Joghurtmarkt mit beeindruckendem Wachstum, Branchentrends, Anteil, Größe

Das zunehmende Bewusstsein für die Vorteile des Joghurtmarkts gegenüber Quark steigert die Nachfrage nach Joghurt bei den Verbrauchern Joghurt hat einen geringeren Zucker- und Fettgehalt und ist daher für gesundheitsbewusste Kunden vorzuziehen. Außerdem steigern die Hersteller den Nährwert, indem sie dem Produkt Mineralien, Vitamine und Ballaststoffe hinzufügen. So hat beispielsweise Arla Foods, ein Lebensmittelhersteller, kürzlich ballaststoffreichen Joghurt auf den Markt gebracht. Der Joghurt hat einen hohen Proteingehalt, eine ausreichende Menge an Kalzium und einen geringen Fettgehalt. Infolgedessen haben die Menschen begonnen, Joghurt in verschiedenen Lebensmittelprodukten wie Backwaren und Getränken zu verwenden.

Der hohe Nährwert von Joghurt trägt zur Verbesserung der Immunität bei, stärkt Zähne und Knochen, senkt schlechtes Cholesterin und hohen Blutdruck, mindert das Risiko von Typ-2-Diabetes und beugt Verdauungsproblemen vor.

Unter Berücksichtigung der oben genannten Faktoren wird der Joghurt-Markt im Prognosezeitraum von 2016 bis 2024 voraussichtlich mit einer moderaten CAGR von 3,0% voranschreiten. Laut dem von Transparency Market Research veröffentlichten Bericht wird der Joghurt-Markt voraussichtlich einen Wert von . erreichen 14,59 Milliarden US-Dollar bis Ende 2024.

Mobilitätskomfort je nach Verpackungsformat

Neben dem Nährwert von Joghurt wird der Joghurtmarkt auch von neuartigen Verpackungslösungen angetrieben. Innovative und komfortable Verpackungslösungen bieten Herstellern von Joghurts lukrative Wachstumschancen. Dementsprechend sind Joghurts in Beuteln, Bechern, Gläsern und Bechern erhältlich. In den letzten Jahren trug allein die Becherverpackung zu 70 % des Marktes bei, da sie den Verzehr des Inhalts erleichtert. Darüber hinaus erregen attraktive Designs leicht die Aufmerksamkeit der Verbraucher. Darüber hinaus profitieren auch die Hersteller von kostengünstigen Verpackungen. Aufgrund dieser Faktoren wird das Bechersegment voraussichtlich auf dem globalen Joghurtmarkt dominieren.

Bekanntheitsgrad des probiotischen Joghurts treibt den Joghurtmarkt im asiatisch-pazifischen Raum an

Probiotischer Joghurt hilft bei der Verbesserung des Stoffwechsels, der Stärkung des Immunsystems und der Verbesserung des Verdauungsprozesses. Im asiatisch-pazifischen Raum treibt das steigende Bewusstsein für die Vorteile von Joghurt den Joghurtmarkt an. Es wird auch als Dessert verzehrt. Aufgrund der gesundheitlichen Vorteile von Joghurt wird das Produkt heute in Ländern wie Indien, Japan und China nachgefragt. Angesichts der steigenden Nachfrage wird erwartet, dass der Joghurtmarkt in den kommenden Jahren im asiatisch-pazifischen Raum expandieren wird.

Mit der Präsenz mehrerer regionaler und internationaler Akteure auf dem Joghurtmarkt ist der Wettbewerb sehr intensiv. Um auf dem globalen Joghurtmarkt Fuß zu fassen, bieten die Hauptakteure exotische Joghurtgeschmacksrichtungen an. Gleichzeitig berücksichtigen sie auch das Verpackungs- und Kennzeichnungsbedürfnis der Kunden. Einige der Hauptakteure auf dem Joghurtmarkt sind China Mengniu Dairy Company Limited, Danone S.A., Nestlé S.A. und General Mills

