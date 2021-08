KFZ-Radkappen-Markt Geltungsbereich Bewertung 2029 | Adv. 1, HRE, Vorsteiner, American Racing

COVID-19-Pandemie dämpft die Aussichten für den Markt für Radkappen für Kraftfahrzeuge

Im Laufe der Zeit hat die Automobilindustrie zunehmend die verschiedenen Vorteile und die Bedeutung der Verwendung von “Radkappen”, die zur Abdeckung der Radnabe in einem Automobil verwendet werden, beobachtet und ausgenutzt. Zu den Vorteilen der Verwendung von Radkappen in gewerblichen und nicht gewerblichen Fahrzeugen gehören: Schutz vor Ansammlung von Schmutz und Feuchtigkeit auf der Nabe sowie eine bessere Fahrzeugästhetik. Die zunehmende Bedeutung des Einsatzes seiner verschiedenen komplexen Varianten im Motorsport zur Darstellung überlegener Leistungen ist seit drei Jahrzehnten sichtbar, was die Nachfrage nach Automobil-Radkappen weiter verstärkt.

In dem Tempo, in dem sich neue technologische Integrationsfortschritte auf die Automobilindustrie auswirken, ist es für Autohersteller wichtig geworden, zuverlässigere, attraktivere und gleichzeitig kostengünstigere Radkappen zu bauen, um auf dem Markt zu konkurrieren. Der Preis für Rohstoffe wie Metalle, Legierungen und Kunststoffverbindungen, die für die Herstellung verwendet werden, variiert von Region zu Region aufgrund der ungleichmäßigen Verteilung der natürlichen Ressourcen, der Metallindustrie, der Extraktionskosten und der Umweltgesetze. Daher variieren die Kosten für die Herstellung der Radkappe je nach Art und Zusammensetzung des hergestellten Radkappenprodukts. Vor kurzem hat die Regierung der USA begonnen, Steuern auf die Einfuhr von Aluminium und seinen Verbindungen zu erheben. Dies hat viele Automobilunternehmen gezwungen, ihre Produktionseinheiten in APAC-Länder zu verlagern.

Pkw-Segment erwartet höheren After-Sales-Markt

Der Radkappenmarkt kann nach Fahrzeugtyp, Materialtyp des Radkappenprodukts, Vertriebskanaltyp und Anwendungstyp der Radkappe segmentiert werden. Das Fahrzeugtypsegment des Automobil-Radkappenmarktes umfasst PKW, leichte Nutzfahrzeuge, schwere Nutzfahrzeuge und Motorsportfahrzeuge. Auf der Grundlage der materiellen Art des Automobil-Radkappenmarktes kann der Radkappenmarkt in Kunststoff, Aluminiumlegierung, Edelstahl und andere Arten von Radkappenmaterial unterteilt werden. Der Vertriebskanaltyp des Radkappenmarktes kann verwendet werden, um den Markt als OEM (Original Equipment Manufacturers) und Aftersales zu unterscheiden. Auch der Radkappenmarkt kann auf der Grundlage verschiedener Arten seiner Anwendungen wie Ästhetik, Schutz und Verhinderung von Rost in kommerziellen und nicht-kommerziellen Fahrzeugen und Leistungsverbesserung im Motorsport fragmentiert werden.

Amerika verliert den Halt auf dem Markt für Automobil-Radkappen

Der Automobil-Radkappenmarkt umfasst sowohl regionale als auch globale Hersteller. Zusammen dominieren Nordamerika und Mexiko den globalen Automobil-Radkappenmarkt. Da sich die Wachstumsrate des Automobilherstellungssektors jedoch aufgrund der zunehmenden Sättigung der Automobile in einigen Regionen des Weltmarktes verlangsamt, ist die Nachfrage nach Radkappen geringer als vor einigen Jahren. Andererseits sind unterschiedliche Zölle und Steuern, die von verschiedenen Ländern auf Importe und Exporte erhoben werden, ein Hindernis für die Hersteller, den internationalen Markt in dieser Zeit des Preiswettbewerbs zu nutzen. Daher wird ein Großteil der Aftermarket-Radkappen in asiatischen Ländern wie China und Taiwan hergestellt. Sie sind in der Regel deutlich günstiger als die OEM Radkappen. Viele multinationale OEM-Hersteller verlagern ihre Produktionsstandorte auch schrittweise in ost-und südasiatische Länder, um ihre Herstellungskosten zu senken.

Auswirkungen von COVID19 auf den Markt für Radkappen für Kraftfahrzeuge

Der Ausbruch von COVID19 hat die Volkswirtschaften weltweit beeinflusst. Operationen des Radkappenmarktes wie Beschaffung von Rohmaterial von Lieferanten, Produktion von Waren, Montage, Verpackung, Transport, Lieferung und Dienstleistungen werden weltweit durchgeführt. Der Betrieb und die Lieferkette des Automobil-Radkappenmarktes wurden sehr stark getroffen. Fertigwarenbestände von OEMs und Aftermarkets stecken in den Lagerbeständen fest und warten darauf, für Lieferungen ausgeliefert zu werden, sobald der Shutdown weltweit aufgehoben wird. Der Markt ist in den meisten Radkappenmarktregionen weltweit geschlossen, bis diese Pandemie endet. Auch die Produktion von Radkappen ist aufgrund von Beschränkungen der Regierungen für die meisten Branchen wie Automobile, Luftfahrt, Tourismus usw. fast zum Stillstand gekommen. Über den Prognosezeitraum ist jedoch eine langsame und stetige Erholung zu erwarten.

Darüber hinaus könnten die Prioritäten der Kunden eher in Richtung notwendiger Anforderungen als in Richtung Luxus schwanken. Daher wird die Erholung von den aktuellen Situationen des Radkappenmarktes eine beträchtliche Zeit in Anspruch nehmen, um zu einem normalen Tempo zurückzukehren.

Prominente Akteure auf dem Markt für Automobil-Radkappen

Die Automobil-Radkappen werden sowohl von OEM-als auch von Aftermarket-Herstellern hergestellt. Einige der führenden Akteure auf dem globalen Automobil-Radkappe-Markt sind: Adv. 1, HRE, Vorsteiner, American Racing, 3SDM, Enkei, Giovannna, Arbeit, OZ, Vossen, Forgiato, mi s, Yakuhama, Strahlen, Antera, BBS, Mercedes-Benz, ATS, Advan etc.

Der Forschungsbericht präsentiert eine umfassende Bewertung des Marktes für Radkappen für Kraftfahrzeuge und enthält fundierte Erkenntnisse, Fakten, historische Daten sowie statistisch gestützte und branchenvalidierte Daten. Es enthält auch Projektionen unter Verwendung geeigneter Annahmen und Methoden. Der Automotive Hubcaps Market Report bietet Analysen und Informationen nach Marktsegmenten wie Produkttyp, Größe und Endverbraucherbranchen.

Der Marktbericht für Radkappen für Kraftfahrzeuge umfasst umfassende Analysen zu:

Marktsegmente im Markt für Automobil-Radkappen

Marktdynamik von Radkappen für Kraftfahrzeuge

KFZ-Radkappen-Markt Größe

Angebot & Nachfrage

Aktuelle Trends/Probleme/Herausforderungen

Wettbewerb & beteiligte Unternehmen

Technologie im Automobil-Radkappen-Markt

Wertschöpfungskette des Marktes für Automobil-Radkappen

Der Automotive Hubcaps Market Report ist eine Zusammenstellung von Informationen aus erster Hand, qualitativen und quantitativen Bewertungen durch Branchenanalysten und Inputs von Branchenexperten und Branchenteilnehmern entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Der Marktbericht für Radkappen für Kraftfahrzeuge bietet eine eingehende Analyse der Markttrends, makroökonomischen Indikatoren und maßgeblichen Faktoren sowie der Marktattraktivität je nach Segment. Der Automotive Hubcaps Market Report bildet auch die qualitativen Auswirkungen verschiedener Marktfaktoren auf Marktsegmente und Regionen ab.

Höhepunkte des Berichts:

Detaillierte Übersicht über den Muttermarkt

Veränderung der Marktdynamik von Automobil-Radkappen in der Branche

Tiefgreifende Marktsegmentierung der Automobil-Radkappen

Historische, aktuelle und projizierte Marktgröße in Volumen und Wert

Aktuelle Branchentrends und Entwicklungen

Wettbewerbsumfeld

Strategien von Spielern und angebotenen Produkten

Potenzial – und Nischensegmente, geografische Regionen mit vielversprechendem Wachstum

