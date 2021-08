Intelligente virtuelle Assistentmarktaussichten (2021 – 2030) – Industriewachstumsfaktoren, Markteinnahmen und mehr

Der Markt für intelligente virtuelle Assistenten verspricht ein robustes Wachstum, da die Einbürgerung der Sprache voranschreitet, um verschiedene Endanwendungen auf den Weg für eine robuste Einführung zu bringen. Die virtuellen Assistentensysteme waren früher in Verbraucheranwendungen weit verbreitet. Es wird jedoch erwartet, dass die neue Einbürgerung diesen Systemen die dringend benötigten Flügel verleiht, um die Systeme entweder zusammen mit echten Kundenmanagern zu steuern oder einfach Operationen alleine durchzuführen. Es wird erwartet, dass die neuen Fortschritte in der Technologie und der Zustrom von Social Media im Zeitraum 2016-2024 zu einer erstaunlichen CAGR von 32,8% auf dem Markt für intelligente virtuelle Assistenten führen .

Basierend auf einem kürzlich veröffentlichten Bericht von Transparency Market Research (TMR) wird der globale Markt für intelligente virtuelle Assistenten das Wachstum um 32,8% CAGR vorantreiben und bis 2024 eine Bewertung von 7,9 Mrd. USD erreichen, gegenüber 627,7 Mio. USD im Jahr 2015. von den herkömmlichen analogen Systemen abgesehen von dem sich abzeichnenden Trend zum ausgeklügelten Einsatz von Technologie ein wichtiger Treiber bleiben. Die stärkere Akzeptanz digitaler Medien in den Bereichen Telekommunikation, Verteidigung, Luftfahrt, Fertigung, Gesundheitswesen und Einzelhandel wird dem Markt für intelligente virtuelle Assistenten in naher Zukunft ein robustes Wachstum bescheren.

Große Unternehmen versprechen wichtige Wachstumschancen

Die hohen Kosten der technologischen Einführung sind die Hauptsorgen für den globalen Markt für intelligente virtuelle Assistenten. Große Unternehmen profitieren jedoch aufgrund ihrer groß angelegten Operationen in Bereichen wie Kundenservice, Online-Authentifizierung und Datenmanagement erheblich von Systemen, die auf den intelligenten virtuellen Assistententechnologien basieren. Diese Technologien sind in den Betrieben großer Unternehmen in verschiedenen Bereichen, einschließlich Kundenbetreuung, Betrieb und Vertrieb, eingedrungen. Auf Social-Media-Websites wie Facebook helfen immer mehr virtuelle Assistenten den Menschen, die Kleidung ihrer Wahl zu finden und sie basierend auf ihrem Aussehen und ihren persönlichen Vorlieben anzuziehen. Auch diese automatisierten Systeme werden immer gefragter, Da immer mehr technisch versierte junge Menschen die Privatsphäre und die unbeschwerte Einkaufsmethode bevorzugen, um Kleidung ihrer Wahl zu ihrer eigenen Zeit und in ihrem eigenen Tempo online zu kaufen. Die steigende Nachfrage nach E-Commerce, wachsende Fortschritte in der Technologie intelligenter virtueller Assistenten und verstärkte Investitionen in die Technologie durch große Technologiegiganten wie Google, Amazon und Facebook unter anderem werden neue Wachstumschancen für Spieler auf dem Markt für virtuelle Assistenten eröffnen.

Spracherkennung bleibt eine Schlüsselanwendung für vielversprechende Chancen

Der Marktbericht für intelligente virtuelle Assistenten ist in zwei Anwendungen unterteilt, darunter Spracherkennung und Text-zu-Sprache. Unter diesen soll die Spracherkennungsanwendung in naher Zukunft einen Marktanteil von mehr als 50 % halten. Spracherkennung verspricht große Vorteile bei der Einführung in Kundenservice, Einzelhandel und Telekommunikation. Die Technologie hat einen Punkt erreicht, an dem Unternehmen wie Google ihre Eignung für den persönlichen Gebrauch bei Hotelreservierungen unter Beweis gestellt haben, indem sie mit Nicht-Muttersprachlern auf Englisch sprechen und gleichzeitig die komplexen Nuancen der Gespräche verstehen. Neben Anwendungen wird der Bericht unter anderem auch Einblicke in Contact Center, Websites, Chat-Bots geben. Unter diesen ist das Website-Segment vielversprechend, da es 2015 mit einem Anteil von fast 70 % am Gesamtmarkt führend war.

Marktanalyse für intelligente virtuelle Assistenten nach Technologie

Text-to-Speech-Erkennung

Spracherkennung Spracherkennungssysteme Lautsprecherabhängige Systeme Diskrete Spracherkennung Kontinuierliche Spracherkennung Lautsprecherunabhängige Systeme Diskrete Spracherkennung Kontinuierliche Spracherkennung Verarbeitung natürlicher Sprache (NLP)



Marktanalyse für intelligente virtuelle Assistenten nach Anwendung

Webseiten

Kontaktzentren

Messenger-Bots

Marktanalyse für intelligente virtuelle Assistenten nach Endbenutzer

Einzelne Benutzer

Kleine und mittlere Unternehmen

Große Unternehmen

Darüber hinaus enthält der Bericht eine Querschnittsanalyse des Marktes für intelligente virtuelle Assistenten in Bezug auf die folgenden geografischen Segmente:

Nordamerika Die USA Kanada Rest von Nordamerika

Europa Das Vereinigte Königreich Deuschland Frankreich Spanien Italien Rest von Europa

Asien-Pazifik Japan China Indien Rest Asien-Pazifik

Naher Osten und Afrika (MEA) Die Vereinigten Arabischen Emirate Saudi Arabien Südafrika Rest des Nahen Ostens & Afrika

Lateinamerika Brasilien Rest Lateinamerika



