Indiens Markt für Nullflüssigkeitsentladungen soll bis 2026 eine Bewertung von 211 MIO US$ erreichen – TRANSPARENCY MARKET RESEARCH

Indien Zero Liquid Discharge Market: Einführung

Der Markt für Zero Liquid Discharge in Indien wurde im Jahr 2017 auf 65,72 Mio. USD geschätzt und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer CAGR von ~14% wachsen. Bezogen auf den Prozess hielt das Segment Verdampfung & Kristallisation 2017 einen herausragenden Anteil am Zero Liquid Discharge-Markt in Indien. Dies ist auf die zunehmende Akzeptanz der Zero Liquid Discharge-Technologie in Endverbraucherindustrien zurückzuführen, die erheblich in Verdampfer und Kristallisatoren, um Umweltvorschriften zu erfüllen. Bezogen auf den Endverbraucher stellte das Textilsegment 2017 einen erheblichen Anteil am Markt für Zero Liquid Discharge in Indien. Dies ist auf die hohe Akzeptanz von Zero Liquid Discharge in der Textilindustrie aufgrund der Umsetzung strenger regulatorischer Normen für die Abwassereinleitung zurückzuführen in der Industrie.

Haupttreiber des indischen Zero Liquid Discharge-Marktes

Die Zero-Liquid-Discharge-Technologie wird eingesetzt, um verwertbare Nebenprodukte und gewinnbringende Mineralien aus Abfallströmen, hauptsächlich im Bergbau und in der Industrie, zurückzugewinnen. Der Einsatz von Zero-Liquid-Discharge-Anlagen ist bei der Rückgewinnung von Natriumsulfat- und Natriumchloridsalzen nützlich. Die Verwendung von Zero Liquid Discharge hat dazu beigetragen, wertvolle und verkaufsfähige Mineralien in der Bergbauindustrie in Indien zu gewinnen. Daher wird erwartet, dass die Fähigkeit zur Gewinnung nützlicher Mineralien und Verbindungen den Markt für Nullflüssigkeitsabgabe in Indien im Prognosezeitraum antreiben wird.

Nord sehr attraktive Zone von Indien Zero Liquid Discharge Market

Die Nordzone wird im Prognosezeitraum als hochattraktive Zone des Marktes für flüssige Entladungen in Indien angesehen. Der Anteil der Zone soll in naher Zukunft deutlich zunehmen. Dies ist auf die Umsetzung strenger Vorschriften zur Nullableitung von Flüssigkeiten in allen wichtigen abwassererzeugenden Industrien entlang der Ufer des Flusses Ganga und auf Regierungsinitiativen zur Umsetzung der Nullableitung von Flüssigkeiten in den Staaten der Zone zurückzuführen. Die Ostzone und die Zentralzone werden voraussichtlich eine mäßige Attraktivität aufweisen, vor allem aufgrund der erhöhten Investitionen in die Umsetzung des Nullflüssigkeitsverfahrens für die industrielle Abwasserbehandlung in diesen Zonen.

Es wird erwartet, dass die Westzone und die Südzone im Prognosezeitraum eine geringe Attraktivität aufweisen. Dies ist auf den bereits entwickelten Zero Liquid Discharge-Markt in diesen Zonen im Vergleich zum Rest des Landes zurückzuführen. Das Fehlen eines mehrjährigen Flusses sowie die Einführung strenger Vorschriften für die Abwassereinleitung führten zu einer frühen Entwicklung des Marktes für Nullflüssigkeitseinleitungen in den West- und Südzonen.

Wichtige Entwicklungen auf dem Zero Liquid Discharge-Markt

Im Juli 2018 installierte Aquatech International LLC eine Zero Liquid Discharge (ZLD)-Anlage in Puerto Rico. Das Kraftwerk Puerto Rico ist ein Blockheizkraftwerk, das 454 MW Nettostrom erzeugt.

Wettbewerbslandschaft von Indien Zero Liquid Discharge Market

Der Markt für Zero Liquid Discharge in Indien wird von multinationalen Akteuren dominiert, die im ganzen Land tätig sind. Prominente Akteure auf dem Markt für Nullflüssigkeitsabgabe in Indien sind Praj Industries, Arvind Envisol Limited, Kelvin Water Technologies Pvt. Ltd., Austro Chemicals & Bio Technologies Pvt Ltd., Bionics Advanced Filtration Systems (P) Ltd., Veolia, GEA Group Aktiengesellschaft und Aquatech International LLC.

