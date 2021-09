Isoprenkautschukmarkt wird voraussichtlich das Wachstum von 2017-2025 beschleunigen

Isoprenkautschukmarkt: Momentaufnahme

Die einzigartigen wahrgenommenen Vorteile von Isopren-Kautschuken, einer Form von synthetischem Kautschuk, sind ihre Beständigkeit gegen Abrieb und Brüche. Aufgrund ähnlicher chemischer und physikalischer Eigenschaften wie die eines Naturkautschuks findet Isopren unter anderem Anwendungen als Reifen, Kfz-Halterungen, Stoßdämpfer, Klebstoffe, Gesundheitsartikel, Sportartikel und Beschichtungen.

Isopren-Kautschuke erfreuen sich einer steigenden Nachfrage aufgrund einer florierenden Automobilindustrie, die das Wachstum des Isopren-Kautschukmarktes antreibt. Das zunehmende Bewusstsein für die Verwendung von Isopren-Gummihandschuhen für verschiedene Zwecke, insbesondere in Operationen und anderen Gesundheitsprozessen, erweist sich auch als vorteilhaft für die Nachfrage.

Mit einem enormen Schub für Forschung und Entwicklung werden in naher Zukunft weitere Anwendungen von Isoprenkautschuk erwartet. Ein solches Ergebnis von Forschung und Entwicklung ist Bio-Isopren, das aus kostengünstigen Zuckern aus Biomasse formuliert werden kann und ein grünes Vormaterial für Produkte wie Styrolblockcopolymere für seine Verwendung als Klebstoff und andere Anwendungen bietet. Viele solcher innovativen Produktkategorien werden in naher Zukunft ein gutes Zeichen für den Isopren-Kautschukmarkt sein. Bereits jetzt verpflichten sich renommierte Autohersteller auf der ganzen Welt, sich für solche ökoeffizienten Produkte einzusetzen.

Der asiatisch-pazifische Raum, insbesondere angetrieben von China, ist der Haupttreiber des globalen Isoprenkautschukmarktes. Grund ist das explosive Wachstum der Automobilindustrie in der Region. Nordamerika und Europa sind auch aufgrund des wachsenden Hygienebewusstseins der Menschen, das zu einer signifikanten Aufnahme von Isoprenkautschuk im Gesundheitssektor geführt hat, wichtige Beiträge zum Isoprenkautschukmarkt.

Isoprenkautschukmarkt: Allgemeiner Überblick

Isopren oder 2-Methyl-1, 3-Butadien, ist eine farblose Flüssigkeit und flüchtig in der Natur. Es ist aufgrund seines niedrigen Dampfdrucks und seiner reaktiven Natur in organischen Lösungsmitteln wie Alkohol und Wasser löslich. Isoprenkautschuk ist sehr widerstandsfähig gegen Abrieb und Brüche. Isopren hat einen elektroisolierenden Widerstand und ist eine organische Verbindung, die von verschiedenen Pflanzen und Bäumen emittiert wird. Einige der Hersteller von Isopren sind: Pappeln, Eichen, Eukalyptus und Hülsenfrüchte unter anderem. Etwa die Hälfte der jährlichen Produktion von Isopren-Emissionen stammt von tropischen Laubbäumen und der Rest von Sträuchern. Isopren ist gekennzeichnet durch eine Chemische Formel CH2=C(CH3) – CH=CH2. Isopren wird in den Chloroplasten von Pflanzen durch den MEP-Weg produziert, der auch als Nicht-Mevalonat-Weg bekannt ist. Isopren-Emissionen ändern sich bekanntermaßen dramatisch mit der Temperatur und maximieren bei etwa 40 Grad Celsius. Dies hat zu der Überzeugung geführt, dass Isopren Pflanzen vor Hitzestress schützt. Die industrielle Herstellung von Isopren erfolgte hauptsächlich durch Isolierung durch thermische Zersetzung von Naturkautschuk. Es ist leicht verfügbar als Nebenprodukt bei der Herstellung von Ethylen und als Nebenprodukt des thermischen Crackens von Öl oder Naphtha.

Isopren-Kautschuk-Markt: Trends und Perspektiven

Isopren ist in den meisten biologischen Systemen als Strukturmotiv bekannt. Die Isoprenoide wie Tetraterpene und Carotine werden von Isopren abgeleitet. Andere Substanzen und Verbindungen, die von Isopren abgeleitet sind, umfassen unter anderem Retinol, Phytol, Dolichole, Tocopherole und Squalen.

Da Isoprenkautschuk ähnliche physikalische und chemische Eigenschaften wie ein Naturkautschuk hat, wird Isopren in vielen Anwendungen verwendet. Es enthält keine Fettsäuren, Proteine und andere Substanzen, die in Naturkautschuk enthalten sind. Zu den verschiedenen Anwendungen von Isopren gehören unter anderem Reifen, Stoßdämpfer, Kfz-Halterungen, Klebstoffe, Sportartikel, Gesundheitsartikel und Beschichtungen.

Die wachsende Marktnachfrage nach Isopren aus der Automobilindustrie ist der Hauptfaktor für den globalen Isopren-Kautschukmarkt. Darüber hinaus hat das wachsende Bewusstsein zur Verwendung von Handschuhen für verschiedene Zwecke geführt. Daher wird erwartet, dass die steigende Nachfrage nach Isopren aus dem Medizin-und Gesundheitssektor in naher Zukunft auch die Nachfrage nach Isopren ankurbeln wird. Einer der Treiber bei der Entwicklung von biobasiertem Isopren ist seine Fähigkeit, kostengünstige Zucker aus Biomasse zu verwenden und ein grünes Vormaterial für Produkte wie Styrolblockcopolymere für seine Verwendung als Klebstoff und andere Anwendungen bereitzustellen.

Mit steigenden Forschungs-und Entwicklungsaktivitäten sowie Innovationen wird erwartet, dass das breite Anwendungsspektrum in den Endverbraucherbranchen Wachstumschancen für den globalen Isoprenmarkt bietet. Es wird erwartet, dass das Potenzial für Bio-Isopren auch die Chancen für Isopren auf dem Isopren-Kautschukmarkt erhöht.

Isopren-Kautschuk-Markt: Die Wichtigsten Segmente

Nordamerika, Asien-Pazifik, Europa und der Rest der Welt (RoW) sind die wichtigsten Segmente für den globalen Isoprenkautschukmarkt. Der asiatisch-pazifische Raum, insbesondere China, wird aufgrund der wachsenden Automobilindustrie in der Region voraussichtlich die Marktnachfrage nach Isopren ankurbeln. Nordamerika und Europa dürften aufgrund des wachsenden Hygienebewusstseins der Menschen auch die Nachfrage nach Isopren anheizen. Dieses Hygienebewusstsein hat zu einem Anstieg der Nachfrage nach Isopren aus dem Gesundheitssektor geführt und damit das Wachstum des Isopren-Kautschukmarktes vorangetrieben.

Isoprenkautschukmarkt: Wichtige Marktteilnehmer

Die key-Player der Isopren-Kautschuk-Markt sind: JSR, Kaixin, Lanzhou Xinlan, Nizhnekamskneftekhim, Sinopec, Togliattikauchuk, Yikesi, Jiangsu, Xintian, Goodyear, Jinhai Deqi, Kuraray, Lyondellbasell, Shell, Synthez-Kauchuk, Formosa Plastics, Kraton Polymers, LCY, YUHUANG, ZEON und Zibo Luhua Hongjin, SINOPEC, Versalis(Polimeri Europa), TSRC, und ZEON unter anderem.

