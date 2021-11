Integrierter Schaltkreis (IC) Near Field Communication Marktübersicht und Umfang 2021-2028 | Broadcom, identisch. Inc, MagTek Inc, NXP Semiconductors, Qualcomm Technologies, Inc, Thales Group

Integrierter Schaltkreis (IC) Near Field Communication Marktübersicht und Umfang 2021-2028 | Broadcom, identisch. Inc, MagTek Inc, NXP Semiconductors, Qualcomm Technologies, Inc, Thales Group

Der Marktforschungsbericht Integrierte Schaltungen (IC) für Nahfeldkommunikation bietet wertvolle Wahrnehmungsinformationen für Unternehmensstrategen. Diese Marktforschung für integrierte Schaltkreise (IC)-Nahfeldkommunikation bietet umfassende Daten, die das Verständnis, den Umfang und die Anwendung dieses Berichts erweitern.

Eine spezifische Studie über die Wettbewerbslandschaft des globalen Integrierte Schaltungen (IC) Near Field Communication-Marktes soll Einblicke in Unternehmensprofile, Finanzbedingungen, jüngste Entwicklungen, Fusionen und Übernahmen und damit SWOT-Analysen liefern. Dieser Analysebericht bietet einen transparenten Plan für die Bedenken der Leser bezüglich der allgemeinen Marktbedingungen für die weitere Auswahl dieses Marktprojekts.

Der Marktbericht für integrierte Schaltkreise (IC) für Nahfeldkommunikation stellt die folgenden Unternehmen vor: – Broadcom, Identisch. Inc, MagTek Inc, NXP Semiconductors, Qualcomm Technologies, Inc, Thales Group, Texas Instruments Incorporated, Telit, STMicroelectronics, Sony Corporation, SAMSUNG, Panasonic Corporation, Alpine Electronics Inc., Polaris. FeliCa Networks, Inc. Inc, 3M, AVERY DENNISON CORPORATION, CCL Industries, Lintec Corporation, Robert Bosch GmbH, Telefonaktiebolaget LM Ericsson

Fordern Sie dieses erstklassige Forschungsbeispiel unter https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-integrated-circuit-ic-near-field-communications-market&DBMR an

Marktanalyse und Einblicke:

Der Markt für drahtlose Kurzstreckenkommunikation mit integrierten Schaltkreisen wird im Prognosezeitraum von 2021 bis 2028 voraussichtlich wachsen. Die Databridge Market Research analysiert einen Markt, der bis 2028 eine Schätzung von 54195,5 Millionen US-Dollar erreichen und mit einer CAGR von 14,20% wachsen wird. Der Prognosezeitraum oben.

Nahfeldkommunikations-ICs oder -Chips sind im Grunde integrierte Schaltkreise (ICs) oder Siliziumkomponenten, die je nach Anwendung auf unterschiedliche Weise verwendet werden. Nach dem Anschließen an die entsprechende Antenne ermöglicht der Chip eine berührungslose oder drahtlose Kommunikation zwischen den beiden elektronischen Geräten über kurze Distanzen. Dies bietet eine zusätzliche Sicherheitsebene, da nur Geräte, die sich in unmittelbarer Nähe zueinander befinden, über NFC kommunizieren können.

Nach Betriebsmodus (Lese-/Schreibmodus, Peer-to-Peer-Modus, Kartenemulationsmodus)

Nach Endbenutzer (Einzelhandel, Transport, Automobil, Wohnen und Handel, Medizin und Gesundheitswesen, Haushaltsgeräte, Bank- und Finanzwesen, Gastgewerbe usw.)

Regionale Marktsegmente, regionale Analyse umfasst:

Nordamerika (USA, Kanada, Mexiko)

Europa (Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Niederlande, Italien, skandinavische Länder, Spanien, Schweiz, sonstiges Europa)

Asien-Pazifik (China, Japan, Australien, Neuseeland, Südkorea, Indien, Südostasien und andere APACs)

Südamerika (Brasilien, Argentinien, Chile, Kolumbien, andere Länder usw.)

Naher Osten und Afrika (Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate, Israel, Ägypten, Türkei, Nigeria, Südafrika und andere MEAs)

Für Rabatte auf diesen Marktbericht für Nahfeldkommunikation mit integrierten Schaltkreisen (IC) kontaktieren Sie uns bitte unter der folgenden URL:

https://www.databridgemarketresearch.com/inquire-before-buying/?dbmr=global-integrated-circuit-ic-near-field-communications-market&DBMR

Inhaltsverzeichnis –

Globale Marktgröße, Situation und Prognose für Nahfeldkommunikation für integrierte Schaltkreise (IC) 2028

1 Marktübersicht

2 Herstellerprofil

3 Globaler Umsatz, Umsatz, Marktanteil und Wettbewerb von Integrierte Schaltungen (IC) Near Field Communication nach Hersteller

4 Regionale integrierte Schaltkreise (IC) Near Field Communication-Marktanalyse

Nordamerikanische integrierte Schaltkreise (ICs) nach 5 Ländern Drahtlose Kommunikation mit kurzer Reichweite

6 europäische integrierte Schaltkreise (ICs) nach Ländern Drahtlose Kommunikation mit kurzer Reichweite

7 integrierte Schaltkreise (ICs) im asiatisch-pazifischen Raum nach Ländern Drahtlose Kommunikation mit kurzer Reichweite

Südamerika Integrierte Schaltkreise (IC) von 8 Ländern Drahtlose Kommunikation mit kurzer Reichweite

9 Integrierte Schaltkreise (ICs) für den Nahen Osten und Afrika länderspezifische Near Field Communication

10 Globale Marktsegmente für integrierte Schaltkreise (ICs) Near Field Communication nach Typ

11 Globale Marktsegmente für integrierte Schaltungen (ICs) Near Field Communication nach Anwendung

12 Marktprognose für integrierte Schaltkreise (IC) für Nahfeldkommunikation

13 Vertriebskanäle, Distributoren, Händler, Händler

14 Umfrageergebnisse und Schlussfolgerungen

15 Anhang

Über Databridge-Marktforschung:

Data Bridge hat sich als unkonventionelles und neuartiges Marktforschungs- und Beratungsunternehmen mit einer beispiellosen Belastbarkeit und einem integrierten Ansatz etabliert. Wir sind entschlossen, die besten Marktchancen zu entdecken und effiziente Informationen zu fördern, damit Ihr Unternehmen auf dem Markt erfolgreich sein kann. Data Bridge ist bestrebt, die richtigen Lösungen für komplexe geschäftliche Herausforderungen zu bieten und leitet einen einfachen Entscheidungsprozess ein.

Kontakt:

Marktforschung für Datenbrücken

USA: +1 888 387 2818

Vereinigtes Königreich: +44 208 089 1725

Hongkong: +852 8192 7475

E-Mail: Corporatesales@databridgemarketresearch.com