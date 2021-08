Klare Ausrichtung von Marktangebot und-nachfrage an Größe (Wert und Volumen) bis 2030

Klare Aligner sind plastische und transparente Nachbildungen der Zähne. Die zahnärztliche Behandlung ist mit der Entwicklung dieser transparenten Aligner komfortabler und weniger auffällig geworden. Da klare Aligner praktisch unsichtbar sind, fühlen sich die Menschen nicht bewusst, sie zu tragen, wodurch sie sich in der Nähe von Menschen sicherer und wohler fühlen.

Die Einführung von Zahnbehandlungen wurde aufgrund ihrer Entfernbarkeit, ihres Komforts und ihrer Hygienepflege mit klaren Alignern eskaliert. Zum Beispiel wurde die Anzahl der Patienten in den USA im Jahr 2020 auf 4 Millionen erhöht.

Bequemer als Zahnspangen

Die Clear-Aligner-Therapie hat sich als weniger schmerzhaft erwiesen als Zahnspangen. Da klare Aligner entfernt werden können, wann immer der Patient essen möchte, hat dies keinen Einfluss auf seine Ernährung und es gibt keine Einschränkungen beim Essen, da keine Bruchangst besteht. Seine abnehmbare Qualität hilft auch beim normalen Zähneputzen und Reinigen der Zähne. Kontinuierliche Anstrengungen werden unternommen, um komfortablere und hygienischere Clear Aligner zu entwerfen. Diese Faktoren haben zum Wachstum von Patienten geführt, die zur Behandlung ihrer Zähne kommen.

Zunehmende Fälle von Malokklusion und Fehlausrichtung können die Einführung klarer Aligner fördern

Laut SMR Journal of Research beträgt die Prävalenz der Malokklusion in den USA fast 25%, in Kolumbien sind 88% der Patienten betroffen, während Saudi-Arabien und Indien 62,4% bzw. Die globalen Daten für Malokklusionsfälle der Klassen I, II und III betragen etwa 74,7%, 19,56% bzw. ncbi.nlm.nih.gov. Laut dem Artikel waren Malokklusionsfälle der Klasse I in Afrika mit 89% weit verbreitet. Europa erlebte 33,51% der Klasse-II – Art von Malokklusion.

Malokklusion kann durch klare Aligner behandelt werden, daher ist die Prävalenz der Erkrankung ein treibender Faktor für die Annahme klarer Aligner.

Nebenwirkungen von Clear Alignern können die Adoptionsrate beeinträchtigen

Einige nachteilige Nebenwirkungen aufgrund klarer Aligner können die Adoption bei Erwachsenen beeinträchtigen. Der Forschungsartikel des Turkish Journal of Orthodontics berichtet, dass das Platzieren von Alignern den Atmungsprozess bei manchen Menschen stören kann. Klagen über Halsschmerzen, Schluckbeschwerden, gereizte Mundschleimhaut ist bei Patienten üblich. Gemäß einem anderen Artikel von BMC Oral health lehnt die natürliche Reaktion des Körpers in mehreren Fällen die Beteiligung von Fremdmaterial ab, das zu Überempfindlichkeitsreaktionen bei Patienten führen kann. Darüber hinaus üben Aligner einen übermäßigen Druck auf das Zahnfleisch aus, der zu Zahnfleischbluten und-welling führen kann.

Darüber hinaus kann die gesamte Behandlung von Clear Alignern von 1000$ bis 10.000$ reichen, abhängig von den privaten Krankenhäusern und Kliniken. Die Kosten sind möglicherweise nicht für alle erschwinglich, was bei den Patienten weiterhin ein Problem darstellt.

Wettbewerbsumfeld

Schlüsselakteure auf dem Markt für klare Aligner sind Align Technology, Inc., 3M, Ormco Corporation, Dentsply Sirona, HeyGears, Argen Corporation, Henry Schein, Clarus Company, Danaher Corporation, Straumann-Gruppe, Morelli Ortodontia, DB Orthodontics, Great Lakes Kieferorthopädie Ltd., Amerikanische Kieferorthopädie usw.

HeyGears kündigte im September 2020 seine neueste Produktionslösung Clear Aligner an. Von der Datenverarbeitung über die 24/7-Massenproduktion von Modellen bis hin zum Clear Aligner Trimmer zielt die Lösung darauf ab, einen gesamten Clear Aligner Workflow zu automatisieren. Heygears Produktionslösung wird von vielen Unternehmen wie DenMat für die Skalierung ihrer Geschäftsprozesse genutzt.

Dentsply Sirona hat die Übernahme des schnell wachsenden Clear Aligner-Unternehmens im Januar 2021 angekündigt. Die Akquisition zielt darauf ab, Dentsply Sirona Skalierbarkeit zu verleihen und die Verbindung zu Zahnärzten zu stärken. Forschungs-und Entwicklungseinrichtungen der ersteren ermöglichen es, das zusätzliche Wachstum der Byte Clear Aligner-Lösungen voranzutreiben. Die Akquisition zielt auch darauf ab, zusätzliche Patienten mit Zahnärzten zu verbinden, die ihnen bei der Qualität der Mundgesundheit helfen.

Carbon und Candid haben im Januar 2021 ihre Partnerschaft zur Entwicklung effizienter und zuverlässiger 3D-druckgenauer Clear Aligner bekannt gegeben. Wir werden die 3D-Drucker und das DLS-Verfahren von L1 für die Herstellung von Clear Aligner-Modellen verwenden. Das Unternehmen zielt darauf ab, Millionen von Clear Aligner-Modellen für die Zahnglättung im Carbon DLS-Verfahren herzustellen. Candids “orthodontics-as-a-Service”, Doctor driven Clear Aligner Therapy bietet speziell für zahnärztliche und kieferorthopädische Praxen.

Regionale Aussichten

Viele Faktoren, die das Wachstum von Clear Alignern bestimmen, umfassen das Bewusstsein der Menschen für die Mundgesundheit. Jugendliche sind der beste Markt, um klare Aligner zu fördern, da Kinder in diesem Alter weniger zuversichtlich in Bezug auf ihr Aussehen sind.

Nordamerika dominiert weiterhin den Markt für Clear Aligner, da Forscher zunehmend Innovationen im Bereich der Zahngesundheit entwickeln. American Dental Association berichtet, dass 25% der Erwachsenen Zahnspangen tragen. Einer der Berichte der University of California, Los Angeles, zeigte, dass die Zahnpflege um 85% gestiegen ist. Der Bericht, dass es in den Jahren 2019 und 2020 etwa 62.2% der gesamten Zahnärzte in den USA gab, zeigt, dass sich die Menschen um ihre Mundgesundheit kümmern und die Akzeptanz voraussichtlich steigen wird.

Der europäische Dentalmarkt ist gut etabliert, da Dentalgruppen eine erfolgreiche Plattform für Spezialisten und Mitarbeiter bieten. Die European Dental Group umfasst derzeit 130 Mundpflegekliniken, die jedes Jahr über 7,00,000 Patienten behandeln. Die Prävalenz von Zahnproblemen wie Überbiss, schiefe Zähne, Überfüllung der Zähne und Zahnzwischenräume bei Europäern ist der treibende Faktor für die Einführung klarer Aligner. Laut WHO leiden 5-20% der Bevölkerung mittleren Alters an Malokklusion. Die Studie in dental press Journal of orthodontics berichtete, dass in Europa die Prävalenz von Klasse II und posteriorem Kreuzbiss etwa 33,55 bzw.

Weniger Bewusstsein in Bezug auf Mundgesundheitserziehung in einigen Ländern in Asien herrscht die Malokklusion. Gemäß den Daten, die in einer Zeitschrift von Peer J veröffentlicht wurden, wurde die Prävalenz von Klasse-II-Malokklusion in Japan im Jahr 2019 um 38.2% berichtet. Daher können steigende Fälle von Malokklusion bei Teenagern in Japan zu einem Umsatzwachstum bei Clear Alignern führen, da sie Angst und Sorge haben, wie ihre Zähne aussehen.

Segmentierung

Nach Produkttyp

Hart

Medium

Weich

Nach Alter

Erwachsene

Teenager

Nach Endbenutzer

Krankenhaus

Zahnklinik

Kieferorthopädische Kliniken

Nach Region

Nordamerika

Europa

Asien-Pazifik

Naher Osten und Afrika

Schlüsselfragen beantwortet

Wer sind die führenden Akteure auf dem Markt für Clear Aligner?HeyGears, Argen Corporation, Henry Schein, Clarus Company, Danaher Corporation, Straumann-Gruppe, Morelli Ortodontia, DB Orthodontics, etc.

Wer kann die Zielgruppe für den Verkauf von Clear Alignern sein?Meistens durchlaufen Erwachsene den Zahnbehandlungsprozess, aber Jugendliche können in einigen Ländern auch der wichtigste Markt sein.

Was sind die wichtigsten Marketingtrends, die das Wachstum vorantreiben?Veränderung des Lebensstils, Sorge um das Aussehen, das Bewusstsein der Menschen für den Behandlungsprozess können die führenden Marketingtrends sein.

Welche Regionen sind führend im Markt der Clear Aligner?Deutschland, USA, Japan, Indien sind die führenden Marktteilnehmer.

Was sind die Produkttypen von Clear Aligner?Hart, weich und mittel sind die Produkttypen von Clear Aligner.

