Industrie 4.0 Marktprognose und -größe während der Covid-19

Industrie 4.0-Markt: Einführung

Transparenz-Marktforschung liefert wichtige Erkenntnisse zum globalen Industrie 4.0-Markt . Gemessen am Umsatz wurde der globale Industrie 4.0-Markt im Jahr 2020 auf 89,4 Mrd. US-Dollar geschätzt . Aufgrund zahlreicher Faktoren, zu denen TMR in seinem Bericht über den globalen Industrie 4.0-Markt gründliche Einblicke und Prognosen bietet, wird erwartet, dass er bis 2031 1 Billion US-Dollar erreichen wird und im Prognosezeitraum eine CAGR von ~27 % erreicht .

Der globale Industrie 4.0-Markt wird weitgehend von mehreren Faktoren beeinflusst, darunter steigende Verbraucherausgaben für Digitalisierung und fortschrittliche Smart Factory-Lösungen. Somit treibt die zunehmende Akzeptanz von Industrie 4.0 in verschiedenen Sektoren den globalen Markt für Industrie 4.0 voran.

Industrie 4.0 Markt: Dynamik

Der Bereich Big Data hat in den letzten Jahren eine deutliche Expansion erfahren. Die meisten der von Unternehmen erhaltenen Daten liegen in Form von unstrukturierten Daten vor, was wiederum die Implementierung von Analyselösungen für Unternehmen erforderlich macht, um die Daten zu sammeln und eine aussagekräftige Schlussfolgerung zu liefern. Die Industrie steht vor Herausforderungen bei der Datenverwaltung aufgrund der enormen Datenmengen, die von vernetzten Geräten und intelligenten Industriegeräten erzeugt werden. Industrielle Systeme erzeugen unstrukturierte Daten, die für die weitere industrielle Prozessanalyse in signifikanter Weise geordnet werden müssen. Große Akteure in der Fertigungs- und Automobilbranche entscheiden sich für Big Data und Analytics, um den Data-Mining- und Datenextraktionsprozess für industrielle Erkenntnisse zu verwalten. Unternehmen übernehmen und investieren zunehmend in digitale Technologien wie Big Data, Internet der Dinge und Cloud trotz Produktionsrückgang. Dies war ein beobachtbarer Trend, der sich voraussichtlich in naher Zukunft fortsetzen wird.

Digitale Technologien sind bewährte Werkzeuge zur Kostensenkung und Produktivitätssteigerung und bieten bessere Einblicke in die Entwicklung bestehender Prozesse. Big Data ist ein fortschrittliches Analysetool für die wachsende Datenmenge der digitalen Transformation. Die meisten großen Lösungsanbieter investieren in neue Technologien, um die fortschrittlichsten Versionen von Industrie 4.0-Lösungen für verschiedene Branchen bereitzustellen. Die zunehmende Akzeptanz von Big Data Analytics hat zu einer erhöhten Nachfrage nach Industrie 4.0 in der Industrie geführt. Hohe Investitionen der Unternehmen in Big Data treiben den Ausbau von Industrie 4.0 voran. Die steigende Nachfrage nach kollaborativen Robotern in wichtigen Industrien (Luft- und Raumfahrt, Fertigung, Gesundheitswesen, Automobil) wird voraussichtlich Umsatzchancen für Anbieter von Industrie 4.0-Lösungen schaffen.

Industrie 4.0-Markt: Prominente Regionen

Der Industrie 4.0-Markt in Nordamerika wird voraussichtlich im Prognosezeitraum aufgrund der Präsenz wichtiger Marktteilnehmer, technologischer Fortschritte und steigender Verbraucherausgaben für Industrie 4.0-Lösungen wie fortschrittliche Robotik, AR/VR-Systeme und 3D-Druck expandieren Lösungen in der Region. Der Industrie-4.0-Markt in Europa dürfte im Prognosezeitraum aufgrund des deutlichen Anstiegs der gewerblichen Investitionen in Industrie 4.0 und der steigenden Zahl von Industrie-4.0-Anbietern in wichtigen Ländern wie Großbritannien und Deutschland expandieren. Es wird geschätzt, dass der Markt im asiatisch-pazifischen Raum im Prognosezeitraum aufgrund der Präsenz einer großen Anzahl von Akteuren im Sektor Industrie 4.0 und der schnellen Einführung von Industrie 4.0 in den Automobil- und Fertigungssektoren in den Entwicklungsländern Asiens schnell wächst.

Industrie 4.0-Markt: Hauptakteure

Zu den wichtigsten Akteuren auf dem globalen Industrie 4.0-Markt gehören ABB Ltd., Alphabet Inc., Ansys, Inc., Cisco Systems, Inc., Cognex Corporation, FANUC Corporation, General Electric Company, HMS Networks AB, Intel Corporation, International Business Machines Corporation , KUKA AG, Microsoft Corporation, Mitsubishi Electric Corporation, Rockwell Automation, Inc., SAP SE, Schneider Electric SE, Siemens AG, Stratasys, Ltd., The Hewlett Packard Enterprise Company und The Yaskawa Electric Corporation.

Der Aufstieg von Industrie 4.0 erweist sich in der Geschäftsplanung inmitten der Pandemie als effektiv

Der Beginn der COVID-19-Pandemie führte aufgrund strenger Vorschriften für die Lieferkette, einer gestörten elektronischen Wertschöpfungskette und eines Infektionsrisikos bei Produkten zur Verlangsamung und Schließung verschiedener Projekte und Geschäfte. Selbst in Regionen, in denen die primären Auswirkungen von COVID-19 zu sinken begonnen haben, dürften schwerwiegende Verlagerungen noch einige Zeit anhalten, da Unternehmen ständig unter neuem Druck stehen. Es ist eine unbestreitbare Gewissheit, dass Industrie 4.0 dabei hilft, die beispiellosen Schritte zu bewältigen, die als Reaktion auf die globale COVID-19-Pandemie ergriffen wurden. Industrie 4.0 spielt vor dem Hintergrund einer Pandemie wie COVID-19 eine entscheidende Rolle. Hersteller, die digitale Lösungen einsetzen, sind besser aufgestellt, um den Sturm zu überwinden, da sie in der Krise schneller und weiter vorangekommen sind als ihre Konkurrenz.

Die Corona-Krise hat in vielerlei Hinsicht nicht nur die Aktivitäten der Hersteller im Industrie-4.0-Markt beeinflusst, sondern auch den Wert von Investitionen, insbesondere in digitale Technologien. Für viele hat COVID-19 die Nachfrage nach spezifischen Werkzeugen erhöht, die gegenwärtige Entwicklungen ermöglichen. Die Coronavirus-Krise hat die Leistungsfähigkeit des Industrie-4.0-Marktes auf die Probe gestellt. Bei einer Pandemie auf der ganzen Welt hat die Möglichkeit, Echtzeitdaten für alles zu haben, von Lieferanten bis zur Werkstatt, autorisierte Teams, um mit der gewünschten Geschwindigkeit zu arbeiten. In den Automatisierungs- und Robotikfabriken werden die Vorschriften zum Schutz der Mitarbeiter mit entsprechenden Abstandsmaßnahmen strikt eingehalten. Darüber hinaus spielte Augmented Reality eine wichtige Rolle bei der schnellen Reparatur von Leitungen. Darüber hinaus war die Simulation notwendig, um Veränderungen an Fabriken, Linien, und Rampen. Der Industrie 4.0-Markt hat erfolgreich bewiesen, dass fortschrittliche Fertigungstechnologien bereit für die Primetime sind.

