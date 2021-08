IIoT-Plattform-Markt sucht ausgezeichnetes Wachstum 2020-2030

Übersicht über die IIoT-Plattform

Die IIoT-Plattform ist trotz der zunehmenden Anwendungsfälle solcher Plattformen in industriellen Umgebungen nicht so gut verankert wie ihr Gegenstück IoT. Der Bereich der funktionalen Ends, die IIoT-Plattformen bei der Verwaltung unterstützen, ist ebenfalls breit gefächert: Sie tragen dazu bei, die Art und Weise, wie Vorräte in Betriebsumgebungen für jedes Unternehmen verwendet und verwaltet werden, aufzuwerten. Sie ähneln eher all jenen Hard-und Software, die dazu beitragen, Workforce oder laboSr durch den Einsatz intelligenter Sensoren, Edge-Geräte, HMIs und IoT-basierter IT-Systeme mit Prozessleitsystemen zu verbinden. Sie arbeiten normalerweise auf der mittleren Schicht in industriellen Prozessen. Die Vorteile des Einsatzes oder der Bereitstellung von IIoT werden auf mehreren Ebenen realisiert: Maschine-zu-Maschine-Kommunikation in Werkstätten, Software als Service für verschiedene Produktionslayouts und Prozessoptimierung.

Holen Sie sich eine exklusive PDF-Beispielkopie dieses Berichts:@ https://www.tmrresearch.com/sample/sample?flag=B&rep_id=7427

Die Studie zu den IIoT-Plattformen bietet eine sorgfältige und datenwissenschaftliche Untersuchung verschiedener wichtiger Verbrauchervorschläge, Schlüsseltreiber und Herausforderungen, Gewinnvorgaben für Top-Player und Chancen in verschiedenen Segmenten.

IIoT-Plattform-Markt: Wichtige Trends

Die Verbreitung von IoT-Geräten und die Beliebtheit von IoT-Frameworks zur Unterstützung der Automatisierung industrieller Prozesse sind wichtige Grundlagen für die Expansion des Marktes für IIoT-Plattformen. Die wachsende Rolle von IIoT-Plattformen bei der Unterstützung von Geschäftsmodellen ist ein wichtiger Treiber für die Wachstumsaussichten, insbesondere bei der Überwachung von Produktionsprozessen. Einige der Aspekte, bei denen die Marktteilnehmer von IIoT-Plattformen einen höheren Geschäftswert bei den Benutzern erzielen, sind die allgemeine betriebliche Effizienz (OEE), vorausschauende Wartung und Geräteüberwachung. Sie ermöglichen Benutzern die einfache Integration in zahlreiche ältere Fertigungsprotokolle.

Die wachsende Beliebtheit von Cloud-Diensten ist ein wichtiger Trend auf dem Markt für IIoT-Plattformen. In den letzten Jahren haben diese Dienste zunehmend maschinelles Lernen und Edge Computing eingesetzt, um nicht nur industrielle Produktionsprozesse zu verbessern, sondern auch die Sicherheit der Arbeitnehmer zu erhöhen.

IIoT-Plattformmarkt: Wettbewerbsdynamik und Schlüsselentwicklungen

Eine wachsende Zahl von Entwicklern und Dienstleistern auf dem Markt für IIoT-Plattformen baut ihr Portfolio an Software und Lösungen aus, die in das gesamte Unternehmenssystem integriert werden können. Top-Player nutzen Datenanalysen, um Kunden IS-Frameworks anzubieten, mit denen sie Assets optimieren können. Eine wachsende Zahl von Unternehmen erhöht ihren Anteil an der einheitlichen OPC-Architektur (Open Platform Communications), um einen höheren Kundennutzen zu erzielen. Die Akteure müssen jedoch daran arbeiten, die Herausforderungen vollständiger Cloud-Bereitstellungen in industriellen Umgebungen zu meistern. Darüber hinaus bestehen mehrere Einschränkungen im Zusammenhang mit dem Datenschutz und der Sicherheit von Daten, die in IoT-gesteuerten Diensten in industriellen Umgebungen verwendet werden.

Auf der anderen Seite konzentrieren sich mehrere Unternehmen darauf, ihre Angebote an die spezifischen Bedürfnisse von Unternehmen anzupassen, z. B. ihre Funktion für die Öl-und Gasindustrie oder die Herstellung medizinischer Geräte zu variieren.

Für eine vollständige Marktübersicht: Besuchen Sie bitte @ https://www.tmrresearch.com/iiot-platform-market

Einige der wichtigsten Akteure auf dem Markt für IIoT-Plattformen sind;

IBM

Cisco

Intel, Siemens

SAP

Bosch

Amazon Web Services

Oracle Corporation

Hitachi, Ltd.

Lackmus Automation Inc.

Microsoft Corporation.

IIoT-Plattform-Markt: Regionale Bewertung

Einige der Regionen, die auf dem Markt für IIoT-Plattformen erhebliche Umsätze erzielen können, sind Nordamerika, Europa und der asiatisch-pazifische Raum. Aspekte, die IoT-Betriebssysteme betreffen, sehen in Nordamerika enorme Entwicklungen, die ein hohes Wachstumspotenzial zementieren. Die zunehmende Einführung von IIoT in verschiedenen Fertigungsumgebungen in zahlreichen Schwellenländern des asiatisch-pazifischen Raums macht dies zu einer potenziell lukrativen Region auf dem globalen Markt für IIoT-Plattformen.

Um mehr über das Inhaltsverzeichnis zu erfahren, können Sie auf @ klicken https://www.tmrresearch.com/sample/sample?flag=T&rep_id=7427

Über TMR Research:

TMR Research ist ein führender Anbieter von maßgeschneiderten Marktforschungs-und Beratungsdienstleistungen für Unternehmen, die im heutigen aufgeladenen Wirtschaftsklima erfolgreich sein möchten. Mit einem erfahrenen, engagierten und dynamischen Team von Analysten definieren wir die Art und Weise, wie unsere Kunden Geschäfte tätigen, neu, indem wir ihnen maßgebliche und vertrauenswürdige Forschungsstudien zur Verfügung stellen, die den neuesten Methoden und Markttrends entsprechen.

Kontakt:

TMR-Forschung,

3739 Balboa St # 1097,

San Francisco, CA 94121

Vereinigte Staaten

Tel.: +49-451-533815