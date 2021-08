ID-Reader-Markt Neue Ära der Industrie und Prognose 2017-2025

Im März 2018 führte RF IDeas, Inc. den „pcProx Plus BLE-Reader“ in Verbindung mit RFID- und Bluetooth-Low-Energy-Technologie ein. Das Lesegerät wird in der Finanz-, Gesundheits- und anderen Industrien für verschiedene Anwendungen wie Beaconing und E-Rescribe für Asset-Tracking und Indoor-Ortung weitreichend eingesetzt.