KI in der Medizinischen Diagnostik Markt – Wichtige Erkenntnisse und Wachstumsszenario mit Schätzungen bis 2030

Es wird erwartet, dass die steigende Nachfrage nach zeiteffizienten diagnostischen Prozessen in den Industrieländern zusammen mit der steigenden Nachfrage nach datengesteuerten Behandlungslösungen das Wachstum des globalen KI-Marktes in der medizinischen Diagnostik ankurbeln wirdin den kommenden Jahren. Darüber hinaus wird erwartet, dass das steigende Bewusstsein in der Gesundheitsbranche für die Vorteile von Advanced Analytics sowie Deep Learning für vorbeugende Gesundheitsmaßnahmen sowie Medikamentenverschreibungen den Akteuren des globalen KI-Marktes in naher Zukunft lukrative Möglichkeiten bieten wird. Andererseits können das zunehmende Risiko von Daten- und Datenschutzverletzungen sowie die zunehmenden Bedenken hinsichtlich der Sicherheit kritischer und vertraulicher Patientendaten vor Cyberangriffen in den kommenden Jahren eine große Herausforderung für die Entwicklung der globalen KI im medizinischen Diagnostikmarkt darstellen. . Zu den nach Komponente kategorisierten Segmenten auf dem globalen Markt für KI in der medizinischen Diagnostik gehören Hardware, Dienstleistungen und Software.

Weltweit steigende Fälle von COVID-19-Infektionen belasten die Gesundheitseinrichtungen auf der ganzen Welt. Es wird erwartet, dass die aktuelle Pandemie-Situation das Wachstum des globalen KI-Marktes in der medizinischen Diagnostik aufgrund der Flexibilität der KI-Technologien und ihrer zunehmenden Anwendungen bei pathologischen Tests sowie bei Computertomographie- oder CT-Befunden zur Früherkennung von neuartigen Coronaviren unter anderem ankurbelt Patienten. Zu den nach Technologie segmentierten Kategorien auf dem globalen KI in der medizinischen Diagnostik-Markt gehören maschinelles Lernen, Computer Vision, kontextbezogenes Computing und NLP. Zu den Segmenten auf dem globalen Markt für KI in der medizinischen Diagnostik nach Art der Diagnose gehören unter anderem Onkologie, Brust und Lunge, Pathologie, Neurologie und Kardiologie sowie Radiologie.

Muster anfordern –

https://www.transparencymarketresearch.com/sample/sample.php?flag=S&rep_id=82741

Nordamerika ist führend bei der KI auf dem Markt für medizinische Diagnostik

Zu den Schlüsselregionen, die im Bericht über den globalen Markt für KI in der medizinischen Diagnostik bewertet wurden, gehören Europa (einschließlich Frankreich, Italien, Deutschland, Großbritannien und übriges Europa), der Nahe Osten und Afrika (einschließlich der Länder des Golf-Kooperationsrats, Südafrika und Rest des Nahen Ostens und Afrikas), Nordamerika (einschließlich Kanada, USA und Rest Nordamerikas), Südamerika (einschließlich Brasilien und Rest Südamerikas) und Asien-Pazifik (einschließlich Japan, Südkorea, China, Indien und der Rest des asiatisch-pazifischen Raums).

Die Region Nordamerika hielt im Jahr 2020 den dominierenden Anteil am globalen Markt für KI in der medizinischen Diagnostik. Dieser Trend wird sich in den nächsten Jahren aufgrund der hohen Integrationsrate von KI-Technologien in der Medizinindustrie in Verbindung mit der frühen Einführung von KI-fähigen Plattformen in verschiedene Endverbraucherbranchen, einschließlich des Gesundheitswesens, in der Region. Darüber hinaus ist der asiatisch-pazifische Raum eine weitere Region, von der erwartet wird, dass sie in den kommenden Jahren ein deutliches Wachstum auf dem globalen Markt für KI in der medizinischen Diagnostik verzeichnen wird. Zu den Schlüsselfaktoren für die Weiterentwicklung des asiatisch-pazifischen KI-Marktes im Bereich der medizinischen Diagnostik gehören die zunehmende ältere Bevölkerung sowie staatliche Initiativen zur Integration der neuesten technologischen Lösungen in die medizinische Infrastruktur in der Region.

Premium Research Report@ kaufen

https://www.transparencymarketresearch.com/checkout.php?rep_id=82741<ype=S

Akteure im Bereich KI im Markt für medizinische Diagnostik, die an Fusionen und Übernahmen und Joint Ventures beteiligt sind

Wichtige etablierte Akteure auf dem globalen KI-Markt für die medizinische Diagnostik sind Butterfly Network, Digital Diagnostics, GE Healthcare, IBM, Intel, NVIDIA, Quibin, Siemens Healthineers, Viz.ai, Zebra Medical Vision, Aidence, Day Zero Diagnostics, Enlitic, Inc ., HeartFlow, InformAI, Microsoft Corporation, Prognos, Qure.ai, Therapixel und Xilinx. Die Wettbewerbslandschaft des globalen KI in der medizinischen Diagnostik-Marktes ist hart umkämpft. Aufgrund der gestiegenen Nachfrage nach KI im medizinischen Diagnostikmarkt treten eine Vielzahl neuer Start-ups in die Branche ein.

Die Mehrheit der etablierten Anbieter auf dem globalen Markt für KI in der medizinischen Diagnostik ist an Fusionen und Übernahmen, Partnerschaften sowie Joint Ventures beteiligt, um einen Wettbewerbsvorteil in der Branche zu erzielen. Verschiedene Regierungen von Industrieländern erlassen Initiativen, um KI-Technologien einzubeziehen, um den Fortschritt der Krankenhäuser und anderer Gesundheitsinfrastrukturen in ihren Ländern voranzutreiben. Auf der anderen Seite können die hohen Anfangskosten der Investitionen, die für den Unternehmensbetrieb erforderlich sind, für kleine und mittlere Unternehmen auf dem globalen KI-Markt in der medizinischen Diagnostik eine große Herausforderung darstellen.

Lesen Sie unsere neueste Pressemitteilung:

https://www.prnewswire.com/news-releases/expanding-awareness-about-the-importance-of-early-disease-diagnosis-to-accelerate-the-growth-of-the-ai-in-medical- Imaging-Markt-sagt-tmr-301304168.html