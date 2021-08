Internet der Dinge (IOT) im Gesundheitswesen Marktausblick (2021 – 2030) – Industriewachstumsfaktoren, Markteinnahmen und mehr

Laut einem neuen Marktbericht von Transparency Market Research mit dem Titel „ IoT im Gesundheitswesen“, nach Komponente (Hardware [Portable {On-Body Wearable, Others}, Non-Portable], Software, Services), nach Anwendung (Telemedizin, Medikamentenmanagement). , Klinischer Betrieb, Patientenüberwachung, Connected Imaging, Andere), Nach Endanwendung (Krankenhäuser, Pharmazeutika, Kliniken und Labore), Nach Technologie (Bluetooth, Wi-Fi, NFC, Zigbee, RFID, Andere) – Globale Branchenanalyse, Größe , Aktie, Wachstum, Trends und Prognose, 2019 – 2027 ”. Die globale IoT in Gesundheitsmarkt wird voraussichtlich erreichen US $ 469,4 Mrd. von 2027 , die Erweiterung bei einer CAGR von 20,9% von 2019 bis 2027 . Nordamerika hatte 2019 den höchsten Marktanteil für IoT im Gesundheitsmarkt .

Die mit dem Internet verbundenen Geräte wurden eingeführt, um Patienten in verschiedenen Formen zu überwachen und zu diagnostizieren. Die Verfolgung von Gesundheitsinformationen ist für die meisten Patienten von entscheidender Bedeutung, unabhängig davon, ob die Daten von Elektrokardiogrammen, Fetalmonitoren, Blutzuckerspiegeln oder Temperaturmonitoren stammen. Die meisten dieser Maßnahmen erfordern eine Folgeinteraktion mit Angehörigen der Gesundheitsberufe, wodurch eine Möglichkeit für intelligentere elektronische Geräte geschaffen wird, die wertvollere Daten liefern, indem die Notwendigkeit einer direkten Arzt-Patienten-Interaktion reduziert wird.

Die meisten Krankenhäuser haben damit begonnen, „intelligente Betten“ zu installieren, mit denen sie erkennen können, wann der Patient versucht aufzustehen und wann er besetzt ist. Es kann sich auch selbst einstellen, um sicherzustellen, dass der Patient ohne manuelle Eingriffe angemessen unterstützt und Druck ausgeübt wird. Ein weiterer Vorteil des IoT im Gesundheitswesen ist die Integration mit medizinischen Heimspendern zum automatischen Hochladen von Daten in die Cloud, wenn Medikamente eingenommen werden müssen, wenn Medikamente nicht eingenommen werden oder in anderen Fällen, in denen das Gesundheitspersonal benachrichtigt werden muss.

Die Implementierungen der IoT-Technologie werden wahrscheinlich Bedenken hinsichtlich der Datensicherheit und des Datenschutzes aufkommen lassen. Die meisten Geräte verwenden sichere Kommunikationsmethoden mit der Cloud, können aber dennoch anfällig für Hacker sein. Die US-amerikanische Food and Drug Administration hat Richtlinien zu Medizinprodukten vorgelegt und die Aufsichtsbehörden aufgefordert, die von den Patienten verwendeten angeschlossenen Geräte zu überwachen.

Der IoT-Markt im Gesundheitswesen kann in Komponenten, Anwendungen, Endanwendungen und Technologien unterteilt werden. Nach Komponenten kann die Branche in Hardware, Software und Dienstleistungen eingeteilt werden. Die Hardwarekomponente wurde weiter in tragbare Diagnosegeräte und nicht tragbare Diagnosegeräte eingeteilt. Die tragbaren Diagnosegeräte werden weiter in am Körper tragbare und andere unterteilt. Nach Anwendung ist die Branche in Telemedizin, Medikation, Management, klinische Operationen, Patientenüberwachung, vernetzte Bildgebung und andere unterteilt. Nach dem Endverbrauch wird die Branche in Krankenhäuser, Pharmazeutika und Labors eingeteilt. Das IoT im Gesundheitswesen wurde in Bluetooth, Wi-Fi, NFC, Zigbee, RFID und andere unterteilt, darunter Mobilfunk, Satellit, Zwave und EnOcean.

Es wird erwartet, dass das nordamerikanische IoT im Gesundheitsmarkt seine Dominanz im Prognosezeitraum fortsetzen wird. Es wird erwartet, dass die zunehmende Digitalisierung der Gesundheitsmanagementsysteme in großen Krankenhäusern, Kliniken und Gesundheitseinrichtungen das IoT im Gesundheitsmarkt im Prognosezeitraum vorantreiben wird. Die USA hatten im Vergleich zu Kanada und Mexiko den höchsten Marktanteil und deckten die Nachfrage der Branche für die Region Nordamerika. Der asiatisch-pazifische Raum wird von 2019 bis 2027 voraussichtlich die höchste CAGR aufweisen . Es wird erwartet, dass Schwellenländer wie Indien und China die Nachfrage stützen, indem sie etwa 60 % des Marktumsatzes aus diesen Ländern im asiatisch-pazifischen Raum halten.

Wichtige Branchenteilnehmer des IoT im Gesundheitswesen sind AdhereTech Inc., Cerner Corporation, IBM Corporation, Qualcomm Technologies Inc., Cisco Inc., General Electric Company, Ericsson AB, Honeywell International, Medtronic Inc., SAP SE, Vodafone und Zebra Technologies . Einige der Schlüsselfaktoren, die den Akteuren zugeschrieben werden, sind die globale Wettbewerbsfähigkeit, Fusionen und Übernahmen und die Einführung neuer Produkte sowie Vorwärts- und Rückwärtsintegrationsstrategien.

Marktsegmentierung:

IoT im Gesundheitswesen Marktanalyse nach Komponente

Hardware Tragbare Diagnosegeräte Am Körper tragbar Andere Nicht tragbare Diagnosegeräte

Software

Dienstleistungen

IoT im Gesundheitswesen Marktanalyse nach Anwendung

Telemedizin

Medikamentenmanagement

Klinische Operationen

Patientenüberwachung

Vernetzte Bildgebung

Andere

IoT im Gesundheitswesen Marktanalyse nach Endanwendung

Krankenhäuser

Arzneimittel

Kliniken & Labore

IoT im Gesundheitswesen Marktanalyse nach Technologie

Bluetooth

W-lan

NFC

Zigbee

RFID

Andere (Mobilfunk, Satellit, Zwave, EnOcean)

IoT im Gesundheitswesen Marktanalyse nach Regionen

Nordamerika Die USA Kanada Rest von Nordamerika

Europa Deuschland Frankreich Vereinigtes Königreich Rest von Europa

Asien-Pazifik China Indien Japan Rest Asien-Pazifik

Naher Osten & Afrika Saudi Arabien Südafrika Rest von MEA

Südamerika Brasilien Rest Südamerika



