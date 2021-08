Kiosksoftwaremarkt Angebot und Nachfrage mit Größe (Wert und Volumen) bis 2025

Globaler Kiosk-Softwaremarkt: Momentaufnahme

Eine Kiosksoftware ist die Benutzeroberfläche für einen interaktiven Kiosk. Die Nachfrage nach Kiosksoftware ist in den letzten Jahren gestiegen, da sie einen effizienten Mechanismus zum Sperren von Kiosken und zum Schutz vor Kiosken bietet, die auch den Kiosksoftwaremarkt antreiben. Die Software ermöglicht auch die Fernüberwachung Kioske. Darüber hinaus ermöglicht es das Senden von E-Mail-oder Textbenachrichtigungen automatisch von Kiosken für tägliche Berichte. Zu den weiteren Funktionen der Kiosk-Software gehört das Hochladen von Daten für die Kiosknutzung oder der Remote-Zugriff auf Kioskinhalte. Neben diesen bietet Kiosk-Software die Touchscreen-Funktionalität für Kioske.

In Anbetracht der jüngsten Fortschritte in den Grafikfunktionen der PC-Technologie bietet eine Kiosk-Software jetzt eine Vielzahl von Funktionen, die es Herstellern ermöglichen, eine höhere Kapitalrendite zu erzielen. Es ist wichtig, hier zu beachten, dass die Verbraucher in diesen Tagen technoversierte geworden sind, und eher bereit, mit Maschinen zu interagieren, um verschiedene Aufgaben in ihrem täglichen Leben zu erleichtern.

Self-Service-Kiosk-Software ist so konzipiert, auf dem gleichen zu nutzen. Darüber hinaus haben technologische Fortschritte es ermöglicht, sein Sicherheitsspiel zu verbessern und die Benutzerfreundlichkeit im Auge zu behalten. Anbieter konzentrieren sich derzeit darauf, intuitive Lösungen anzubieten, die einfacher zu navigieren sind. Darüber hinaus bieten viele von ihnen flexible Lösungen an, um Kioske nach ihren Anforderungen zu gestalten und ihr Aussehen auf das Unternehmen zu konzentrieren. Mit Kiosksoftware, die eine schrittweise Verbesserung des Designs und der Funktionalitäten von Kiosken ermöglicht, wird die Nachfrage in den kommenden Jahren exponentiell steigen.

Globaler Kiosk-Softwaremarkt: Überblick

Elektronische Kioske beziehen sich auf Computerterminals, die an öffentlichen Orten eingerichtet sind, um entweder wichtige Informationen zu vermitteln oder der Öffentlichkeit die Durchführung einer Transaktion zu ermöglichen. Diese Terminals umfassen häufig interaktive Bildschirme, die verwendet werden, um die erforderlichen Daten oder Funktionen für notwendige Transaktionen anzuzeigen. Die Daten, die entweder lokal gespeichert oder aus einem lokalen Computernetzwerk abgerufen werden, und die Funktionen am Kiosk werden mit Hilfe einer dedizierten Software verwaltet. Die Kiosk-Software ist so codiert, dass Benutzer auf eine Reihe notwendiger Funktionen zugreifen können, während gleichzeitig verhindert wird, dass Benutzer auf Kernsystemdateien und-funktionen zugreifen, die die Sicherheit des zugrunde liegenden Systems beeinträchtigen könnten, indem die Anwendung selektiv gesperrt wird.

Zu den wichtigsten Funktionen der Kiosk-Software gehören die effektive Verwaltung von Daten, die Erstellung einer interaktiven, Multitouch -, tag – und gestengesteuerten Umgebung sowie die Fernüberwachung, um mehrere Kioske von verschiedenen Standorten aus zu verwalten. Zu den weiteren Funktionen typischer Kiosksoftware gehören die Fernaktualisierung von Kioskinhalten, das Hochladen von Kiosknutzungsstatistiken und das Senden von E-Mails und Textbenachrichtigungen an das zentrale System, wenn Probleme von der Software auf dem Computer erkannt werden. Die Hauptanwendung von Kiosk-Software besteht darin, den Touchscreen des Monitors so zu verwalten, dass der Benutzer die gewünschte Auswahl treffen kann.

Globaler Kiosksoftwaremarkt: Segmentierung

Der Bericht segmentiert den globalen Kiosk-Softwaremarkt auf der Grundlage der Endnutzung nach Anwendungen in Branchen wie BFSI (Banken, Finanzdienstleistungen und Versicherungen), Regierung, Gastgewerbe, Gesundheitswesen und Immobilien. Im BFSI-Sektor ist die fragliche Software so angepasst, dass sie Tipps zu Investitionen und Dienstleistungen sowie Links zu bestimmten Webseiten enthält. In staatlichen Sektoren werden Kiosk-Software häufig angepasst, um der Öffentlichkeit Self-Service-Informationen für Zwecke wie Jobsuche und Gesundheitswesen bereitzustellen.

In der Hotellerie, Software in Kiosken ist codiert Touristen über die Informationen über Aspekte wie historische Orte zu unterstützen, Sehenswürdigkeiten, und Führungs Karten. In der Gesundheitsbranche werden Informationen über Gesundheits-oder Wellnesstipps, Aufklärung über Krankheiten und Ernährungstipps von der Software angeboten. In der Immobilienbranche ist Software in Kiosk codiert, um interaktive Informationen zu Themen wie der Verfügbarkeit von Häusern, ihrer Größe und den verfügbaren Finanzierungsoptionen bereitzustellen.

Globaler Kiosk-Softwaremarkt: Treiber und Einschränkungen

Einer der Schlüsselfaktoren für die zunehmende Anzahl von elektronischen Kiosken, die in einer Reihe von Branchen installiert werden und versehentlich zur zunehmenden Bedeutung von Kiosksoftware führen, ist der zunehmende Einsatz von Kiosken zur Automatisierung einer Vielzahl alltäglicher Prozesse. Nehmen wir zum Beispiel den aufstrebenden Banken -, Finanzdienstleistungs-und Versicherungssektor auf der ganzen Welt, in dem die kontinuierlich steigende Anzahl von Kunden und die damit verbundenen Vorgänge unaufhörlich mit Hilfe automatisierter Kioske abgewickelt werden; der Einsatz von Humanressourcen, die ausreichen, um den ständig wachsenden Kundenpool zu bewältigen, ist für Unternehmen in dem hart umkämpften Markt möglicherweise nicht immer eine wirtschaftliche Option.

Ein weiterer Faktor, der maßgeblich zur Gesamtentwicklung des globalen Kiosksoftwaremarktes beigetragen hat, ist die hochdynamische Anbieterlandschaft des globalen Marktes. Aufgrund der großen Anzahl von Marktteilnehmern hat sich der Wettbewerb verschärft und die Anbieter konzentrieren sich mehr auf die Entwicklung technologisch fortschrittlicher Produkte und maßgeschneiderter Lösungen, die auf die spezifischen Bedürfnisse von Unternehmen zugeschnitten sind, um den Wettbewerbern einen Schritt voraus zu sein. Unternehmen auf dem Markt investieren auch konsequent in F&E-Aktivitäten, um Produkte mit differenzierenden Merkmalen im Vergleich zu Wettbewerbsprodukten vermarkten zu können.

Einige der wichtigsten Anbieter auf dem hart umkämpften globalen Kiosksoftwaremarkt sind Touch4, TouchPresenter und PROVISIO.

