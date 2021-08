Ingwermarkt – Globaler Branchenbericht, 2022

Die globale Reichweite und Akzeptanz von Gewürzen, insbesondere von Ingwer, hat in den letzten Jahren zugenommen und bietet vielversprechende Wachstumschancen für große Hersteller und Verarbeiter des Gewürzes, das auch enorme gesundheitliche Vorteile verspricht, beobachtet Transparency Market Research in einem kürzlich veröffentlichten Bericht. Der globale Ingwermarkt hat mehrere Akteure, wodurch die Anbieterlandschaft fragmentiert und wettbewerbsorientiert ist. Die dominierenden Akteure auf dem globalen Ingwermarkt sind Yummy Food Industrial Group, Sun Impex International Foods LLC, Archer-Daniels-Midland Co., Indian Organic Farmers Producer Co. Ltd., Monterey Bay Spice Co. Inc., Buderim Group Ltd., SA Rawther Gewürze Pvt. Ltd, Atmiya International, Food Market Management Inc. und Sino-Nature International Co. Ltd.

Dem Bericht zufolge soll der weltweite Ingwermarkt bis Ende 2022 eine Bewertung von 4,18 Mrd. US-Dollar erreichen; Es wird erwartet, dass der Markt im Prognosezeitraum von 2017 bis 2022 mit einer CAGR von 6,5% wächst.

Asien-Pazifik bleibt Marktführer im globalen Ingwermarkt

Der Bericht unterteilt den globalen Ingwermarkt nach der Form von Ingwer in frisch, eingelegt, getrocknet, konserviert, pulverisiert und kristallisiert. Unter all diesen Formen ist frischer Ingwer die am meisten bevorzugte Marktform. Das Segment hat derzeit den dominierenden Bewertungsanteil am Gesamtmarkt und wird im Prognosezeitraum des Berichts voraussichtlich eine CAGR von 7,30% aufweisen. Der globale Ingwer Markt wird weiter nach Anwendung, Vertriebskanal und Region segmentiert.

Geografisch gesehen ist der asiatisch-pazifische Raum ohne Japan (APEJ) der führende regionale Markt. Es wird erwartet, dass es im Prognosezeitraum mit einer CAGR von 7,10% wächst. Auf dem asiatischen Markt ziehen Indien und China enorm viel Medizintourismus an, für den Ingwer ein wichtiges medizinisches Gewürz ist. Somit hat der Anstieg der Medizintourismusaktivitäten dem APEJ-Markt einen erheblichen Schub gegeben und dürfte auch im Prognosezeitraum ein wichtiger Wachstumsfaktor für den regionalen Markt bleiben. Auch andere Regionen unternehmen wirksame Maßnahmen, um die Produktion von Gewürzen, insbesondere Ingwer, mit dem steigenden medizinischen Bewusstsein für Bio-Stoffe zu steigern.

Die vielseitige Heilwirkung von Ingwer ermöglicht seine verstärkte Akzeptanz

Der globale Ingwermarkt hat in den letzten Jahren enorm an Popularität gewonnen, da das Gewürz bei der Heilung mehrerer Krankheiten wie Krebs, Übelkeit, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Diabetes hilft. Abgesehen davon, dass es ein Heilmittel gegen regelmäßige Infektionen wie Erkältung und Husten ist, hilft es auch bei der Verbesserung von Verdauungsstörungen, Arthritis, Rheuma, Bluthochdruck, Verstopfung, Geschwüren und Arteriosklerose. Daher wird prognostiziert, dass der globale Ingwermarkt in absehbarer Zeit von einer Reihe positiver Faktoren profitieren wird, um die Nachfrage zu steigern. In den kommenden Jahren wird für den Ingwermarkt eine stetige Ausweitung seiner Anwendungsbasis von Medikamenten auf Alkohol und Getränke erwartet, was den Gesamtkonsum von Ingwer weltweit ankurbeln wird. Die in dieser Rezension enthaltenen Informationen basieren auf einem TMR-Bericht mit dem Titel „Ingwermarkt (Form – frisch, getrocknet, eingelegt, konserviert, kristallisiert und pulverisiert; Vertriebskanal – moderner Lebensmitteleinzelhandel, traditioneller Lebensmitteleinzelhandel und Einzelhandel ohne Lebensmittel); Anwendung – Kulinarik, Suppen und Saucen, Snacks und Fertiggerichte, Backwaren, alkoholische Getränke, alkoholfreie Getränke sowie Schokolade und Süßwaren) – Globale Branchenanalyse, Größe, Anteil, Wachstum, Trends und Prognose 2017 – 2022.“

