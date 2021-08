Markt für intelligente Fitnessgeräte – Steigendes verfügbares Einkommen der Menschen in Verbindung mit einem verbesserten Lebensstil beschleunigt das Marktwachstum

Der Ausbruch des Coronavirus hat in fast allen Ländern der Welt zu einer Konjunkturabschwächung geführt. Die Ausbreitung des Coronavirus hat in vielen Ländern zu einer Sperrung geführt und damit die Kaufkraft der Verbraucher beeinträchtigt. Die Sperrung hat zur Schließung wichtiger kommerzieller Aktivitäten geführt, was zu einer wirtschaftlichen Verlangsamung geführt hat. Es wird erwartet, dass das rückläufige Wachstum von Gewerbeflächen auf der ganzen Welt den globalen Markt für intelligente Fitnessgeräte bremst. Es wird jedoch erwartet, dass steigende Investitionen in Fitnessstudios von Unternehmensketten Chancen für den Markt für intelligente Fitnessgeräte schaffen.