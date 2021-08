Kakaobohnenmarkt wird bis 2030 einen Wert von ~20 Mrd. US$ erreichen

Kakaobohnenmarkt: Einführung

Eine kürzlich von Transparency Market Research veröffentlichte Studie zum Markt für Kakaobohnen enthält globale Branchenanalysen und Chancenbewertungen für 2020-2030. Die Einnahmen aus dem globalen Kakaobohnenmarkt wurden im Jahr 2020 auf ~10 Mrd. USD geschätzt, die mit einer CAGR von ~7% auf ~20 Mrd.

Steigende Schokoladenproduktion und -konsum als Auslöser für Wachstum

Schokolade ist bei Verbrauchern in allen Regionen und Altersgruppen beliebt, was zu einer steigenden Nachfrage nach Schokolade und Lebensmitteln und Getränken mit Schokoladengeschmack führt. Aufgrund der steigenden Nachfrage nach Schokolade und anderen kakaobasierten Produkten planen führende Hersteller weltweit, die Produktion von Kakao zu erhöhen, um das Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage aufrechtzuerhalten. Nach Angaben führender globaler Organisationen wie der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinigten Staaten (FAO) der International Cocoa Organization (ICCO) ist die weltweite Kakaoproduktion in den letzten Jahren stetig gestiegen. Der Trend des Kakaoanbaus ist in den Ländern des Nahen Ostens und Afrikas nicht mehr beliebt, aber westliche Regionen wie Lateinamerika, Europa und andere werden zu führenden Kakaoanbaugebieten der Welt. Die steigende Zahl von Kakaobauern und fortschrittliche Kakaoanbaumethoden dürften dem Wachstum des Weltmarktes für Kakaomasse im Untersuchungszeitraum Impulse geben.

Schokoladen-Süßwarenindustrie als Antrieb für den globalen Markt

Da Schokolade einer der beliebtesten Geschmacksrichtungen in Desserts ist, gehört sie auch zu den beliebtesten Zutaten für die Zubereitung vieler traditioneller und festlicher Dessertrezepte. Vor allem in der Schokoladen-Süßwarenindustrie verwenden die meisten Hersteller Kakaomasse, um Lebensmittel mit Kakaogeschmack zuzubereiten, um die ständig wachsende Nachfrage der Verbraucher nach Schokoladen-Süßwaren zu befriedigen. Kakaomasse ist eine der Hauptzutaten in verschiedenen Lebensmitteln wie Kuchen, Eiscreme, Keksen, Brownies, Keksen, Bonbons und anderen Arten von Desserts, was voraussichtlich die Verwendung von Kakaomasse in der Schokoladenindustrie in den kommenden Jahren anregen wird Jahre.

Zunahme der Verwendung von Kakao in der Kosmetik- und Pharmaindustrie

Kosmetikunternehmen haben begonnen, die Kraft des Kakaos zu nutzen, um die weitgehend biedere Kosmetikindustrie zu diversifizieren und die Grenzen zwischen der Lebensmittel- und der Kosmetikindustrie zu verwischen. Da die Verbraucher die komplexe Liste der Inhaltsstoffe und die Marketingstrategien der Kosmetikunternehmen kritisch sehen, suchen einige nach einem Maß an Einfachheit, das sie in den von ihnen konsumierten Lebensmitteln finden. Untersuchungen haben gezeigt, dass Kakao nicht nur reich an Polythenolen ist, sondern im Gegensatz zu anderen Lebensmitteln auch mehr Antioxidantien enthält. Antioxidantien verzögern das Altern, aktivieren die Fettverbrennung, halten die Haut frisch und wirken anregend. Einige Unternehmen verwenden Kakao als Hauptbestandteil ihrer Schönheitsprodukte.

Auswirkungen von COVID-19 auf den globalen Kakaobohnen Markt

Als sich die COVID-19-Krise auf Italien und den Rest Europas verlagerte, änderte sich die Nachfrage nach Kakao radikal. Aufgrund der Quarantäne in Italien, Spanien, Frankreich, Großbritannien und anderen Ländern ging der Verbrauch drastisch zurück, was sich voraussichtlich auf die europäische Nachfrage nach Schokolade und Kakao aus Verarbeitungsbetrieben auswirken wird. Die zur Eindämmung der Ausbreitung der Pandemie erzwungene Sperrung hat sich negativ auf das Lieferkettennetzwerk mehrerer Branchen ausgewirkt. Die durch den COVID-19-Ausbruch verursachte Unsicherheit hat zur Aussetzung der Kakaobestellungen auf dem Feld geführt. Genossenschaften und Exporteure wollten bei fallenden Preisen keine Verpflichtungen eingehen und zogen es vor, ihre lokalen Bestellungen auf Eis zu legen.

