Honigweinmarkt erlebt bemerkenswerte Entwicklungen / Marktumfang, wichtige Trends, Wachstumsaussichten bis 2029

Honig-Wein-Markt: Übersicht

Außergewöhnliche ernährungsphysiologische und antimikrobielle Eigenschaften machen Honigwein zu einem der beliebtesten Getränke unter einer beträchtlichen Bevölkerung. Dieser Aspekt kann das Wachstum des Honigweinmarktes im Prognosezeitraum 2019-2029 vorantreiben. Honigwein, auch Met genannt, ist Wein, der mit Honig fermentiert wird. Der wachsende Einfluss von fein gebrühten Weinen mit verschiedenen Aufgüssen bringt enorme Wachstumsaussichten für den Honigweinmarkt.

Dieser Honigweinmarktbericht analysiert verschiedene Faktoren, die bei der Skalierung des Wachstumsdiagramms helfen. Einige wichtige Faktoren wie Schlüsseltrends, Fusionen und Übernahmen sowie die geografische Perspektive des Honigweinmarktes wurden in diesem Bericht genau untersucht. Die Stakeholder können aus diesem Bericht umfangreiches Wissen über den Honigweinmarkt gewinnen. Darüber hinaus enthält dieser Bericht eine Analyse der Auswirkungen von COVID-19 auf den Honigweinmarkt.

Honig-Wein-Markt: Wettbewerbslandschaft

Der Wettbewerb auf dem Honigweinmarkt verschärft sich von Tag zu Tag, da die Anzahl der Meaderies auf der ganzen Welt rasant zunimmt. Im Jahr 2017 fand die American Mead Makers Association (AMMA) heraus, dass während eines Zeitraums von 18 Monaten alle drei Tage in den USA und alle sieben Tage auf der ganzen Welt ein Mead eröffnet wurde. Diese Statistiken zeigen den verschärften Wettbewerb auf dem Honigweinmarkt.

Durch Investitionen in Forschung und Entwicklung erhalten die Akteure auf dem Honigweinmarkt Informationen über neuartige Formulierungen, die den Geschmacksknospen der Bevölkerung, insbesondere der Millennials und der Generation Z, erfolgreich gerecht werden-Z. Diese Aktivitäten bieten auch Einblicke in die kostengünstige Herstellung des Weins für den Aufbau einer starken Verbraucherbasis.

Einige prominente Teilnehmer am Honigweinmarkt sind die Brüder Drake Meadery, Gosnells Beverages Ltd., Kuhnhenn Brewing Co. LLC, Medstone Meadery, Redstone Meadery und Schramm ‘ s Mead.

Honigweinmarkt: Verschiedene Sorten und ihre Wachstumsbeiträge

Der Honigweinmarkt könnte in den Jahren 2019-2029 aufgrund der vielfältigen Met-Sorten, die auf dem Markt erhältlich sind, die Oberhand im Wachstum gewinnen. Hier sind einige bedeutende Met-Sorten, die zur Steigerung der Wachstumsrate des Honigweinmarktes beitragen.

Cyser: Es ist eine Mischung aus Apfel und Honig zusammen. Lyme Bay Winery hat kürzlich den Jack Ratt Cyser Mead auf den Markt gebracht, um seine Präsenz bei der jungen Generation zu erhöhen.

Acerglyn: Es ist eine Art Met mit Ahornsirup. Die Kettle Ridge Farm ist kürzlich in den Honigweinmarkt eingetreten und hat Delaney Jo, einen Acerglyn, auf den Markt gebracht.

Bochet: Bei diesem Typ wird Honig separat verbrannt, bevor Wasser hinzugefügt wird, um Schokoladen -, geröstete Marshmellows-oder Toffeearomen herzustellen. Two Warriors Meadery, der erste Meadery im Bundesstaat Louisiana, plant, Bochet auf den Markt zu bringen, und die Besitzer behaupten, dass es das intensivste Rezept ist, das sie herstellen. Das Rezept stammt aus den 1390er Jahren und hat viel Anerkennung gefunden.

Honig-Wein-Markt: Regionale Analyse

Der Honigweinmarkt kann geografisch in Nordamerika, Lateinamerika, den Nahen Osten und Afrika, Europa und den asiatisch-pazifischen Raum unterteilt werden. Europa könnte zwischen 2019 und 2029 der größte regionale Wachstumsbeitrag für den Honigweinmarkt sein. Die wachsende Beliebtheit von Honigwein und die zunehmende Anzahl von Meaderies in Industrieländern könnten sich als wesentlicher Wachstumsfaktor erweisen. Nordamerika könnte auch aufgrund der zunehmenden Anzahl von Meaderies in den USA ein erhebliches Wachstum verzeichnen

Der asiatisch-pazifische Raum könnte im Prognosezeitraum aufgrund der Durchdringung von Meaderies in der Region ein großes Wachstumspotenzial aufweisen. Zum Beispiel hat Indien seine erste meadery in form von Moonshine Meadery in Maharashtra. Darüber hinaus wächst der Trend zu handgefertigten Bieren und Weinen in der Region rasant, und dieser Aspekt könnte sich als Wendepunkt für das Wachstum des Honigweinmarktes erweisen.

