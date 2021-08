Industrial Steam Waschmaschine Markt – Industrie Einblicke nach Wachstum, aufstrebende Trends und Prognose bis 2030

Industrielle Dampfreiniger werden auch als Industriedampfreiniger bezeichnet. Dies sind halbautomatische oder vollautomatische Anlagen, die in Fertigungsanlagen eingesetzt werden. Industrielle Dampfreiniger werden hauptsächlich zur Reinigung von Teppichen, Böden und Möbeln durch Absaugen eingesetzt. Diese Geräte werden in Produktionsanlagen eingesetzt, um die Sauberkeits- und Hygienestandards in der Arbeitsumgebung zu verbessern.