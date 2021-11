Internet of Medical Things (IoMT)-Marktanalyse zu Marktgröße, Wachstumsfaktoren, Nachfrage, Trends und Prognose 2028

Holen Sie sich hier ein exklusives Musterexemplar dieses Berichts

Es wird erwartet, dass der globale Internet of Medical Things (IoMT)-Markt im Prognosezeitraum 2021 bis 2028 ein Marktwachstum verzeichnen wird. Data Bridge Market Research analysiert, dass der Markt im Prognosezeitraum von 2021 bis 2028 mit einer CAGR von 23,0 % wächst und ist bis 2028 voraussichtlich 1.84.592,31 Millionen USD erreichen. Der weltweite Anstieg der Nachfrage nach Echtzeit-Gesundheitslösungen ist ein Treiber für das Wachstum des Softwaremarktes für das Internet der medizinischen Dinge (IoMT).

Das Internet of Medical Things (IoMT) ist eine kombinierte Infrastruktur aus medizinischen Geräten, Softwareanwendungen sowie Gesundheitssystemen und -diensten, die die Rolle der Medizintechnik im Gesundheitswesen schnell verändert. Das Internet der medizinischen Dinge hilft den Gesundheitsorganisationen, ihr klinisches Workflow-Management zu rationalisieren und ihre Patientenversorgung von entfernten Standorten aus zu erweitern.

Der globale Markt für das Internet of Medical Things (IoMT) hat sich als Ergebnis technologischer Fortschritte und der verbesserten Zugänglichkeit zur persönlichen Gesundheitsversorgung entwickelt. Andererseits haben das Fehlen von Infrastruktureinrichtungen und ausgebildeten Fachkräften im Krankenhaus- und Medizinbereich die Expansion des Marktes behindert. Es wird erwartet, dass eine steigende Nachfrage nach vernetzten Geräten im Gesundheitswesen verschiedene Möglichkeiten für das Wachstum des globalen Internet of Medical Things (IoMT)-Marktes schafft. Dies würde tendenziell die Zukunft des Marktes stark und fortschrittlich halten.

Globaler Internet of Medical Things (IoMT)-Markt

Holen Sie sich ein exklusives Muster des Berichts @ https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-internet-of-medical-things-iomt-market

Globales Marktszenario für das Internet der medizinischen Dinge (IoMT)

Laut Data Bridge Market Research hat der Markt für das globale Internet of Medical Things (IoMT) in Nordamerika den höchsten Marktanteil, gefolgt von Europa und dem asiatisch-pazifischen Raum. Prospektführer auf dem Markt des Internet of Medical Things (IoMT) sind Honeywell International Inc. gefolgt von Lenovo Healthcare Information Technology (Lenovo HIT), Hill-Rom Services, Inc., BIOTRONIK, BioSerenity.

Im Juni 2021 hat Honeywell International Inc. einen Advanced Monitoring and Incident Response (AMIR)-Service eingeführt, der hilft, fortschrittliche Überwachung in der Betriebstechnologie für eine schnelle Reaktion zu identifizieren. Die Lösung bietet einen skalierbaren, kostengünstigen und einfach bereitzustellenden Cybersicherheitsservice, der IT- und OT-Sicherheitsteams unterstützt.

Trends, die den Markt beeinflussen

Nun stellen sich die Fragen, wer die wichtigsten Anbieter und Nischenführer des Internet of Medical Things (IoMT)-Marktes sind. Data Bridge Market Research hat ein starkes Wachstum des Internet of Medical Things (IoMT)-Marktes im asiatisch-pazifischen Raum prognostiziert und die Marktführer, die auf China und Japan abzielen, werden ihre nächsten Tascheneinnahmen für 2021 sein.

Der Markt für das Internet der medizinischen Dinge (IoMT) wird mit Unternehmen wie Siemens Healthcare GmbH, General Electric, Carre Technologies Inc. (Hexoskin), Breathometer Inc., BIOTRONIK, Medtronic, Meru Health, Boston Scientific Corporation, Hill-Rom Services wettbewerbsfähiger , Inc., Neurometrix, Inc., Honeywell International Inc., VitaConnect, EKso Bionics, BL Healthcare, Inc., BioSerenity, Koninklijke Philips NV, Lenovo Healthcare Information Technology (Lenovo HIT), AliveCor, Inc., Health Care Originals u.a. . Dies sind die dominierenden Unternehmen im Internet of Medical Things (IoMT)-Markt und haben fortschrittliche Dienste und Lösungen auf den Markt gebracht. Die neuen Berichte der Datenbrücken-Marktforschung heben die wichtigsten Wachstumsfaktoren und -chancen auf dem globalen Internet of Medical Things (IoMT)-Markt hervor.

Wissenswertes Interessante Details Erkundigen Sie sich hier @

https://www.databridgemarketresearch.com/speak-to-analyst/?dbmr=global-internet-of-medical-things-iomt-market

Der zunehmende Fokus auf aktives Patientenengagement und patientenorientierte Pflege fördert das Marktwachstum des globalen Marktes für das Internet der medizinischen Dinge (IoMT).

Der globale Internet of Medical Things (IoMT)-Markt bietet Ihnen außerdem eine detaillierte Marktanalyse für das Wachstum jeder Region in dem jeweiligen Markt. Darüber hinaus liefert es detaillierte Informationen zur Strategie der Marktteilnehmer und ihrer geografischen Präsenz. Die Daten liegen für den historischen Zeitraum 2010 bis 2019 vor.

Vollständiges Inhaltsverzeichnis des Berichts abrufen

https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-internet-of-medical-things-iomt-market

Über Data Bridge Market Research, Inc.:

Data Bridge ist eine Folge reiner Weisheit und Erfahrung, die im Jahr 2015 formuliert und gestaltet wurde. Wir tauchen in die Märkte in Asien, Nordamerika, Südamerika und Afrika ein, um nur einige zu nennen. Data Bridge Market Research (DBMR) ist eines der führenden globalen Marktforschungsunternehmen und bietet Unternehmensberatungsdienstleistungen für Fortune-500-Unternehmen

Kontakt:

3665 Kingsway – Suite 300 Vancouver BC V5R

5W2 Kanada

Grand View Research, Inc

Telefon: +1 888 387 2818

E-Mail: Sales@databridgemarketresearch.com