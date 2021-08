KI im Modemarkt-Umfang, vollständige Übersicht, Treiber – und Restriktionsstudie bis 2028

KI im Modemarkt: Überblick

Der globale Markt für KI in der Mode wird in den kommenden Jahren voraussichtlich ein herausragendes Wachstum verzeichnen. Der Markt wird erwartet, gedeihen aufgrund der Entstehung von mehreren Modetrends auf der ganzen Welt. Die Mode auf der ganzen Welt verändert sich ständig. Es ist unglaublich schwierig geworden, alle wichtigen modebezogenen Aktivitäten im Auge zu behalten. Dies war ein Hauptgrund für die Einführung von KI in der Modebranche. KI kann dabei helfen, Trends zu erkennen, riesige Datenmengen zu sortieren und umsetzbare Erkenntnisse zu liefern. Natürlich setzen immer mehr Modeunternehmen KI ein, um den Geschäftsbetrieb zu skalieren.

KI im Modemarkt: Bemerkenswerte Entwicklungen

Einige der jüngsten bemerkenswerten Entwicklungen auf dem globalen KI-Modemarkt sind unten aufgeführt:

Google hat ein neues Update für seine sehr beliebte Google Lens-App eingeführt. Die App hat die Fähigkeit, Benutzern ähnliche Produktvorschläge für Kleidung und andere modebezogene Dinge zu geben. Die App bietet auch eine Stilidee-Funktion, mit der Benutzer auf ein Bild eines Kleidungsstücks klicken können, und die Ergebnisse zeigen, wie andere ähnliche Kleidungsstücke gekauft oder getragen haben.

Catchroom hat kürzlich Privalia, einer Mode-E-Commerce-Plattform, bei der Skalierung ihres Geschäfts geholfen. Cathcroom stellte Privalia eine KI-gesteuerte visuelle Erkennungstechnologie zur Verfügung, mit der Informationen über das Produkt automatisch aus den Bildern extrahiert werden konnten. Die Technologie bietet auch eine Schnittstelle zum Bearbeiten oder Hinzufügen weiterer Attribute von Produkten.

KI im Modemarkt: Treiber und Beschränkungen

Eine Reihe von Faktoren sind dafür verantwortlich, das Wachstum der globalen KI im Modemarkt voranzutreiben. Einer der größten treibenden Faktoren für das Marktwachstum war die wachsende Nachfrage der Verbraucher nach überlegener personalisierter Erfahrung. Mit Hilfe der KI-Technologie können Marken und Händler die erforderliche Anpassung entsprechend den Dateneinblicken vornehmen. Eine solche Anpassung hilft beim Aufbau des Markenwerts und schafft auch ein starkes Gefühl der Loyalität unter den Nutzern. Natürlich steigt das Wachstum der KI im Modemarkt mit diesem sich entwickelnden Trend.

Andererseits besteht auch eine steigende Nachfrage nach Bestandsverwaltung. KI hilft bei der Automatisierung solcher Aufgaben. So blüht der Markt mit dieser steigenden Nachfrage. Es gibt weitere wichtige treibende Faktoren wie den zunehmenden Einfluss sozialer Medien in der Modebranche auf der ganzen Welt, die steigende Nachfrage nach KI-Technologie zur Identifizierung bevorstehender Modetrends und zur Untersuchung der Verhaltensmuster der Verbraucher sowie die zunehmende Einführung künstlicher Intelligenz in wichtigen Blöcken der gesamten Wertschöpfungskette. Solche Faktoren tragen somit dazu bei, die Entwicklung der globalen KI im Modemarkt auf ein neues Niveau zu bringen.

KI im Modemarkt: Geographische Aussichten

In Bezug auf die geografische Segmentierung ist der globale AI-Modemarkt in fünf große regionale Segmente unterteilt. Diese Regionen sind Asien-Pazifik, Nordamerika, Lateinamerika, Mittlerer Osten und Afrika sowie Europa. Derzeit ist das größte regionale Segment der globalen AI im Modemarkt von Nordamerika. Es wird erwartet, dass die Region ihre Dominanz im Verlauf des Prognosezeitraums 2018 bis 2028 fortsetzen wird. Eine solche Dominanz des Marktes ist in erster Linie auf die Präsenz mehrerer Branchenführer in der Region und die frühe Verfügbarkeit und den Zugang zu neuesten KI-Technologien zurückzuführen.

Andererseits wird erwartet, dass die Region Asien-Pazifik in diesem Prognosezeitraum vielversprechend ist. Die Region ist die Heimat von zwei der sich am schnellsten entwickelnden Volkswirtschaften in China und Indien. Diese Länder verfügen über eine riesige Humanressourcen mit anständigen zahlenden Kapazität. Natürlich wird erwartet, dass die gesamte Region den führenden Marktteilnehmern enorme Geschäftsmöglichkeiten bietet. Der Aufstieg von E-Commerce-Marken und Einzelhandelskanälen trägt ebenfalls dazu bei, das Wachstum der KI im Modemarkt im asiatisch-pazifischen Raum voranzutreiben.

Globale AI im Modemarkt ist wie folgt segmentiert:

Hauptkomponenten

Lösung

Softwarewerkzeuge

Plattform

Service

Schulung und Beratung

Systemintegration und Tests

Support und Wartung

Applications

Produktempfehlungen

Produktsuche und-entdeckung

Supply Chain Management und Bedarfsprognose

Kreatives Gestalten und Trendprognosen

Kundenbeziehungsmanagement

Virtuelle Assistenten

Sonstige (Betrugserkennung, Stoffabfallreduzierung und Preisoptimierung)

Bereitstellungsmodus

Cloud

Vor Ort

Zimmerkategorie

Bekleidung

Zubehör

Schuh

Schönheit und Kosmetik

Schmuck und Uhren

Andere (Brillen, Wohnkultur)

Endnutzer

Modedesigner

Modegeschäfte

