortschreitende Alterung der Bevölkerung unterstützen das Wachstum des Marktes für Knochenbrüheproteine ​​erheblich. Darüber hinaus wird der Markt für Knochenbrühe-Proteine ​​durch den steigenden Konsum von nahrhaften Nahrungsmitteln und Getränken zur Vermeidung von Medikamenten angeheizt. Die Schlüsselfaktoren, die das Wachstum des Knochenbrühe-Proteinmarktes behindern können, sind die Umstellung der Verbraucher auf vegane und tierversuchsfreie Lebensmittel.

Globales Knochenbrühe-Protein: Marktsegmentierung

Basierend auf der Quelle wird der Markt für Knochenbrüheproteine ​​unterteilt in:

Rindfleisch

Hähnchen

Auf der Grundlage der Natur wird der Markt für Knochenbrühe unterteilt in:

Bio

Konventionell

Auf der Grundlage des Typs wird der Markt für Knochenbrüheproteine ​​unterteilt in:

Pulver

Flüssig

Tablette

Riegel

Auf der Grundlage des Geschmacks wird der Markt für Knochenbrühe unterteilt in:

Rein

Kurkuma

Grüne

Kaffee

Zimt

Apfel

Vanille

Schokolade

Bananencreme

Auf der Grundlage des Vertriebskanals wird der Markt für Knochenbrühe unterteilt in:

Online-Shops

SB-Warenhäuser

Drogerien

Fachgeschäfte

Globaler Markt für Knochenbrühe-Protein: Hauptakteure

Einige der Hauptakteure auf dem Markt für Knochenbrühe-Proteine ​​sind Xi’an Lvyuan Technology Industrial Co., Ltd., Ancient Brands LLC, Perfect Supplements LLC, By-Brown LLC, International Dehydrated Foods, Inc., Kettle & Fire, Inc. , LONOLIFE, Erie Bone Broth LLC, Protein Essentials LLC, One Step Ahead Marketing LLC, Pacific Foods of Oregon LLC, Jarrow Formulas, Inc., Epigenetic Labs LLC, Best of Organic LLC, Brodofication LLC, Paleo Pro LLC, Left Coast Performance, Precision Naturals, Bonafide Provisions, Nutraholics, Peak Performance Life LLC, Barebones Ventures LLC und Maxim Zenwise OPCO LLC. Ancient Brands LLC hat kürzlich eine Finanzierung von 103 Mio. USD von mehr als hundert Investoren erhalten. Maxim Zenwise OPCO LLC ist bestrebt, seinen Markt zu erweitern und sucht weltweit nach Großhändlern. Darüber hinaus ist die Hilfe von Drittanbietern wie luckyvitamin.com und iherb.com erforderlich, um das Produkt außerhalb der USA zu versenden.

Chancen für Marktteilnehmer

Durch die steigende Nachfrage nach dem Knochenbrühe-Protein haben die Hersteller zahlreiche Marktchancen. Die E-Commerce-Branche bietet den Herstellern von Knochenbrühe-Protein aufgrund der weltweiten Reichweite der Verbraucher gleichzeitig enorme Möglichkeiten. Die Hersteller können eine große Anzahl von Verbrauchern ansprechen, da die Verbraucher innovative und ungewöhnliche Aromen und Geschmacksrichtungen im Knochenbrühe-Protein verlangen. Die Nachfrage nach Knochenbrühe-Protein über alle Altersgruppen hinweg bietet Herstellern eine riesige Plattform im Markt. Darüber hinaus haben Fitnessstudios auf der ganzen Welt den Herstellern durch die Erweiterung der Gesundheits- und Fitnessbranche eine sehr gute Plattform auf dem Markt für Knochenbrühe-Proteine ​​geboten. Der deutliche Anstieg der gesamten Lebensmittel- und Getränkeindustrie hat Vermarktern Chancen auf dem Markt für Knochenbrühe-Proteine ​​eröffnet. Das Pro-Kopf-Einkommen steigt weltweit, weshalb die Menschen bereit sind, mehr Geld für Qualität und Geschmack auszugeben. Die Menschen nehmen Knochenbrühe-Protein in ihre tägliche Ernährung auf, was den Herstellern große Chancen auf dem Markt bietet.

Diese Studie von TMR ist ein allumfassender Rahmen für die Dynamik des Marktes. Es umfasst hauptsächlich eine kritische Bewertung der Reisen von Verbrauchern oder Kunden, aktuelle und sich abzeichnende Wege und einen strategischen Rahmen, der es CXOs ermöglicht, effektive Entscheidungen zu treffen.

