Keramik Markt Auflistung Produkt Nachteile 2029

Globaler Keramikmarkt: Überblick

Keramik ist ein nichtmetallischer und ein anorganischer Feststoff, der aus Nichtmetallen und Metallverbindungen hergestellt wird. Zuerst wird es geformt und dann durch Erhitzen auf hohe Temperatur gehärtet. Keramik ist spröde, korrosionsbeständig und hart. Als solche findet Keramik reichlich Verwendung bei der Herstellung von Glas, Zementen, Fliesen, Ziegeln und Töpferwaren. In Gasturbinentriebwerken wird Keramik an vielen Stellen verwendet. Darüber hinaus verwendet die medizinische Industrie Keramik in Form von synthetischen Knochen und Zahnimplantaten. Solche vielfältigen Anwendungen dürften den globalen Keramikmarkt antreiben.

Darüber hinaus wird erwartet, dass erhöhte Ausgaben der Regierung für Infrastruktur-und Bauaktivitäten auf der ganzen Welt den globalen Keramikmarkt ankurbeln werden.

Der globale Keramikmarkt wurde nach Produkt, Anwendung, Endverwendung und Region segmentiert. Dieser umfassende Bericht über den genannten Markt soll ein tieferes Verständnis der verschiedenen Marktdynamiken vermitteln, um den Stakeholdern zu helfen, effektive Strategien zu entwickeln.

Globaler Keramikmarkt: Bemerkenswerte Entwicklungen

Der globale Keramikmarkt hat in den letzten Jahren einige Entwicklungen erlebt. Eine solche Entwicklung des Marktes wird unten erwähnt:

Im April 2019 hat der in Kyoto ansässige Keramik-und Elektronikhersteller Kyocera Corporation die H. C. Starck Ceramics GmbH übernommen. Letzterer ist ein Hersteller von Feinkeramik mit Sitz in Selb. Mit dieser Akquisition ist das Unternehmen in der Lage, der steigenden Nachfrage nach feinkeramikbasierten Komponenten aus dem Industriemaschinensektor gerecht zu werden

Einige der führenden Marktteilnehmer auf dem globalen Keramikmarkt sind

Imerys Ceramics

Kyocera Corporation

Corning Incorporated

Carbo Ceramics, Inc

AGC Ceramics Co., Ltd

Die Firma 3M

Globaler Keramikmarkt: Wachstumstreiber

Es wird erwartet, dass die zunehmende Besorgnis über Brandausbrüche die Nachfrage erhöht

Der globale Keramikmarkt dürfte im Beurteilungszeitraum aufgrund seiner zunehmenden Anwendungen in einer Vielzahl von Endverbrauchssegmenten ein beträchtliches Wachstum verzeichnen. Keramik wird reichlich in der zahnärztlichen Anwendung verwendet. Es ist ein integraler Bestandteil bei der Herstellung von Brücken, Implantaten und Kronen. Wachsendes Bewusstsein und steigende Ausgaben für die Mundpflege dürften in den kommenden Jahren eine bedeutende Rolle für das Wachstum des globalen Keramikmarktes spielen.

Es wird prognostiziert, dass die Nanotechnologie und der technologische Fortschritt im 3D-Druck den Marktteilnehmern neue Wachstumsmöglichkeiten eröffnen werden. Nanotechnologie hat erhebliche Auswirkungen bei der Herstellung von Bodenfliesen erzeugt. Als aufstrebende Technologie gewinnt der 3D-Druck auf dem Keramikmarkt an Fahrt. Verschiedene fortschrittliche Keramikmaterialien wie Zirkonium, Hydroxyapatit und Aluminiumoxid werden in die 3D-Drucktechnologie eingesetzt, die es Druckern ermöglicht, das Endprodukt zu erhalten. Es wird erwartet, dass keramische Materialien auf Aluminiumoxid-und Zirkonbasis einen erheblichen Einfluss auf den keramischen 3D-Druck ausüben werden. Eine solche Dominanz dieser beiden Materialien ist aufgrund seiner hohen Nachfrage aus der medizinischen Industrie. Ein solcher technologischer Fortschritt wird voraussichtlich das Wachstum des globalen Keramikmarktes vorantreiben.

Die Baubranche ist ein weiterer vielversprechender Endverbraucher für den globalen Keramikmarkt. Die Nachfrage nach neuen Wohnprojekten zur Deckung des Wohnungsbedarfs der wachsenden Bevölkerung dürfte die Nachfrage nach Keramik im Bausektor ankurbeln.

Globaler Keramikmarkt: Regionale Aussichten

Auf dem globalen Keramikmarkt wird der asiatisch-pazifische Raum als eine der führenden Regionen angesehen. Das herausragende Wachstum der Elektronik-und Elektroindustrie im asiatisch-pazifischen Raum dürfte zu einer erheblichen Nachfrage nach Keramik führen. Keramische Produkte finden Verwendung als elektrische Isolatoren für Stromleitungen und blanke Drähte. Darüber hinaus ist die Expansion des Automobilsektors in Asien-Pazifik ein weiterer Faktor für das Wachstum des Marktes in der Region. Indien und China dürften den Keramikmarkt im asiatisch-pazifischen Raum in den nächsten Jahren anführen.

Der globale Keramikmarkt ist segmentiert als:

Produkt

Traditionell

Erweiterte

Anwendung

Sanitärkeramik,

Abrasive,

Ziegel und Rohre,

Deckenplatten,

Töpferware

Endverwendung

Gebäude und Bau,

Industriell,

Medizinisch

