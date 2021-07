Startseite/Welt/ Juli 2021 Global Handheld-Gaming-Software Marktforschungsanalyse 2021 Schlüsselfiguren: Sony Interactive Entertainment LLC (USA)Activision Blizzard, Inc (USA)Electronic Arts, Inc (USA)Nintendo Co. Ltd (Japan)Microsoft Corporation (USA)U, Inc (USA)Giant Sparrow (USA)Kojima Productions Co., Ltd (Japan)Next Level Games Inc (Canada)Playground Games (UK)

Juli 2021 Global Handheld-Gaming-Software Marktforschungsanalyse 2021 Schlüsselfiguren: Sony Interactive Entertainment LLC (USA)Activision Blizzard, Inc (USA)Electronic Arts, Inc (USA)Nintendo Co. Ltd (Japan)Microsoft Corporation (USA)U, Inc (USA)Giant Sparrow (USA)Kojima Productions Co., Ltd (Japan)Next Level Games Inc (Canada)Playground Games (UK)