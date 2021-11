IoT (Internet des objets) pour la croissance énorme du marché de la sécurité publique avec les principaux acteurs clés – Hitachi Vantara Corporation, Microsoft, IBM India Pvt Ltd, NEC Corporation, ThroughTek Co., Ltd, Iskratel

Le rapport d’étude de marché IoT (Internet des objets) pour la sécurité publique est une source précieuse d’informations perceptives pour les stratèges commerciaux. Cette étude de marché IoT (Internet des objets) pour la sécurité publique fournit des données complètes qui élargissent la compréhension, la portée et l’application de ce rapport.

Une étude spécifique du paysage concurrentiel du marché mondial de l’IoT (Internet des objets) pour la sécurité publique a été allouée, fournissant des informations sur les profils d’entreprise, la situation financière, les développements récents, les fusions et acquisitions, et donc l’analyse SWOT. Ce rapport d’analyse fournira un plan transparent aux préoccupations des lecteurs concernant la situation générale du marché pour choisir davantage sur ce marché des projets.

Le rapport sur le marché de l’IoT (Internet des objets) pour la sécurité publique présente les entreprises suivantes, notamment : – Hitachi Vantara Corporation, Microsoft, IBM India Pvt Ltd, NEC Corporation, ThroughTek Co., Ltd, Iskratel, Securens, SmartCone Technologies Inc., Yardarm Technologies, Inc., KOVA Corporation, ESRI, Cradlepoint, Inc., ENDEAVOR TECHNOLOGY, X-Systems, CARBYNE, Star Controls., Cisco, Sierra Wireless, Telit, Nokia

Analyse du marché et perspectives de l’IoT (Internet des objets) pour le marché de la sécurité publique

L’IoT (Internet des objets) pour le marché de la sécurité publique devrait croître au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse le marché pour atteindre une valeur estimée à 5055,4 millions USD d’ici 2028 et croître à un TCAC de 19,5 % au cours de la période de prévision susmentionnée.

L’Internet des objets (IoT) fait référence au réseau en croissance rapide d’objets physiques connectés, intégrés à des logiciels, des capteurs et d’autres technologies utilisées pour se connecter et échanger des données avec d’autres appareils et systèmes sur Internet. Des thermostats, des lumières, des réfrigérateurs, des voitures et d’autres appareils peuvent également y être connectés.

Des facteurs tels que le nombre croissant de projets de villes intelligentes et l’adoption croissante de solutions d’apprentissage automatique et de sécurité publique basées sur l’IA devraient devenir le facteur important d’accélération de la croissance de l’IoT (Internet des objets) pour le marché de la sécurité publique. Il améliore également les performances en temps réel, ce qui aide à accroître la connaissance de la situation. En plus de cela, l’internet des objets est largement utilisé pour la détection et la prévention de la criminalité, l’amélioration des infrastructures de la ville et la gestion des catastrophes et des calamités qui aggraveront encore la demande de l’IoT (internet des objets) pour le marché de la sécurité publique. Cependant, le coût de mise en œuvre et le budget élevés pour le déploiement d’appareils intelligents constituent un frein à la croissance du marché.

Par composant (solutions, plate-forme, service), utilisateur final (IoT industriel, soins de santé connectés, transport intelligent, services publics intelligents, bâtiment intelligent et domotique, sécurité intérieure, autres), application (surveillance et sécurité, gestion des catastrophes, sécurité des infrastructures critiques)

Segment de marché par régions, l’analyse régionale couvre :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Italie, pays nordiques, Espagne, Suisse et reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Australie, Nouvelle-Zélande, Corée du Sud, Inde, Asie du Sud-Est et reste de l’APAC)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Chili, Colombie, reste des pays, etc.)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Turquie, Nigéria, Afrique du Sud, reste de la MEA)

