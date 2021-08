IQF-Gemüsemarkt – Globale Branchenanalyse 2028

Globaler IQF-Gemüsemarkt: Überblick

Die Nachfrage auf dem Weltmarkt für IQF-Gemüse steigt aufgrund der Notwendigkeit eines schnellen und problemlosen Transports von Gemüse vom Beschaffungsort zu den verschiedenen Vertriebskanälen. IQF oder Individual Quick Freezing ist der Einsatz von Gefriermechanismen, um die Frische von Obst und Gemüse über lange Zeiträume zu erhalten. Die ständig wachsende Einzelhandelsindustrie hat das Vorhandensein von individuellen Schnellgefriersystemen (IQF) erforderlich gemacht, was dem Wachstum des Weltmarktes für IQF-Gemüse einen Schub gegeben hat. Der Bedarf an frischem Gemüse ist in erster Linie in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie spürbar, und dies ist ein Schlüsselfaktor, der bei der Messung der Wachstumsdynamik des Weltmarktes für IQF-Gemüse berücksichtigt werden muss. Darüber hinaus hat sich die Lieferkette für Gemüse und Obst rasant entwickelt, da sich Regierungen und andere Einrichtungen auf die Optimierung der Versorgung mit frischem Gemüse konzentrieren. Aufgrund der oben genannten Faktoren ist es sicher zu prognostizieren, dass der Weltmarkt für IQF-Gemüse einen Zufluss von Titanic-Einnahmen in den globalen IQF-Gemüsemarkt erleben würde.

Der globale Markt für IQF-Gemüse kann anhand der folgenden Parameter segmentiert werden: Produkttyp, Endbenutzer und Region. Ein Verständnis der oben genannten Segmente soll helfen, die verschiedenen Dynamiken des Weltmarktes für IQF-Gemüse zu entschlüsseln.

Ein von Transparency Market Research (TMR) hinzugefügter Bericht über den globalen IQF-Gemüsemarkt ist eine umfassende Darstellung der Kräfte, die das Wachstum dieses Marktes unterstützt haben. Der Bericht durchläuft eine Reihe von Punkten, über die bei der Bewertung der Wachstumsaussichten des Marktes nachgedacht werden sollte.

Globaler IQF-Gemüsemarkt: Trends und Chancen

Die Nachfrage auf dem globalen IQF-Gemüsemarkt ist aufgrund mehrerer wichtiger Fortschritte in den Lieferketten und Vertriebskanälen von Obst und Gemüse gestiegen. Der Bedarf an frischem Gemüse ist in Lebensmitteln und Restaurants zu spüren, um die hohen Qualitätsstandards aufrechtzuerhalten. Die Zubereitung mehrerer Gerichte und Küchen erfordert die Verwendung von IQF-Gemüse, und dieser Faktor wird auch die Nachfrage auf dem Weltmarkt für IQF-Gemüse ankurbeln. Blumenkohl, Erbsen, Mais, Bohnen, Kartoffeln, Brokkoli und Tomaten sind einige der wichtigsten Gemüsesorten, von denen erwartet wird, dass sie eine lobenswerte Nachfrage auf dem Weltmarkt anziehen. Eine Reihe neuer Lieferketten und Vertriebskanäle sind in den Vordergrund gerückt, was auch die Nachfrage auf dem Weltmarkt für IQF-Gemüse ankurbelt. Es wird prognostiziert, dass auch das globale IQF-Gemüse wachsen wird, wenn der Einzelhandel frisches Gemüse in seine Regale stellt.

Globaler IQF-Gemüsemarkt: Regionaler Ausblick

Aus geografischer Sicht wird die Nachfrage auf dem IQF-Gemüsemarkt in Nordamerika aufgrund der makellosen Gemüselieferketten in den USA und Kanada voraussichtlich kräftig steigen. Darüber hinaus hat sich der IQF-Gemüsemarkt in Nordamerika aufgrund der Verfügbarkeit von hoffrischem Gemüse in Einzelhandelsgeschäften in den USA und Kanada ebenfalls erweitert.

Globaler IQF-Gemüsemarkt: Wettbewerbslandschaft

Einige der Hauptakteure auf dem globalen IQF-Gemüsemarkt sind Greenyard NV, Kerry Group Plc., J.R. Simplot Co. und SunOpta Inc.

Globaler IQF-Gemüsemarkt: Basierend auf Produkttyp

Bohnen

Erbsen

Mais & Babymais

Brokkoli & Blumenkohl

Kartoffel

Zwiebel

Tomate

Karotte

Andere

Globaler IQF-Gemüsemarkt: Basierend auf dem Endbenutzer

Einzelhandel

Industriebereich

Diese Studie von TMR ist ein allumfassender Rahmen für die Dynamik des Marktes. Es umfasst hauptsächlich eine kritische Bewertung der Reise von Verbrauchern oder Kunden, aktuelle und aufkommende Wege und einen strategischen Rahmen, der es CXOs ermöglicht, effektive Entscheidungen zu treffen.

