Isomalt-Markt – Globaler Branchenbericht, 2030 Die Einnahmen aus dem globalen Isomalt-Markt wurden im Jahr 2020 auf ~900 Mio. USD geschätzt, was mit einer jährlichen Wachstumsrate von 6,1% auf 1,6 Mrd. USD bis 2030 geschätzt wird

Isomalt-Markt: Einführung

Eine kürzlich von Transparency Market Research veröffentlichte Studie zum Isomalt-Markt enthält globale Branchenanalysen und Chancenbewertungen für 2020-2030.

Steigende Nachfrage nach kalorienarmen Lebensmitteln zur Unterstützung des Marktwachstums

Heutzutage sind die Menschen bewusster über Lebensmittel und diätetische Anforderungen. Neben der Süße wird Isomalt auch verwendet, um Lebensmittel gesund zu machen. Isomalt hat einen sehr geringen Kaloriengehalt und eignet sich daher für die Verwendung in Nahrungsergänzungsmitteln. Es bietet abwechslungsreiche Lebensmittelalternativen für gesundheitsbewusste Verbraucher, insbesondere durch die Befriedigung der Nachfrage nach kalorienarmen Lebensmitteln und Getränken.

Isomalt hat einen sehr niedrigen glykämischen Index, was bedeutet, dass es kaum Blutinsulin oder Glukose manipuliert. Dies macht es zu einem potenziellen konsumierbaren Inhaltsstoff zur Verringerung des Risikos von Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Fettleibigkeit. So profitieren die Akteure des Isomalt-Marktes von der steigenden Nachfrage nach zuckerfreien Nahrungsergänzungsmitteln bei an Diabetes und Fettleibigkeit leidenden Verbrauchern.

Vorteile des reduzierten Kariesrisikos, was die Nachfrage nach Isomalt® verstärkt

Isomalt ist antikariogen, wodurch es Karies nicht fördert. Orale Bakterien können Isomalt nicht ohne weiteres in fäulniserregende Säuren umwandeln. Daher entwickelt sich nach dem Verzehr von Isomalt kein saurer Zustand, der zu einer Demineralisierung führt, im Vergleich zu dem, der nach dem Verzehr von normalem Zucker auftritt. Die FDA-Vorschriften ermöglichen es Herstellern von zuckerfreien Produkten auf Isomalt-Basis, gesundheitsbezogene Angaben zu machen: „Unterstützt keine Karies“, wenn diese Produkte den PH-Wert der Pest bis zu 30 Minuten nach dem Verzehr nicht auf weniger als 5,7 senken. Diese Sicherheitseigenschaft steigert die Nachfrage nach Isomalt.

Steigende Nachfrage nach Bio-Lebensmitteln bietet Wachstumschancen

Im laufenden Jahrzehnt ist die Nachfrage nach Bio-Lebensmitteln drastisch gestiegen, so dass das Angebot an Bio-Lebensmitteln die Nachfrage der Verbraucher nicht decken konnte. Die Verbraucher verlangen nach Lebensmitteln, die ohne den Einsatz von Düngemitteln, Pestiziden und chemischer Verarbeitung angebaut werden. Solche Anbau- und Herstellungspraktiken sind mit einer Verschlechterung der menschlichen Gesundheit und der Umwelt verbunden. Der Konsum von Bio-Gemüse und -Obst ist der am schnellsten wachsende Trend und zeigt ein umfassendes Bild der pflanzlichen Lebensmitteltrends.

